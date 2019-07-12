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Кардозу: «Нам нужно разобраться, что именно не получилось»

вчера, 23:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Мигел Кардозу поделился впечатлениями после встречи с «Арсеналом». Футболист был признан лучшим игроком данного матча.

Горд выиграть первую награду в РПЛ. Променял бы на три очка. Однако индивидуальные призы так же важны, и я с радостью принимаю эту награду.

В матче с «Арсеналом» получились два разных тайма, нам нужно разобраться, что именно не получилось. Во втором тайме мы не сумели справиться с соперниками. «Арсенал» хорошо играл во второй половине, и в каком-то смысле одно набранное очко лучше, чем ноль. Впереди у «Динамо» два домашних матча, в них нужно побеждать.

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Alpribas
Alpribas
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вчера в 23:14
Не получалось всё как и в прошлом сезоне.
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