Бышовец: «„Зениту“ необходима смена поколений»

Бывший тренер «Локомотива» не считает Суперкубок России серьезным турниром.

Не стал бы переоценивать значение победы в Суперкубке. Турнир, состоящий из одного матча, носит символический характер. Его нужно рассматривать квинтэссенцией, насколько командам удалось завершить подготовительный период. Я бы не сказал, что «Зенит» или «Локомотив» пытались победить любой ценой. Что касается питерцев, перестройка команды требует не только времени, но и видения перспектив.

На данном этапе изменений у чемпиона России практически не произошло, и это задерживает процесс развития команды. Есть необходимость смены поколений. Она уже назрела. Пропущенные три мяча в какой-то степени стали следствием этого.