Геркус: «Ощущаю сопричастность к результатам прошедшего сезона»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что его не звали на встречу с болельщиками «красно-зелёных».

Нет, такого предложения не поступало. С одной стороны, ощущаю определённую сопричастность к итоговым результатам прошедшего сезона. Всё-таки эту команду мы собирали в течение двух с половиной лет, прошли с ребятами бок о бок долгий и успешный путь. Однако конкретно на этой встрече себя чувствовал бы не совсем комфортно, ведь сегодня клубом руководят другие люди. Жизнь идёт — всё меняется.