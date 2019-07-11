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Бышовец: «„Зениту“ необходима смена поколений»

сегодня, 17:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец не считает Суперкубок России серьезным турниром.

Не стал бы переоценивать значение победы в Суперкубке. Турнир, состоящий из одного матча, носит символический характер. Его нужно рассматривать квинтэссенцией, насколько командам удалось завершить подготовительный период. Я бы не сказал, что «Зенит» или «Локомотив» пытались победить любой ценой. Что касается питерцев, перестройка команды требует не только времени, но и видения перспектив.

На данном этапе изменений у чемпиона России практически не произошло, и это задерживает процесс развития команды. Есть необходимость смены поколений. Она уже назрела. Пропущенные три мяча в какой-то степени стали следствием этого.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
   218 / 733
сегодня в 18:40
Бышовец-предатель . Человек не уважаемый. Его слова мало ценны.
cska plus
cska plus
   13 / 733
сегодня в 18:07
Хрюкнул Толя невпопад.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   265 / 733
сегодня в 17:55
Для РПЛ Зениту нужно только одно,точнее один,высококлассный вратарь.Для ЛЧ состав конечно слабоват.
Miaf
Miaf ответил Литейный 4
   4 / 733
сегодня в 17:43
Педры, Софьи, засосники, Ананидзе, Жиги и прочие зулусы не скучают по банщику? Гыгыгы
Ваши чухонские традиции не все банщики понимают.
marvel777
marvel777
   476 / 733
сегодня в 17:43
какая смена поколений,там постояннно несколько лет уходят и приходят
Литейный 4
Литейный 4 ответил Miaf
   10 / 733
сегодня в 17:40
Да да, питерскими воспитанниками такими , как МОлло, передас, дриусси и маммана и прочими героями.
Педры, Софьи, засосники, Ананидзе, Жиги и прочие зулусы не скучают по банщику? Гыгыгы
Miaf
Miaf ответил Тренер Зенита
   4 / 733
сегодня в 17:30
Необходимо усилиться Дугласами, Азмунами и другими талантливыми питерскими ребятами.
Да да, питерскими воспитанниками такими , как МОлло, передас, дриусси и маммана и прочими героями.
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 733
сегодня в 17:29
Когда он протрезвеет? Зенит уже и так весь состав обновил. Гыгыгы
RussianMango
RussianMango
   157 / 733
сегодня в 17:27
зениту надо в Пердив, чтобы очиститься...запашок не айс...хотя, сомневаюсь, что поможет...эт врожденное.
Miaf
Miaf ответил Весёлый могильщик
   4 / 733
сегодня в 17:27
О чем он?
О том, что вы позорно проиграли Локомотиву и даже карманный судейка вам не помог.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   309 / 733
сегодня в 17:23
О чем он?
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   469 / 733
сегодня в 17:22
Необходимо усилиться Дугласами, Азмунами и другими талантливыми питерскими ребятами.
Шамиль Зулиев
Шамиль Зулиев
   696 / 733
сегодня в 17:21
Я считаю, что мои Зенит нада чтобы харашо так атжарили, тагда ми будем пабиждать.
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