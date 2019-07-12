Аузилио подтвердил слухи о встрече с МЮ по Лукаку

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по приобретению нападающего .

У нас с «Манчестер Юнайтед» была встреча по Лукаку. Это был официальный разговор между двумя клубами. Посмотрим, что будет дальше.

Все игроки, за которыми мы сейчас следим, это трансферные цели, согласованные с Антонио Конте. Мы хотим удовлетворить его запросы, не выходя за определённые финансовые рамки.