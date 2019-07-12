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Японский клуб объявил о переходе своего форварда в «Барселону»

сегодня, 11:16

«Барселона» договорилась о переходе нападающего японского клуба «Касима Антлерс» Хироки Абе.

В ближайшее время 20-летний футболист прибудет в Испанию для прохождения медобследования и заключения контракта с «сине-гранатовыми».

Напомним, это не единственный японец, который начнет сезон в Ла Лиге. Ранее «Реал» подписал полузащитника «Токио» Такефусу Кубо.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   99 / 734
сегодня в 12:41
Сколько он забил интересно
CSKA2012
CSKA2012
   115 / 734
сегодня в 12:32
Холосо жи , япаниц бутит играть за клуб Борсиилооонаа.)
Rheinfall
Rheinfall
   107 / 734
сегодня в 12:27
гешпанцы рынок Японии аккупируют похоже
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   21 / 734
сегодня в 12:10
Японский форвард Хирова Барсука призвал улучшить атмосферу в раздевалке.
КЭТиК
КЭТиК
   126 / 734
сегодня в 12:08
Сразу в аренду отправится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 734
сегодня в 11:53
Жадным деятелям от футбола надо китайца и индуса в Ла Лигу звать.....
Понятно что игровые качества уходят на 10-е место....главное полглобусу,по населению , можно будет телеправа продать.....
Совсем костлявая рука голода испанцев одолела.....в особенности Барсу и Реал....судя по сообщению....
По-миру пошли.....в прямом и переносном смысле...))
Дрогба0707
Дрогба0707
   716 / 734
сегодня в 11:39
Футбол в Японии развивается очен хорошо таком темпе скоро сборная Япония в тройку лучшех сборную войдет и даст бой любую сборныю)
STVA 1
STVA 1
   45 / 734
сегодня в 11:39
Поднимают престиж японского футбола)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 734
сегодня в 11:33
Пресловутое освоение азиатского рынка.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   216 / 734
сегодня в 11:28
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