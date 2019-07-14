«Ахмат» поставил цель попасть в еврокубки

Президент «Ахмата» Магомед Даудов озвучил задачу на сезон 2019/20. Руководитель клуба надеется, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам чемпионата.
Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные. Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата.
Одно твёрдо могу сказать, что клуб из Грозного не хуже Локо и Цска сыграет в Европе.
Одно твёрдо могу сказать, что клуб из Грозного не хуже Локо и Цска сыграет в Европе.
Вот о чём речь! За такие слова о ребёнке и о женщине его должны не допускать к такому клубу, где это уважают!!!
Но если его взяли, то какое может быть уважение?
Да Кокорина и Мамаева Кадыров готов взять на перевоспитание, я это понимаю, но Глушакова взяли не так и тем более после таких слов!
Вот о чём речь! За такие слова о ребёнке и о женщине его должны не допускать к такому клубу, где это уважают!!!
Но если его взяли, то какое может быть уважение?
Да Кокорина и Мамаева Кадыров готов взять на перевоспитание, я это понимаю, но Глушакова взяли не так и тем более после таких слов!
европейцев не пускают из-за того что в Грозном не то что опасно, а из-за того что выпивки нет))
европейцев не пускают из-за того что в Грозном не то что опасно, а из-за того что выпивки нет))
Тем интереснее будет!!!
Тем интереснее будет!!!
К Глушакову у меня давнишняя неприязнь.
Теперь объясню почему к Ахмату пропало уважение. Когда опубликовали "денискины рассказы" там конкретно говорилось про чеченский клуб и ещё кое что. Любой уважающий себя клуб такому человеку укажет на место, но Ахмат взял его к себе, значит Глушаков говорил правду и от этого уважение к таким нет!!!
Можешь конечно после этого ко мне плохо относится, но я высказал своё мнение!
К Глушакову у меня давнишняя неприязнь.
Теперь объясню почему к Ахмату пропало уважение. Когда опубликовали "денискины рассказы" там конкретно говорилось про чеченский клуб и ещё кое что. Любой уважающий себя клуб такому человеку укажет на место, но Ахмат взял его к себе, значит Глушаков говорил правду и от этого уважение к таким нет!!!
Можешь конечно после этого ко мне плохо относится, но я высказал своё мнение!
Осталось решить текущие задачи чемпионата и преодолеть футбольное лобби..:))
Осталось решить текущие задачи чемпионата и преодолеть футбольное лобби..:))
Газпрому предлагаю кинуть Зеню-пусть, катятся в ПЕРДИВ
А с Сочи МЫ СПРАВИМСЯ !!!
Газпрому предлагаю кинуть Зеню-пусть, катятся в ПЕРДИВ
А с Сочи МЫ СПРАВИМСЯ !!!