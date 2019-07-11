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Божович: «​Сергей Корниленко будет играющим тренером»

сегодня, 16:45

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о новичках команды и о новой роли Сергея Корниленко.

​Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для «Крыльев». Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном – Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне.

 
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EAGinLE
EAGinLE
   27 / 732
сегодня в 17:07
Удачи .
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   93 / 732
сегодня в 17:06
Корниленко зимой если только на поле выпускать,чтобы после него не так скользко было!
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