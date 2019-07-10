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Ребров - о капитанстве: «Безумное волнение, граничащее со страхом»

сегодня, 14:42

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями о времени, когда он носил капитанскую повязку в московском клубе.

Я хорошо помню свои чувства, когда узнал, что буду капитаном команды! Это волнение. Безумное волнение, граничащее со страхом. И мне совсем не стыдно сейчас в этом признаться. Я понимал, какая большая ответственность быть капитаном такой команды, как «Спартак» (Москва). Сквозь поколения перехватить эстафетную палочку от Симоняна, Нетто, Ловчева, Романцева, Гаврилова, Черенкова, Цымбаларя, Тихонова и других великих игроков. Подслушай кто-то тогда мои мысли, сказали бы, что не поцеловал штангу, а ударился об неё головой. Это же мечта, престиж, авторитет и высочайшая ответственность! Я быстро смог совладать со своими эмоциями и принялся за работу с ещё большим усердием и серьёзностью во благо команды и клуба. И слава богу, мне не стыдно за то время, когда я занимал такую важную позицию в команде, и сейчас с удовольствием вспоминаю то время!

В любом коллективе люди приходят и уходят. Мы все не можем играть тут вечно, это нормальный процесс. Меняются составы, костяки, капитаны. Приходит время более молодых ребят. Надо отдать им должное, каждый из них уверен в себе, и многие обладают лидерскими качествами на поле и в раздевалке! Я всегда готов помочь, но не собираюсь никого учить, как и что нужно делать. Каждый сам должен пройти этот путь со своими пряниками и шишками. Хочу только пожелать делать всё от души и быть сердцем команды. А мы всегда рядом и с радостью подставим плечо и поможем.

Напомним, что накануне капитаном «Спартака» был назначен защитник Георгий Джикия.

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Все комментарии
борька
борька
   53 / 729
сегодня в 15:14
Капитаны должны меняться , как президент, раз в шесть лет!
удав
удав
   385 / 729
сегодня в 15:13
интересно когда на улице конкретный минус Ребров тоже штангу целует?разок примерзнет вообще в мыслях путаться начнет=)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   66 / 729
сегодня в 15:11
От страха, что попрут от кормящего корыта, придумал душетрепательную сказку. Но с трудом верится в нее после всех скандалов и ненависти в хрюшатнике.
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 729
сегодня в 15:03
От страха и волнения влюбился в штангу.
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 14:57
От страха начал проводить секссеансы с штангами так и осталась эта вредная привычка.
STVA 1
STVA 1
   62 / 729
сегодня в 14:48
Теперь то можешь не волноваться
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