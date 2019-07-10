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Нигматуллин надеется, что Гильерме останется в «Локомотиве»

сегодня, 14:29

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин заявил, что голкиперу сборной России Маринато Гильерме будет лучше остаться в московском «Локомотиве».

Как я понимаю, вероятность его ухода есть, но, я считаю, что «Локомотив» сделал то, что должен был сделать: хорошее, улучшенное предложение. Просто в данном случае появился другой московский клуб, который видит ситуацию по-другому, который сразу предлагает огромные, может, даже неадекватные условия. Сейчас биться с другим московским клубом и устраивать финансовую гонку было бы неправильно: уверен, что «Локомотив» ценит капитана, но раздувать зарплатную ведомость тоже неправильно. Но, я надеюсь, что они придут к консенсусу, и «Локомотив» договорится с Гильерме, потому что это значимый и очень важный игрок для коллектива, это основной вратарь сборной.

Другой вопрос - для чего он «Спартаку»: там есть Селихов, Максименко, Ребров - Гильерме еще нужно будет выиграть конкуренцию у сильных вратарей. Но у Гильерме не за горами окончание карьеры, поэтому последний или предпоследний контракт футболист рассчитывает подписать максимально выгодным, чтобы потом максимально себя обеспечивать после спортивной карьеры. Но в данном случае, со спортивной точки зрения, этот переход будет сомнительным. Это может сказаться на выступлении за сборную в том случае, если Гильерме перейдет в «Спартак» и проиграет конкуренцию Селихову, Максименко или Реброву, а может даже и Романьоли.

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Все комментарии
Begemott
Begemott
   39 / 729
сегодня в 15:13
Кому нужен этот старикан?
морозз
морозз
   14 / 729
сегодня в 15:02
Да никуда он не уйдёт, Гильерме знамя Локомотива...как Заболотный легенда Зенита!
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 15:00
Мягко говоря оборзел этот Гильерме.
ДСА
ДСА
   206 / 729
сегодня в 14:34
Уж слишком много ему предлагают...
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