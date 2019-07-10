Геркус: «Думаю, Гильерме и „Локомотив“ найдут общий язык»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном уходе из команды вратаря Гильерме.
Что касается Гильерме, то, несмотря на насущные разногласия, я все же думаю, что с футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядит несколько странно.
Гильерме вряд ли перейдёт в Спартак или другой какой клуб, так как человек не глупый и понимает, что из этого выйдет.
Спартак так вообще это погибель, как в результатах, так и в чисто человеческих понятиях. Отдать столько лет Локо, стать легендой и любимцем у болельщиков и под конец превратиться в иуду? Гильерме просто не пойдёт на это.
Откуда все эти слухи, ну это просто объясняется, агент старается выбить контракт, ну или ещё кто то.....
А по поводу слухов и некоторых заявлений того же Васи грузина, скажу одно:- "Нельзя опускаться до уровня команды из Тарасовки".
Гильерме вряд ли перейдёт в Спартак или другой какой клуб, так как человек не глупый и понимает, что из этого выйдет.
Спартак так вообще это погибель, как в результатах, так и в чисто человеческих понятиях. Отдать столько лет Локо, стать легендой и любимцем у болельщиков и под конец превратиться в иуду? Гильерме просто не пойдёт на это.
Откуда все эти слухи, ну это просто объясняется, агент старается выбить контракт, ну или ещё кто то.....
А по поводу слухов и некоторых заявлений того же Васи грузина, скажу одно:- "Нельзя опускаться до уровня команды из Тарасовки".