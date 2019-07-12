Японский клуб объявил о переходе своего форварда в «Барселону»

«Барселона» договорилась о переходе нападающего японского клуба «Касима Антлерс» Хироки Абе.
В ближайшее время 20-летний футболист прибудет в Испанию для прохождения медобследования и заключения контракта с «сине-гранатовыми».
Напомним, это не единственный японец, который начнет сезон в Ла Лиге. Ранее «Реал» подписал полузащитника «Токио» Такефусу Кубо.
Понятно что игровые качества уходят на 10-е место....главное полглобусу,по населению , можно будет телеправа продать.....
Совсем костлявая рука голода испанцев одолела.....в особенности Барсу и Реал....судя по сообщению....
По-миру пошли.....в прямом и переносном смысле...))
Понятно что игровые качества уходят на 10-е место....главное полглобусу,по населению , можно будет телеправа продать.....
Совсем костлявая рука голода испанцев одолела.....в особенности Барсу и Реал....судя по сообщению....
По-миру пошли.....в прямом и переносном смысле...))