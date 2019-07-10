Кавазашвили: «„Спартак“ - самое глупое решение в карьере Гильерме»

Бывший футболист Анзор Кавазашвили поделился мнением касательно возможного перехода голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в «Спартак».
Всё, что Гильерме заработал и выиграл, связано с «Локомотивом». Зачем ему переходить в «Спартак» — непонятно. Будь он воспитанником красно-белых, и, состоявшись как вратарь, он решил бы вернуться в свой родной клуб – вопросов было бы меньше. А так, что его вынуждает? Денег больше в 2-3 раза? Очень в этом сомневаюсь. Тем более, реакция общественности в случае перехода будет крайне негативная, особенно со стороны болельщиков «Локомотива».
Ситуация с вратарями в «Спартаке» — отдельный вопрос. Ни Селихов, ни Максименко не являются твёрдым первым номером. Приход Гильерме внесёт еще большую неразбериху в выборе голкипера. А если травма? Никто не будет ждать его восстановления. Если он потеряет место в основе, то потеряет место и в сборной, а это — сомнительная перспектива. Если это действительно его инициатива, то подобное решение — самое глупое в карьере Гильерме.
Айда штанги лизать!
Подпись: тайный миротворец ))
Айда штанги лизать!
Подпись: тайный миротворец ))
посмотрим, если перейдет значит готов в к концу футбольной карьеры.
посмотрим, если перейдет значит готов в к концу футбольной карьеры.
Это ему грузины кидали чемодан с деньгами через забор базы, чтобы переманить - не поддался, в отличии от бразильца.
Это ему грузины кидали чемодан с деньгами через забор базы, чтобы переманить - не поддался, в отличии от бразильца.