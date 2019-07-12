Приоделись! Новые формы клубов РПЛ 2018/19

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Лучшие клубы России представили новые комплекты формы. О трендах футбольной моды – на «Соккер.ру».

Футбольный бизнес в стране медленно, но развивается. Если раньше «Ростов» представлял новую форму, разложив мятые футболку, шорты и гетры на земле – причем в сезоне, когда забрались в группу Лиги чемпионов всего три года назад, то сейчас сняли целый ролик.

Есть клубы, где учли мнение фанатов. «Спартак» в межсезонье то ли имитирует, то ли реально пытается помириться с трибунами, поэтому знаменитая полоса на двух комплектах. Впрочем, это не единственное изменение – оценим всех, кто представил формы.

«Краснодар»

Круто, необычно, но круто. В этом сезоне технические спонсоры не ленятся. В клубе уверены, что новую одежку фанаты ждали, как «освежающий дождь знойным летом». Свеженько получилось – абсолютно точно:

⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯



Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥



🔝🔝🔝 Тут всё 👉 https://t.co/nGEFnO9btr pic.twitter.com/ZzKKtLvzgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 июля 2019 г.

Современные комплекты. Тут тебе и минимализм геометрии, и оригинальность, необычность. Только есть предположение, что белая форма на любительских фото фанатов может «укачивать» тех, кто будет их смотреть.

«Урал»

Новый технический спонсор, новый стиль презентации – «Урал» и хорошую форму представил, и «Гайдай какой-то» сняли с мемом про синхронный прыжок в бассейн:

Новая форма 🔥🔥🔥



🔥🔥🔥 Новый сезон



Новый технический спонсор 🔥🔥🔥



🔥🔥🔥 Новый стиль презентации⠀⠀



🔽🔽🔽

Первый матч сезона:

📆 13 июля

🕡 18:30 начало матча

🏟 Екатеринбург Арена

⚔️ #УралУфа

🎫 200-5000₽

🏫 Фирменный магазин в ТРЦ«Гринвич» pic.twitter.com/naMpYg48wO — ФК Урал (@FCURAL) 8 июля 2019 г.

Классика жанра, но вкрапления серого на белых футболках делают их интереснее, а простота сочетания насыщенного оранжевого и черного не выходит из моды с 1974 года в футболе, так что тут все круто:

«Зенит»

Дзюбе нравится? Учли раскраску клубного самолета и продолжают использовать геометрические орнаменты, привязывая их к «морской стихии Петербурга». Даже градиент хорошо смотрится, что бывает не всегда на одежде:

И основная форма хорошая – нормально в динамике смотрится на игроках, и строгость выездного комплекта модная. Многие любят простые футболки, и если бы не логотип спонсора, то белая майка «Зенита» могла считаться даже стильной по меркам моды.

«Сочи»

Судя по всему, у «Сочи» белые футболки с серыми рукавами от известного технического спонсора и темно-синие трусы, которые не очень хорошо сочетаются с верхом. Но узнать это могли только по фото представлений новичков:

Возможно, просто нет пока нового комплекта, его в последний момент готовят к релизу? Судя по бюджету клуба, вряд ли все именно так, но на официальном сайте не замечено сообщений о представлении одежки на первый сезон «Сочи» в РПЛ .

«Тамбов»

Про новый логотип клуба уже говорили. Посмотрев на него, не трудно понять, что никто вам не представит вовремя форму «Тамбова» на новый сложный сезон? Рады ошибиться, в день открытия РПЛ клуб представил все футболки, успели:

Не сказать, чтобы майки или шорты отличались какими-то фишками, но есть классические для клуба цвета – синий и красный, есть вратарские формы в полоску, а самое главное – сделали общую фотографию, чем сразу выделились из списка тех, кто не догадался.

«Арсенал»

У туляков сегодня первый матч сезона, еще и домашний. Впереди у них Лига Европы. Представили ли они новую форму официально и красиво? Нет, конечно. Зачем продавать формы, зачем уважать собственных поклонников и привлекать новых фанатов? Разве футбол в РПЛ профессиональный?

Судя по сборам, у «Арсенала» красная форма. Непонятен отказ от «желто-красной» в пользу красной с белыми вставками. С другой стороны, известный технический спонсор предложил «Арсеналу» неплохие серые тренировочные костюмы с ужасными штанами. И есть мнение, что вторая форма может быть белой.

«Уфа»

Уфимцы тоже выдали – представление новичков и формы запланировано на 17 июля, то есть уже после старта чемпионата посреди недели. Ладно, новички, но форма ведь от привычного технического спонсора, а один из комплектов все увидят в Екатеринбурге. Какой смысл тянуть, если сезон уже стартует?

Тем более на сборах играли не голыми. В матче с «Ваккером», который разгромили со счетом 9:1, команда играла в белых футболках и черных трусах, но узнать об этом можем только с видео. Также очевидно, что основной комплект будет красным, как привыкли. Плохо, что отстают от логичного графика. Кто презентует форму после первого тура?

ЦСКА

Каждый год одна и та же картина? В сети оказывается проект формы «армейцев», потом играют на сборах у всех на виду – в этот раз на летнем кубке с клубами РПЛ , но при этом сфотографировать Акинфеева, Влашича, Чалова в новых майках не сумели. Зато производитель догадался «слить» в сеть проект в стиле минимализма:

Или это спонсору плевать на ЦСКА и затягивают каждый год? Но в этот раз сам клуб даже встречу с фанатами организовал человеческую. Сезон стартует уже, а в официальном магазине клуба из столицы распродажа старой формы. Удивляют в который раз, несолидно начинать сезон без красивых фото новой одежки.

