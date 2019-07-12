«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью

«Динамо» не смогло обыграть «Арсенал» в рамках 1-го тура РПЛ.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Динамо» 1:1 (0:1)
Голы: Григалава 83 - Мигел Кардозу 16
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Горбатенко (Тудорие 73), Костадинов, Ткачев, Лесовой, Кангва, Банда
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу 79), Жоаозиньо, Шимански, Мигел Кардозу (Панченко 71), Шейдаев (Грулев 87)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Мигел Кардозу 41, Плиев 58, Евгеньев 61
Судья: Лапочкин Сергей.
Нет это его верхняя точка! Зенит опять его отправит в ФНЛ!
Где им и место!
Да я Крыса Блокадная!
Нет это его верхняя точка! Зенит опять его отправит в ФНЛ!
Где им и место!
Да я Крыса Блокадная!
С почином.
Сезон начался
С почином.
Сезон начался
Блокадных КРЫС никогда не забуду!
Не один болельщик Динамо не осудил!
Блокадных КРЫС никогда не забуду!
Не один болельщик Динамо не осудил!
1:0
0:0
0:1
1:1
1:0
0:0
0:1
1:1
Что имеем, то нам и минусуют... Одного старания будет недостаточно, да и Григолаве не всегда так мяч на ногу ляжет..:))
Что имеем, то нам и минусуют... Одного старания будет недостаточно, да и Григолаве не всегда так мяч на ногу ляжет..:))
Наконец-то в стартовом матче забили .
Григалава красава.
Наконец-то в стартовом матче забили .
Григалава красава.