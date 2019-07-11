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Бышовец: «Отношения „Зенита“ и „Рубина“ всегда носили близкий характер»

сегодня, 17:43

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

Полагаю, что отношения «Зенита» и «Рубина» всегда носили близкий характер. Вспомните, сколько игроков проследовало маршрутом Казань - Петербург, включая того же Семака. Вопрос, видимо, решался на уровне больших руководителей… Понятно, что условия, предложенные «Зенитом» или «Рубином», - несопоставимы. Конечно, история странная. Семак ведь давал игроку очень хорошую характеристику еще по ходу прошлого сезона. Почему он не перешел напрямую из «Оренбурга»? Возможно, это было решение не только Сутормина…

Не повторит ли Сутормин судьбу Антона Заболотного? Это разные футболисты. Сутормин - универсал. У него неплохие шансы стать игроком основного состава. В средней линии у «Зенита» есть проблемные позиции. Можно сколько угодно говорить о качествах Нобоа, но моложе он не становится.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 733
сегодня в 18:04
Казанский в панике от слов Толика.
mihaluch
mihaluch
   80 / 733
сегодня в 18:02
Нормальные отношения - одни покупают другие живут.
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   469 / 733
сегодня в 17:51
Приятно решать вопросы в кабинетах. Перед играми с Оренбургом даже тренировки не провожу.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Питер Ман
   10 / 733
сегодня в 17:50
Да, рубин это наш протеже, если бы не Питер, неизвестно, были бы они вообще в РПЛ сейчас. А болельщики и глоры рубина при этом дружат с пупсиками, как так вышло?
Зенит регулярно подбрасывает туркмену деньжат с покупок. Куда они их девают? Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 733
сегодня в 17:49
Дружба дружбой, а табачок врозь. Гыгыгы
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 733
сегодня в 17:46
Да, рубин это наш протеже, если бы не Питер, неизвестно, были бы они вообще в РПЛ сейчас. А болельщики и глоры рубина при этом дружат с пупсиками, как так вышло?
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