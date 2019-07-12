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Аузилио подтвердил слухи о встрече с МЮ по Лукаку

сегодня, 06:59

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по приобретению нападающего Ромелу Лукаку.

У нас с «Манчестер Юнайтед» была встреча по Лукаку. Это был официальный разговор между двумя клубами. Посмотрим, что будет дальше.

Все игроки, за которыми мы сейчас следим, это трансферные цели, согласованные с Антонио Конте. Мы хотим удовлетворить его запросы, не выходя за определённые финансовые рамки.

Вчера также появился слух о том, что Лукаку сообщил руководству МЮ о желании покинуть клуб.

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Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
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сегодня в 08:03
Желаю Лукаке удачи
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