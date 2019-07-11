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Веденеев: «РПЛ покидают сильные легионеры, появляются малоизвестные игроки»

сегодня, 09:04

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями о трансферной кампании клуба.

На фамилии сейчас можно не смотреть - они могут быть любыми. Кто мог предположить, когда пошли зимние приобретения, что трое новичков «Зенита» станут фактически основой будущих побед и в итоге приведут к чемпионству? Кто верил, что Барриос проявит себя основой обороны ­команды Семака, без которого нельзя сейчас ее представить? Из нашего чемпионата сейчас уезжают сильные иностранцы, появляются малоизвестные игроки - как они проявят себя, предположить трудно. В «Зените» приобретения зимы «выстрелили». В «Рубине» Азмун полгода прозябал, а попав в «Зенит», стал за три месяца лучшим игроком чемпионата. Иранец - лучший игрок РПЛ, вы могли себе такое представить, когда шла предыдущая трансферная кампания?

Те точечные изменения в составе «Зенита» привели еще и к тому, что раскрылись игроки, от которых мы этого никак не ожидали. Разве мы могли предугадать, что так раскроется во второй половине чемпионата Магомед Оздоев? Вот почему сейчас все разговоры о том, кто пришел и кто ушел из клуба, как это скажется на игре команды - всё равно что гадать на кофейной гуще. Втянется команда в чемпионат - увидим. 

Похожая ситуация сложилась в последние год-два во всей Премьер-Лиге. Лучше ничего сейчас не предсказывать. Уровень игроков друг от друга сейчас не сильно отличается. Если у «Зенита» самые высокие задачи стоят, и он не может себе позволить каких-то экспериментов, то в клубах ниже пятого места игрока могут сегодня поставить правым полузащитником, завтра на его место другого отрядить. Но от этого мало что меняется в игре команды. 

Не хочется обсуждать, откровенно говоря, слухи и домыслы вокруг переходов. Ригони очень хорошо проявил себя в концовке чемпионата, помог завоевать золото «Зениту», вернувшись из аренды в «Аталанту». Дриусси хоть и не всегда, но здорово проявлял себя в позиции под нападающими. Конечно, хотелось бы от него больше стабильности. Но тут давит на клуб и фактор грядущего изменения лимита на легионеров, и необходимость держать в заявке большее количество доморощенных игроков. А если Дриусси действительно заберет за адекватные деньги та же «Рома», или «Сампдория» всё же согласится отвалить за Ригони называемые в прессе 10 млн евро? Разве в этой ситуации мы будем говорить о конце аргентинского проекта «Зенита»? Если такие доходы позволят потом усилить команду под Лигу чемпионов, будем только рады. Еще более полутора месяцев до закрытия трансферного окна. 

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Все комментарии
kastites
kastites
   85 / 731
сегодня в 10:56
Хана Российскому футболу
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 731
сегодня в 09:49
Какие приходят, такие и уходят. Не лучше и не хуже.
Faustello
Faustello
   3 / 731
сегодня в 09:38
Адекватное вью.
Лакшери
Лакшери ответил Морозовский
   45 / 731
сегодня в 09:35
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 731
    сегодня в 09:16
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 731
      сегодня в 09:08
      У одного Спартака состав Пердива. Понабрали опять неудачников аля Педра.Гыгыгы
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