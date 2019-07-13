«Спартак-2» не обыграл «СКА-Хабаровск», который заканчивал матч вдевятером

В матче 2-го тура ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском».
Москва, стадион «Спартак им. Федора Черенкова»
«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск» - 2:2 (2:1)
Голы: Данилин 12, Руденко 31 - Квеквескири 13, Брагин 62
«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Миронов, Гапонов, Воропаев, Бакаев, Бакалюк, Данилин, Умяров, Нимели (Тиуб 78), Руденко (Фольмер 46).
«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Шляков, Труфанов, Зайцев, Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев, Малеев (Максименко 90), Горулев (Эльмурзаев 54), Кузьмичев (Брагин 55).
Предупреждения: Шляков 11, Шляков 15, Квеквескири 33, Труфанов 50, Кузьмичев 51, Бакаев 54, Камилов 59, Брагин 64, Брагин 67.
Удаления: Шляков 15, Брагин 67.
Судья: Юнус Кошко.
И Федуну легче расплачиваться, а теперь у него в зарплатной ведомости Безбородов, Лапочкин, Кошко... Черт ногу сломит.
И Федуну легче расплачиваться, а теперь у него в зарплатной ведомости Безбородов, Лапочкин, Кошко... Черт ногу сломит.
Главное чтоб "Сочи" не остались сегодня в шестером к финальному свистку...там же на Открытии сегодня бенефис Москалёва....всё может быть...
Хотя как мы видим количество игроков соперника не влияет на результат спартакеовских команд...)))
Главное чтоб "Сочи" не остались сегодня в шестером к финальному свистку...там же на Открытии сегодня бенефис Москалёва....всё может быть...
Хотя как мы видим количество игроков соперника не влияет на результат спартакеовских команд...)))