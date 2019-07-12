ГлавнаяНовости

Малиновский - вновь на прицеле у «Аталанты»

сегодня, 09:50

По информации итальянской прессы, «Аталанта» вернулась в гонку за полузащитником «Генка» Русланом Малиновским.

Летом бельгийский клуб обманул украинского футболиста и не продал его в «Аталанту», хотя обещал посодействовать. Малиновский не поехал с «Генком» на сбор и должен был перейти в «Сампдорию», однако теперь сообщается, что вариант с клубом из Бергамо остается в силе. Поскольку состав «Генка» пополнит Янис Хаджи, бельгийцы готовы пойти на уступки в случае с Русланом.

Из двух вариантов Малиновский предпочтет выбрать «Аталанту», поскольку этот клуб выступит в Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Не думаю, что это будет наше самое активное трансферное окно»
Сегодня, 10:35 Комментарии2
СлухиВ МЮ шокированы ценником Лонгстаффа
Сегодня, 07:56 Комментарии11
Аузилио подтвердил слухи о встрече с МЮ по Лукаку
Сегодня, 06:59 Комментарии2
Агент Бергвейна: «Это прекрасно, что Стевеном интересуется „Бавария“»
Сегодня, 06:13 Комментарии3
Агент: «„Барселона“ действительно интересуется Мартинесом»
Сегодня, 04:24 Комментарии6
СлухиПСЖ вновь заинтересован в Гейе
Вчера, 23:32 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил VIPded
   25 / 737
сегодня в 10:23
Классный вариант для Руслана. Донбасс рулит! )))
на счет рулит не уверен, а вот срулит эт да, уже какой год))
Деннис Уайз
Деннис Уайз
   317 / 737
сегодня в 10:20
Малиновский сейчас хорош! Серия А подходит по стилю Руслану.
VIPded
VIPded
   72 / 737
сегодня в 10:09
Классный вариант для Руслана. Донбасс рулит! )))
beefs
beefs
   104 / 737
сегодня в 09:58
Хорошая новость...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100