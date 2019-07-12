Атаманенко: «Количество логотипов на форме „Спартака“ сбалансированное»

сегодня, 16:30

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что количество логотипов на форме «красно-белых» оправдано с коммерческой точки зрения.

Сегодня московский клуб подписал договор о партнерстве с производителем кофемашин.

«Спартак» является лидером коммерческой индустрии, наша основная часть доходов - от рекламы. Мы горды тем, что у нас много партнеров. Мы считаем, что количество логотипов на форме достаточно сбалансированное, новый партнер также будет размещаться на футболке.

Сегодня «Спартак» объявил, что «Лужники» будут резервным стадионом команды в новом сезоне.