Божович: «​Сергей Корниленко будет играющим тренером»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о новичках команды и о новой роли .

​Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для «Крыльев». Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном – Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне.