Бышовец: «Отношения „Зенита“ и „Рубина“ всегда носили близкий характер»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал переход полузащитника из «Рубина» в «Зенит».

Полагаю, что отношения «Зенита» и «Рубина» всегда носили близкий характер. Вспомните, сколько игроков проследовало маршрутом Казань - Петербург, включая того же Семака. Вопрос, видимо, решался на уровне больших руководителей… Понятно, что условия, предложенные «Зенитом» или «Рубином», - несопоставимы. Конечно, история странная. Семак ведь давал игроку очень хорошую характеристику еще по ходу прошлого сезона. Почему он не перешел напрямую из «Оренбурга»? Возможно, это было решение не только Сутормина…

Не повторит ли Сутормин судьбу Антона Заболотного? Это разные футболисты. Сутормин - универсал. У него неплохие шансы стать игроком основного состава. В средней линии у «Зенита» есть проблемные позиции. Можно сколько угодно говорить о качествах Нобоа, но моложе он не становится.