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«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью

сегодня, 21:55
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«Динамо» не смогло обыграть «Арсенал» в рамках 1-го тура РПЛ.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Динамо» 1:1 (0:1)
Голы: Григалава 83 - Мигел Кардозу 16

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Горбатенко (Тудорие 73), Костадинов, Ткачев, Лесовой, Кангва, Банда
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу 79), Жоаозиньо, Шимански, Мигел Кардозу (Панченко 71), Шейдаев (Грулев 87)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Мигел Кардозу 41, Плиев 58, Евгеньев 61

Судья: Лапочкин Сергей.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   74 / 752
сегодня в 23:18
у Спартака появился шанс оторваться на 2 очка от конкурентов
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Nikola45
   51 / 752
сегодня в 23:17
Николя все понял кроме крысы.... 😁
Палыч82
Палыч82 ответил Саня Локомотив
   630 / 752
сегодня в 23:12
Всех со стартом РПЛ 2019-20!!!
В связи с, так скажем, незначительной яркостью этого матча, будем считать игру за Суперкубок стартом сезона,) Черевченко с Хохловым по старой локомотивской дружбе ничейку расписали,)
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 752
сегодня в 23:09
Подарили по два очка конкуренту спартаку.
ДАША Д
ДАША Д
   155 / 752
сегодня в 22:58
Ничья на радость конкурентам.
Nikola45
Nikola45
   79 / 752
сегодня в 22:58
Не один болельщик ДИНАМО не осудил Крыс Блокадных!
Nikola45
Nikola45 ответил Владимир_Спартак
   79 / 752
сегодня в 22:57
Голы хороши. Динамо еще добавит, а вот Арсенал??? Без Мирзова, Бакаева и Джордовича ни какой. И не вижу за счет чего у них будет усиление игры.
Динамо Добавит? ))
Нет это его верхняя точка! Зенит опять его отправит в ФНЛ!
Где им и место!
Да я Крыса Блокадная!
Брулин
Брулин
   145 / 752
сегодня в 22:51
Отмечу у Туляков Даниила Лесового, хороший матч провёл.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   51 / 752
сегодня в 22:44
Голы хороши. Динамо еще добавит, а вот Арсенал??? Без Мирзова, Бакаева и Джордовича ни какой. И не вижу за счет чего у них будет усиление игры.
spartach091
spartach091
   61 / 752
сегодня в 22:39
Тулякам Мирзова не хватило.
С почином.
Сезон начался
Nikola45
Nikola45
   79 / 752
сегодня в 22:35
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 752
    сегодня в 22:33
    У динамиков очень понравился Жо , феерил как в былые годы!!!
    ermak6848
    ermak6848
       170 / 752
    сегодня в 22:30
    Почин есть...
    Ravshan878
    Ravshan878
       15 / 752
    сегодня в 22:20
    Извиняюсь за ошибки.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Aчиститель
       94 / 752
    сегодня в 22:19
    Не думаю,что Арсенал развалится в этом сезоне,как Уфа в прошлом,да и на динамиков интересно будет глянуть,что изменится,по сравнении с прошлым сезоном.
    дурман
    дурман
       345 / 752
    сегодня в 22:18
    Узнаю рпл.
    1:0
    0:0
    0:1
    1:1
    Ravshan878
    Ravshan878
       15 / 752
    сегодня в 22:18
    Арсенал нужно было сохранить те игроки который ушли из команды. Бакаев ,Мирзоев и Луку. Им повезло. Не каждый день чуда случаются.Будем следить как в гостях будет выступать Полицейский.
    Aчиститель
    Aчиститель
       101 / 752
    сегодня в 22:12
    Играли предпердивные команды, плохо подготовились.
    Алексей Филин
    Алексей Филин
    сегодня в 22:12
    плиев провалил матч полностью,на скамью его
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 752
    сегодня в 22:11
    ОТКРЫТИЕ УДАЛОСЬ!!! ИГРА БЫЛА НЕ СКУЧНОЙ!!!
    African spartak
    African spartak ответил За адекватность
       35 / 752
    сегодня в 22:09
    Привет! Хотел посмотреть на "Арсенал" в большей степени. Посмотрел, минус одна команда в ЕК, с учетом того, что не будут сеяными в раунде плей-офф точно. ИМХО.
    Минус две, африканский клуб тоже отлетит.
    particular
    particular ответил За адекватность
       2 / 752
    сегодня в 22:08
    Привет! Хотел посмотреть на "Арсенал" в большей степени. Посмотрел, минус одна команда в ЕК, с учетом того, что не будут сеяными в раунде плей-офф точно. ИМХО.
    Привет!..
    Что имеем, то нам и минусуют... Одного старания будет недостаточно, да и Григолаве не всегда так мяч на ногу ляжет..:))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       188 / 752
    сегодня в 22:08
    Шикарная команда вырисовывается в Туле.Динамо во втором тайме решил сыграть на удержание счета,трусливая тактика Хохлова.
    EAGinLE
    EAGinLE
       25 / 752
    сегодня в 22:08
    Молодцы Арсенал.
    Наконец-то в стартовом матче забили .
    Григалава красава.
    Qwеrty
    Qwеrty
       93 / 752
    сегодня в 22:07
    одним словом мусора
    Sergey Z
    Sergey Z
       240 / 752
    сегодня в 22:07
    Хороший был матч!!!
    Аксинья
    Аксинья
       14 / 752
    сегодня в 22:07
    Динамо не нарушило традицию...
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       37 / 752
    сегодня в 22:06
    Не получилось из Арсенала хорошей команды, повторит судьбу Уфы в еврокубках.
    Морозовский
    Морозовский ответил Питер Ман
       3 / 752
    сегодня в 22:06
    Бан
    ПРОВОКАТОР.
    11-и метровый
    11-и метровый
       20 / 752
    сегодня в 22:05
    Так и будут маяться в чемпионате.
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