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Геркус: «Ощущаю сопричастность к результатам прошедшего сезона»

сегодня, 17:21

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что его не звали на встречу с болельщиками «красно-зелёных».

Нет, такого предложения не поступало. С одной стороны, ощущаю определённую сопричастность к итоговым результатам прошедшего сезона. Всё-таки эту команду мы собирали в течение двух с половиной лет, прошли с ребятами бок о бок долгий и успешный путь. Однако конкретно на этой встрече себя чувствовал бы не совсем комфортно, ведь сегодня клубом руководят другие люди. Жизнь идёт — всё меняется.

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Все комментарии
beefs
beefs
   107 / 725
сегодня в 17:57
Вообще то ощущают что то другое....
cska plus
cska plus
   15 / 725
сегодня в 17:33
Никто очкарика не вспоминает поэтому даёт о себе знать, чтобы не забыли.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 725
сегодня в 17:32
Умерла, так умерла!!!
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