Геркус: «Думаю, Гильерме и „Локомотив“ найдут общий язык»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном уходе из команды вратаря Гильерме.

Что касается Гильерме, то, несмотря на насущные разногласия, я все же думаю, что с футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядит несколько странно.