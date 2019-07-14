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«Отчего так в России березы шумят?» - Адриано нарядился в народный костюм

14 июля 2019, 17:21

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отпраздновал победу над «Сочи» на тематической вечеринке.

Бразильский легионер и его подруга Екатерина Дорожко нарядились в традиционные костюмы и танцевали под русскую народную музыку.

«Отчего так в России березы шумят?» - подписал фотографию Адриано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От чего так в России берёзы шумят?..🇷🇺🇧🇷

Публикация от Luiz Adriano #12 (@luizadrianinho)

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   436 / 802
вчера в 16:54
25 центовый на брата своего посмотри два клована
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
вчера в 14:00
Надо в казака переодеть..Посадить на свинью..или на Москалева( что одно и тоже).Будет зулуское войско казачье.
memphis
memphis
   332 / 802
14 июля в 19:24
Его подруга внизу справа? тогда толерантность фото зашкаливает...
memphis
memphis
   332 / 802
14 июля в 19:23
Срочно паспорт и в сборную!
Заполярный
Заполярный ответил 311
   48 / 802
14 июля в 18:53
Такой хлопец без рук на берёзу залезет!)
НА КАКУЮ ИЗ ДВУХ
Заполярный
Заполярный ответил ЧиП
   48 / 802
14 июля в 18:52
Где гармонь или балалайка? Да и медведь в кадр не влез )
МЕДВЕДЬ МОЖЕТ И НЕ ВЛЕЗ, НО КОНЕБОМЖЕЙ НАБЕЖИТ МНОГО
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
14 июля в 18:42
Где гармонь или балалайка? Да и медведь в кадр не влез )
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
14 июля в 18:34
Баобаб березой прикинулся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил viking88
   15 / 802
14 июля в 18:30
ну Джэк, ты то куда? ты же из лазурных самый адекватный, тебя и троллем язык не повернется назвать... Ты реально думаешь, что судью заряжали перед матчем? Согласен, что мы победы никак не заслужили, но и весь чемпионат еще впереди... Сам знаешь, то ли еще будет... Ну судьи у нас корявые, много моментов можно вспомнить...
Это шутка юмора была...))
Да и хватит о судьях....
По-честноку - я тоже не верю в "судейскую зарядку"...
Спишем на фарт хозяев и усталость гостей.....
311
311
   44 / 802
14 июля в 18:27
Такой хлопец без рук на берёзу залезет!)
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 18:24
С трудной победой!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
14 июля в 18:13
тематическая вечеринка да еще в красно-белых тонах )) Л.Адриано красавец! У нас каждый матч будет как последний бой, а после боя надо уметь отдыхать, ЛАМБАДА ))
Девижн
Девижн
14 июля в 18:11
Потому что счёт не по игре, поэтому и шумят...
P. S. Без обид!
viking88
viking88 ответил Jeck Denielse
   397 / 802
14 июля в 18:07
ну Джэк, ты то куда? ты же из лазурных самый адекватный, тебя и троллем язык не повернется назвать... Ты реально думаешь, что судью заряжали перед матчем? Согласен, что мы победы никак не заслужили, но и весь чемпионат еще впереди... Сам знаешь, то ли еще будет... Ну судьи у нас корявые, много моментов можно вспомнить...
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 18:06
За ту зарплату что получает мог бы и лапти обуть и самовар в руки взять. Да балалайку и медведя в обнимку...
4увак
4увак
   415 / 802
14 июля в 17:34
Эбеновое дерево ;-D
parallels
parallels
   5 / 802
14 июля в 17:33
луис ковролино
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 17:26
Чего только у Москалёва на даче не увидишь....))
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 17:25
Позорники, отмечать должен москалёв, всё прокатило.
Omaxa
Omaxa
   224 / 802
14 июля в 17:24
Смотреть противно, все изуродуют.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   78 / 802
14 июля в 17:23
Самокритично, хотя лучше было бы "дубы шумят")) Адекватный спартач)
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