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«Спартак-2» не обыграл «СКА-Хабаровск», который заканчивал матч вдевятером

13 июля 2019, 15:09
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В матче 2-го тура ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском». 

Москва, стадион «Спартак им. Федора Черенкова»

«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск» - 2:2 (2:1)
Голы: Данилин 12, Руденко 31 - Квеквескири 13, Брагин 62

«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Миронов, Гапонов, Воропаев, Бакаев, Бакалюк, Данилин, Умяров, Нимели (Тиуб 78), Руденко (Фольмер 46).

«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Шляков, Труфанов, Зайцев, Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев, Малеев (Максименко 90), Горулев (Эльмурзаев 54), Кузьмичев (Брагин 55).

Предупреждения: Шляков 11, Шляков 15, Квеквескири 33, Труфанов 50, Кузьмичев 51, Бакаев 54, Камилов 59, Брагин 64, Брагин 67.

Удаления: Шляков 15, Брагин 67.

Судья: Юнус Кошко.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
   226 / 802
14 июля в 10:44
При тотальной поддержке судей свиньи так оконфузились.
valeron4321
valeron4321
14 июля в 10:14
Засчитанный главным судьей первый гол командой СКА, когда помощник арбитра поднял флажок как вне игры - Спартак все купил)
valeron4321
valeron4321
14 июля в 10:00
Посмотрел повтор матча. Все удаления по делу, точнее показанная куча ЖК игрокам СКА. Как грязно играли, то и получили в плане судейства.
2008 год
2008 год
   168 / 802
14 июля в 08:02
Свиньи, как всегда, облажались.
nikot
nikot
   231 / 802
13 июля в 21:08
А зенит-2 как сыграл?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 19:03
Оказывается, и дубль нсродных без судеек не может ;)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
13 июля в 16:33
Судейский беспредел продолжается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Армейская душа
   12 / 802
13 июля в 16:18
Без федунских свистков спартак не команда. Давно понятно почему Федун против ввода VAR
А что ему VAR, Лапочкин на поле, Кошко в комнате VAR - думаешь, у Федуна не хватит на это денег?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 16:17
Зачем только Юнус фамилию сменил, родственником Лапочкина быть, хоть немного стыдно, зато очень доходно.

И Федуну легче расплачиваться, а теперь у него в зарплатной ведомости Безбородов, Лапочкин, Кошко... Черт ногу сломит.
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
13 июля в 16:16
Без федунских свистков спартак не команда. Давно понятно почему Федун против ввода VAR
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 16:12
Мало перый спартак, так теперь и второй стали за уши тянуть. Позор да и только!
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   1 / 802
13 июля в 16:11
Обязан был СКА обыгрывать..ска...
cska1948
cska1948
   80 / 802
13 июля в 16:09
А разве СпаМ обязан был обыгрывать СКА?
2008 год
2008 год
   168 / 802
13 июля в 15:57
Спартак опять доказал, что без судьи он ничто.
Albertinos
Albertinos
   475 / 802
13 июля в 15:57
Более того СКА сравнял счет в меньшинстве. Молодцы Хабаровчане!
tolctoy
tolctoy
   228 / 802
13 июля в 15:48
    drug01
    drug01
       198 / 802
    13 июля в 15:46
    Боевая ничья
    Эллочка
    Эллочка ответил jilbar
       53 / 802
    13 июля в 15:31
    Сколько теперь берут Юнусы?
    двуликий юнус деньги взял но до конца не отработал
    jilbar
    jilbar
       29 / 802
    13 июля в 15:29
    Сколько теперь берут Юнусы?
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    13 июля в 15:28
    И ничья хорошо .
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       55 / 802
    13 июля в 15:26
    Позор!
    beefs
    beefs
       119 / 802
    13 июля в 15:23
    С ничейкой...
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       38 / 802
    13 июля в 15:23
    Судья Юнус Кошко новый член фирмы Арбитраж Фердуна.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 802
    13 июля в 15:22
    Начало весёлому вечеру положено....
    Главное чтоб "Сочи" не остались сегодня в шестером к финальному свистку...там же на Открытии сегодня бенефис Москалёва....всё может быть...
    Хотя как мы видим количество игроков соперника не влияет на результат спартакеовских команд...)))
    Эллочка
    Эллочка
       53 / 802
    13 июля в 15:21
    гонорар от федуна судья обязан вернуть
    311
    311
       44 / 802
    13 июля в 15:20
    Видна рука Федуна, вечный неудачник с баблом
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    13 июля в 15:20
    Судья исполнил все капризы федуна но как видим ничего не получилось, значит надо платить, чтобы судья лично забивал для спартака.
    Ладожский
    Ладожский
       54 / 802
    13 июля в 15:18
    Опять стыдно за спартак.
    Питер Ман
    Питер Ман ответил Ваня лучший
       18 / 802
    13 июля в 15:16
    С 15 минуты Хабаровск играл в меньшинстве и даже судейство хрякам не помогло.
    Хороший анализ ситуации!
    11-и метровый
    11-и метровый
       20 / 802
    13 июля в 15:16
    Свиньи-2 играют в том же стиле, что и Свиньи-1 - методом подкупа и административного ресурса.
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