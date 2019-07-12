Кардозу: «Нам нужно разобраться, что именно не получилось»

Нападающий «Динамо» поделился впечатлениями после встречи с «Арсеналом». Футболист был признан лучшим игроком данного матча.

Горд выиграть первую награду в РПЛ . Променял бы на три очка. Однако индивидуальные призы так же важны, и я с радостью принимаю эту награду.

В матче с «Арсеналом» получились два разных тайма, нам нужно разобраться, что именно не получилось. Во втором тайме мы не сумели справиться с соперниками. «Арсенал» хорошо играл во второй половине, и в каком-то смысле одно набранное очко лучше, чем ноль. Впереди у «Динамо» два домашних матча, в них нужно побеждать.