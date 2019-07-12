Малиновский - вновь на прицеле у «Аталанты»

сегодня, 09:50

По информации итальянской прессы, «Аталанта» вернулась в гонку за полузащитником «Генка» .

Летом бельгийский клуб обманул украинского футболиста и не продал его в «Аталанту», хотя обещал посодействовать. Малиновский не поехал с «Генком» на сбор и должен был перейти в «Сампдорию», однако теперь сообщается, что вариант с клубом из Бергамо остается в силе. Поскольку состав «Генка» пополнит Янис Хаджи, бельгийцы готовы пойти на уступки в случае с Русланом.

Из двух вариантов Малиновский предпочтет выбрать «Аталанту», поскольку этот клуб выступит в Лиге чемпионов.