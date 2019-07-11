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Фетисов: «Корниленко - это большое приобретение „Крыльев Советов“»

сегодня, 08:34

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился мнением о Сергее Корниленко, который завершит игровую карьеру и войдет в тренерский штаб самарской команды.

Сергей Корниленко - этой мой друг и товарищ. Как и все самарские болельщики, я отношусь к нему с глубочайшим уважением. Это человек, который на протяжении длительного времени очень многое делал для клуба. Тяжелейшую травму он получил в игре, действуя, как всегда, самоотверженно. Но у любого спортсмена приходит момент, когда нужно решать, как действовать дальше. Мы поговорили с Сергеем Корниленко и с Миодрагом Божовичем и по итогу могу сказать, что Сергей войдет в тренерский штаб нашей команды. Я считаю, что это большое приобретение. Важно и наше уважение к этому великому спортсмену. Это человек понимающий, пользующийся авторитетом у ребят в команде, у него есть тренерская лицензия и ему интересно поработать с Божовичем. Корниленко остается в «Крыльях Советов», но уже в новом качестве, безусловно, полезном для нашей команды.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 737
сегодня в 09:20
Удачи .
Columb
Columb
   109 / 737
сегодня в 08:55
Насчет большого приобретения скоро будет ясно.
Begemott
Begemott
   48 / 737
сегодня в 08:37
Главное не из свиных, которые все себя полностью дискредитировали.
Bладимиp
Bладимиp
   55 / 737
сегодня в 08:35
Удачи Корниленко.
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