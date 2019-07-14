«Отчего так в России березы шумят?» - Адриано нарядился в народный костюм

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отпраздновал победу над «Сочи» на тематической вечеринке.
Бразильский легионер и его подруга Екатерина Дорожко нарядились в традиционные костюмы и танцевали под русскую народную музыку.
«Отчего так в России березы шумят?» - подписал фотографию Адриано.
Да и хватит о судьях....
По-честноку - я тоже не верю в "судейскую зарядку"...
Спишем на фарт хозяев и усталость гостей.....
Да и хватит о судьях....
По-честноку - я тоже не верю в "судейскую зарядку"...
Спишем на фарт хозяев и усталость гостей.....
P. S. Без обид!
P. S. Без обид!