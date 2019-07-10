Нигматуллин надеется, что Гильерме останется в «Локомотиве»

Бывший российский футболист заявил, что голкиперу сборной России будет лучше остаться в московском «Локомотиве».

Как я понимаю, вероятность его ухода есть, но, я считаю, что «Локомотив» сделал то, что должен был сделать: хорошее, улучшенное предложение. Просто в данном случае появился другой московский клуб, который видит ситуацию по-другому, который сразу предлагает огромные, может, даже неадекватные условия. Сейчас биться с другим московским клубом и устраивать финансовую гонку было бы неправильно: уверен, что «Локомотив» ценит капитана, но раздувать зарплатную ведомость тоже неправильно. Но, я надеюсь, что они придут к консенсусу, и «Локомотив» договорится с Гильерме, потому что это значимый и очень важный игрок для коллектива, это основной вратарь сборной.

Другой вопрос - для чего он «Спартаку»: там есть Селихов, Максименко, Ребров - Гильерме еще нужно будет выиграть конкуренцию у сильных вратарей. Но у Гильерме не за горами окончание карьеры, поэтому последний или предпоследний контракт футболист рассчитывает подписать максимально выгодным, чтобы потом максимально себя обеспечивать после спортивной карьеры. Но в данном случае, со спортивной точки зрения, этот переход будет сомнительным. Это может сказаться на выступлении за сборную в том случае, если Гильерме перейдет в «Спартак» и проиграет конкуренцию Селихову, Максименко или Реброву, а может даже и Романьоли.