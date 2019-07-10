РПЛ до конца сезона подпишет контракт с новым спонсором

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига в течение сезона-2019/20 подпишет контракт с новым спонсором.

У нас есть несколько департаментов, которые являются движущей силой по ребрендингу лиги - не только визуальному, но и дальнейшим шагам. Изначально в нашей концепции была заложена идея, и она была поддержана клубами, - мы решили отойти от титульного спонсорства и иметь генеральных партнеров.

Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт. Переговоры с рядом достаточно серьезных компаний были, мы этого не скрываем. Но учитываем, что у многих компаний рекламные бюджеты уже сверстаны. Если появится спонсор, мы готовы и в начале чемпионата подписать контракт. Если нет, после Нового года, когда будут формироваться новые рекламные бюджеты, обязательно кто-то из партнеров у нас появится.

Гарантировать на 100% нельзя, но партнер точно будет, потому что есть интерес от хороших компаний. Не буду называть сектора деятельности, но интерес есть.