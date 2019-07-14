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Карпин раскритиковал новый регламент молодёжного чемпионата

14 июля 2019, 13:44

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство новым регламентом, не позволяющим игрокам из первой команды выступать за «молодёжку». 

Молодёжное первенство? Уровень падает, когда начинают играть более молодые футболисты, это нормально. Но не стоит забывать, что помимо молодёжи есть и ребята из первой команды, кто не проходит в состав или нуждается в планомерном наборе формы после травмы в период восстановления. По новому регламенту они теперь не могут играть за «молодёжку». Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта. 

Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто-то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду?

Ранее Карпин раскритиковал составителей календаря РПЛ

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Все комментарии
Еврей1
Еврей1
   269 / 802
вчера в 19:38
какие умные люди сидят в РПЛ
борька
борька
   94 / 802
вчера в 10:33
Карпин опережает мрачные времена нашего футбола..Он один не боится быдлоЧиновников, а остальные, засунули в ж!!!! Палец и довольны, матчи начинаются в полночь, когда к дому, в квартиру не добраться, зато полиции удовольствие,дубинкой по голове и на 15 суток, зимой будем играть матчи в оренбуржье и Урале, молодежку запороли,, димоны-журналюги хвалят бездарные матчи и через каждые две минуты упомянают Черчесова! Грустно, !
Gessenschaft
Gessenschaft
14 июля в 20:40
ВАЛЕРИК ПРАВ!

НО!

НАБЕРИТЕ В ГУГЛЕ:

КАРПИН ВАЛЕРА... И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО, БУГАГА
Dominators
Dominators ответил ermak6848
   327 / 802
14 июля в 20:15
видимо когда обсуждалась эта Тема мнение других сторон Не учитывалась
А я думаю , что эта тема вообще не обсуждалась . Просто пришел факс из РФС ,ЭТОГО СБОРИЩА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ кю ..
ALIEV AA
ALIEV AA
   493 / 802
14 июля в 16:41
Надо было сделать лимит в молодёжном первенсте, больше 3 игроков основного состава одновременно не могли играть.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:34
Волерик ставлю жирный плюс, в последнее время стал умные и деловые вещи говорить, видно хрющачье воспитание выветривают ростовчане.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 15:32
А тем кто составлял регламент пофигу.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 14:52
Валера дело гутарит! А ещё все матчи "зени" надо играть, когда метро в Питере уже закрыто!
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
14 июля в 14:41
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 14:32
Валера респект...И один в поле воин...
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
14 июля в 14:19
Карпин прав, да только первоочередная задача стоит сохранить наследие, его не услышат. Чинушам пох на футбол, а жаль.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
14 июля в 14:10
видимо когда обсуждалась эта Тема мнение других сторон Не учитывалась
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 13:51
согласна с волерой критикует по делу
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 13:48
согласен
Дрогба0707
Дрогба0707
   381 / 802
14 июля в 13:46
Ну в принципе он прав)
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