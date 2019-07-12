Петржела: «„Зенит“ – один из главных фаворитов, но и „Локо“ очень силён»

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Экс-наставник «Зенита» убеждён, что петербургский клуб ждёт серьёзная конкуренция в борьбе за чемпионство.

«Зенит», безусловно, – один из главных фаворитов сезона. Но у них точно будет серьёзная конкуренция. Очень силён «Локомотив». Уверен, может навязать борьбу и ЦСКА . «Зенит» здорово играл в прошлом сезоне, но насколько он готов к новому вызову, покажет только старт чемпионата.

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец также выразил мнение, что «Локомотив» будет основным соперником «Зенита» в борьбе за титул.