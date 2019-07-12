Влашич: «В ЦСКА у меня есть реальная возможность для прогресса»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему решил подписать полноценный контракт с армейским клубом.
Никаких проблем с этим выбором у меня не было. Я хотел остаться здесь с самого начала. Чувствовал, что ещё не всё отдал этой команде. Сейчас мне хочется прогрессировать дальше вместе с ЦСКА, у нас много скрытых резервов. Вместе мы способны на большее. Команда по-прежнему молодая, но уже с опытом. Целый год за спиной – этого должно хватить для выхода на новый уровень!
Лично мои переговоры с клубом прошли гладко. Как и что ЦСКА обсуждал с «Эвертоном» – не совсем моё дело.
Мной интересовались серьёзные клубы? Не хочу называть имён. Скажу лишь, что это участники Лиги чемпионов. Да, ЛС – это особенный турнир. Даже больше – по-моему, это вообще лучшее, что может случиться с футболистом. Но я подумал, что смогу ещё раз сыграть в ЛЧ вместе с ЦСКА. К сожалению, не в этом сезоне, но мы будем бороться за Лигу Европы. Для нас это тоже интересно. Новый опыт, новая география.
Что стало решающим аргументом в пользу «армейцев»? В прошлом году я пришёл сюда, практически лишённый игровой практики. Клуб дал мне возможность проявить себя. После такого уже чувствуешь себя немного в долгу. Плюс хороший тренер, хорошая команда. Всё вместе это и убедило меня в том, что ЦСКА – правильное место для продолжения карьеры. И есть ещё один момент. Вот я переехал из Хорватии в Англию. Резкая смена. И уже через год переезжаю из Англии в Россию. Сейчас мог случиться третий переезд подряд. По-моему, не самая здоровая тенденция для молодого футболиста. Опять новые партнёры, новый тренер, новые задачи. Это мешает концентрироваться на футболе, на развитии.
Да, остаться в ЦСКА – значит, минимизировать риск. Но вместе с тем это реальная возможность для прогресса. Как личного, так и командного. Буду работать над собой в этом году, в следующем и так далее. Не хочу стоять на месте, хочу, чтобы Никола Влашич менялся в лучшую сторону. И так будет в любом клубе.
Конечно, не исключаю, что ЦСКА может стать определённым этапом. Каждый футболист мечтает о больших высотах. Но когда мне здесь в России говорят о топ-лигах и топ-клубах, я вспоминаю Хорватию. Там, поверьте, ЦСКА считается реально большим клубом, который все знают.