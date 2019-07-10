ГлавнаяНовости

Геркус: «Думаю, Гильерме и „Локомотив“ найдут общий язык»

сегодня, 16:29

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном уходе из команды вратаря Гильерме.

Что касается Гильерме, то, несмотря на насущные разногласия, я все же думаю, что с футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядит несколько странно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тарасов: «Упало давление, когда узнал, что мне нужно платить 10 тысяч евро»
Сегодня, 17:37 Комментарии25
Геркус: «Ощущаю сопричастность к результатам прошедшего сезона»
Сегодня, 17:21 Комментарии3
Кавазашвили: «„Спартак“ - самое глупое решение в карьере Гильерме»
Сегодня, 15:27 Комментарии35
Ребров - о капитанстве: «Безумное волнение, граничащее со страхом»
Сегодня, 14:42 Комментарии11
Нигматуллин надеется, что Гильерме останется в «Локомотиве»
Сегодня, 14:29 Комментарии5
Тарасов: «Всегда буду с „Локо“, несмотря на то, что мне пригрозили судом»
Сегодня, 11:40 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 725
сегодня в 17:30
С Геркусом трудно не согласиться.
Гильерме вряд ли перейдёт в Спартак или другой какой клуб, так как человек не глупый и понимает, что из этого выйдет.
Спартак так вообще это погибель, как в результатах, так и в чисто человеческих понятиях. Отдать столько лет Локо, стать легендой и любимцем у болельщиков и под конец превратиться в иуду? Гильерме просто не пойдёт на это.
Откуда все эти слухи, ну это просто объясняется, агент старается выбить контракт, ну или ещё кто то.....
А по поводу слухов и некоторых заявлений того же Васи грузина, скажу одно:- "Нельзя опускаться до уровня команды из Тарасовки".
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 725
сегодня в 17:12
Гнали бы его подальше.
борька
борька
   57 / 725
сегодня в 17:05
Если уйдет из Локо,то карьере Гиле будет конец!
КЭТиК
КЭТиК
   125 / 725
сегодня в 16:56
Если зарплаты добавят, то может и найдут общий язык.
cska plus
cska plus
   15 / 725
сегодня в 16:56
Запросы великоваты у Гили, надо опуститься на землю нашу грешную.
Паровозов
Паровозов
   198 / 725
сегодня в 16:41
Хотелось бы, Гиля ещё долго может играть на высоком уровне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100