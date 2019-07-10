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Кавазашвили: «„Спартак“ - самое глупое решение в карьере Гильерме»

сегодня, 15:27

Бывший футболист Анзор Кавазашвили поделился мнением касательно возможного перехода голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в «Спартак»

Всё, что Гильерме заработал и выиграл, связано с «Локомотивом». Зачем ему переходить в «Спартак» — непонятно. Будь он воспитанником красно-белых, и, состоявшись как вратарь, он решил бы вернуться в свой родной клуб – вопросов было бы меньше. А так, что его вынуждает? Денег больше в 2-3 раза? Очень в этом сомневаюсь. Тем более, реакция общественности в случае перехода будет крайне негативная, особенно со стороны болельщиков «Локомотива».

Ситуация с вратарями в «Спартаке» — отдельный вопрос. Ни Селихов, ни Максименко не являются твёрдым первым номером. Приход Гильерме внесёт еще большую неразбериху в выборе голкипера. А если травма? Никто не будет ждать его восстановления. Если он потеряет место в основе, то потеряет место и в сборной, а это — сомнительная перспектива. Если это действительно его инициатива, то подобное решение — самое глупое в карьере Гильерме.

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Все комментарии
4RT
4RT
   566 / 729
сегодня в 16:50
Откуда ты знаешь про общественное мнение? Теледебатов насмотрелся? А травмы везде случаются....
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 729
сегодня в 16:47
Грузины заполонили все медийное пространство!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 729
сегодня в 16:46
Если любой вратарь мира (от Романьоли до Гильерме), при сложностях переговоров по поводу нового контракта может шантажировать руководство фразой "Ах вы так, тогда я в Спартак уйду" - то дело походу не во вратарях...а в принимающей всех "контрактом обиженных" стороне.....
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   5 / 729
сегодня в 16:44
Айда - татарское слово)...
Ай шайтан )))
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   2 / 729
сегодня в 16:37
Айда - татарское слово)...
удав
удав
   329 / 729
сегодня в 16:36
фамилию Гильерме в заголовке можно поменять на любую другую -смысл останется неизменным)
Faustello
Faustello
   5 / 729
сегодня в 16:30
Посоны, хорэ на Спартак наезжать и спорить по пустякам!
Айда штанги лизать!
Подпись: тайный миротворец ))
Заратустра
Заратустра
   80 / 729
сегодня в 16:29
Переход в спартак - всегда глупое решение.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 729
сегодня в 16:26
Пока не решение, а просто шантаж.
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 729
сегодня в 16:21
Спартак самое глупое решение в карьере любого игрока, раз туда вляпавшись. Гыгыгы
beefs
beefs
   104 / 729
сегодня в 16:21
Ну и дела, а мы о каких то традициях речь ведём...
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
   435 / 729
сегодня в 16:19
не стоит Гильерме подписывать. пусть и далее Кононов дает возможность тем кто есть в команде(киперам) играть , всё наладится.
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 16:14
У хрющек всё глупо выглядит.
Bладимиp
Bладимиp
   58 / 729
сегодня в 16:13
Идти в спартак это во всех случаях глупое решение.
Footbolista
Footbolista
   2 / 729
сегодня в 16:04
Самое глупое решение для профессионала, публично комментировать решение другого профессионала...
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 729
сегодня в 16:04
Когда карьера на закате и хочется бабла при полном ничегонеделании, и ты иуда, то добро пожаловать в спартак.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 16:03
Не пойдёть он туда
LOpp
LOpp
   9 / 729
сегодня в 16:00
а он уже перешел в Спартак?
Footbolista
Footbolista ответил Tostao
   2 / 729
сегодня в 16:00
Он может говорить о мастерстве вратарском, а в какой клуб переходить надо...не надо.. не его дело...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   144 / 729
сегодня в 15:55
Какой позор!
Faustello
Faustello
   5 / 729
сегодня в 15:51
Гильерме новый русский, а у них малиновые пиджаки и бабло на уме )))
ДСА
ДСА
   191 / 729
сегодня в 15:46
Денег точно раза в два больше предложили, а Локомотив заупрямился зарплату поднимать.
parallels
parallels
   14 / 729
сегодня в 15:42
стыдно за спартак!
Sully
Sully
   219 / 729
сегодня в 15:37
бразилец наверно собирается завязать с карьерой.
посмотрим, если перейдет значит готов в к концу футбольной карьеры.
Питер Ман
Питер Ман
   21 / 729
сегодня в 15:35
Да ладно, решил отдоить нефтяной мешок Федуна Гильерме, это его право. Будет специально пускать в матчах с Локомотивом
Tostao
Tostao ответил Footbolista
   67 / 729
сегодня в 15:34
Гюрюзина забыли спросить)...
Отличный был вратарь и имеет полное право так говорить.
Это ему грузины кидали чемодан с деньгами через забор базы, чтобы переманить - не поддался, в отличии от бразильца.
Don trambon
Don trambon
   63 / 729
сегодня в 15:31
Впрочем как и у других футболистов)
Footbolista
Footbolista
   2 / 729
сегодня в 15:29
Гюрюзина забыли спросить)...
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