«Крылья Советов»

Самара, ау! Клуб в курсе, сколько у них болельщиков и какая посещаемость? Для таких фанатов нужно презентовать форму вовремя, а в этом случае снова нужно смотреть видео со сборов и собирать фото, чтобы понять, как будут выглядеть в официальных матчах? В твиттере клуба есть, например, такой скриншот:

Понятно, что не эти непонятного цвета футболки будут основными. Есть также белый комплект, тренируются в синих футболках. Но если сделали фото с новичками, что помешало провести фотосессию и представить форму? На странице клуба есть Дмитрий Маликов, но нет поста, который нужен фанатам.

«Ахмат»

Официального представления новых комплектов формы на сайте клуба нет. В таком случае остается только показать фотографии со сборов в надежде, что старая форма и будет новой, ведь играли именно в ней. И одежка смотрится неплохо:

В этом году многие клубы в плане маркетинга подкачали, и в случае с «Ахматом» упущение смотрится странно, поскольку посещаемость команды не радовала. Даже если сохранили полосатый комплект, могли заказать новую третью форму и порадовать публику.

«Оренбург»

В прошлом году представили новую форму на фото, и в этот раз не подкачали, сняли целый ролик. «Оренбург», в отличие от многих середняков, догадался зафиксировать для истории фотосессию в новых футболках. Синий цвет подобрали приятный, смотрится хорошо:

BACKSTAGE ФОТОСЕССИИ В НОВОЙ ФОРМЕ



👕 Новая форма сезона 2019-20 накануне была представлена на МатчТВ. Скоро в Экипировочном центре в Ростошах! pic.twitter.com/l3UpsmeaNA — ФК Оренбург (@fcorenburg) 11 июля 2019 г.

Осталось сыграть не намного хуже, чем сезоном ранее. У «Оренбурга» есть проблемы с комплектацией состава, ведь добирать людей будут по ходу сезона – многие покинули команду. Проблема точно не форме, а она привычная на вид – белая и синяя. Разве что вратарский свитер цвета фламинго выделяется.

«Локомотив»

Не стыдно в Лиге чемпионов показаться. У «Локомотива» не самый распространенный в клубном европейском футболе поставщик, но американцы представили форму с интересными мелкими деталями. Например, воротнички – топовые:

Выездной комплект обкатали в Суперкубке, и было видно – смотрится круто. Горизонтальная вкладка на плечах всегда визуально делает их шире. Плюс резервная серая форма очень крутая, а логотип спонсора не уродский – Миранчуки в этом сезоне модные.

«Спартак»

Концепцию «мы – новые руководители, и не хотим таких отношений с фанатами, как были у старых» олицетворяет не только «полоса», но даже решение написать на спине дату ужасной трагедии в «Лужниках». А так простенькая форма получилась, олдскульная, разве что на полосу орнамент с отсылкой к арене:

🔴⚪️ Nike представляет форму ФК «Спартак» сезон 19/20: #силавединстве



При ее создании дизайнеры Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды. Это подчеркнуто в геометрическом орнаменте, нанесенном на традиционную полосу на груди.https://t.co/7cNpxpdvzK#Спартак pic.twitter.com/pZL9OEl9Yz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 июля 2019 г.

Возможно, форме «Спартака» на новый сезон не хватает изюминки. Но здесь полноценная параллель с самой командой и ее главным тренером. Изюм в футбольный шоколад не добавили, а форма неплохая. Например, воротник интересный, а в целом - минимализм на марше.

«Динамо»

Москвичи привычно подключают «кино». Обыграли логотип нового технического спонсора, использовали в ролике тигра и предлагают «оставить свой след». В ролике форму хорошо рассмотреть сложно, хотя в случае с клубами с историей редко рискуют удивлять:

Судя по фото с первых игр в новой форме, девиз такой: «Классическая классика и максимальный минимализм». Даже логотип спонсора и тот упростили, хотя клуб к этому, конечно, отношения не имеет. Смотрится нормально, поскольку привычно, но кто хотел оригинальности – не дождался. В этом случае главное не форма, а наполнение?

«Ростов»

Эх, без ковра! И копирования одежды героев «Игры престолов» тоже нет. Ребята из «Ростова» обязательно придумают новый или смогут развить любимый мем, а вот форму делали более скучные дяди и тети, поэтому получилось без подтекстов, классически:

Претензия к известной фирме только одна. Они уверены, что выбрали правильный цвет для светлой третьей формы? Не очень хорошо сочетается с темными синими шортами. Хотя классические «три полоски», что тут нового покажешь? Главное, что желтые и синие формы есть – классика.

«Рубин»

У казанцев были тяжбы с бывшим техническим спонсором, но теперь долгожданная форма презентована. Постарались на славу – есть классический рубиновый, темно-зеленый комплект, а еще белый и темно-серый. Все крутые, все модные:

Еще бы команда так играла красиво, как выглядят новые комплекты формы. Но это не вопрос к дизайнерам, поэтому хвалим за попытку завлечь фанатов «Рубина» в магазины. Есть причины купить новые футболки. Даже множество логотипов спонсора не портит впечатления.

А вам чьи формы нравятся?

Удивляет, что в 21 веке, прекрасно зная о начале сезона и понимая, что надо подгонять технических спонсоров, многие российские клубы игнорируют такой важный ритуал, как представление новой формы.

Ведь это как послематчевые интервью – показатель класса, поскольку происходят строго для болельщиков, которым интересно узнать квалифицированное мнение профессионалов. С формой все еще проще – фотографии сделать!

Но если клубы РПЛ не будут идти навстречу народу – получат полупустые трибуны. Так что позор всем, кто до дня открытия РПЛ 2019/20 не представил комплекты форм, наплевав на фанатов, и респект каждому клубу, что проработал вопрос.

А «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин» точно постарались! Достаточно стильных одежек.