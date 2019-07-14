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«Ахмат» поставил цель попасть в еврокубки

14 июля 2019, 10:55

Президент «Ахмата» Магомед Даудов озвучил задачу на сезон 2019/20. Руководитель клуба надеется, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам чемпионата.

Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные. Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата.

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Все комментарии
valt134
valt134
   136 / 802
вчера в 10:37
Это только при условии, что Спартак облажается...
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 802
14 июля в 19:05
"А не замахнуться ли нам на Уильяма, так сказать, Шекспира?!."..
Vladimir808
Vladimir808
   233 / 802
14 июля в 17:11
Цель есть, теперь удачи Ахмату!!!
Одно твёрдо могу сказать, что клуб из Грозного не хуже Локо и Цска сыграет в Европе.
Vladimir808
Vladimir808 ответил КЭТиК
   233 / 802
14 июля в 17:08
Не покажет. Длинная дистанция в 30 туров покажет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил PATRIOT1965
   22 / 802
14 июля в 16:06
Даже близко не знаком с темой,где он негативно отзывается о нашем клубе. Почему я должен плохо относится к тебе,взрослые люди,нормально все.Если бы мы с тобой решали))).Знаешь,что бы я сделал? Разогнал бы весь судейский корпус,контору их перенес бы в Краснодар или Ростов.Зажрались они вдоволь,от этого страх потеряли.
Ты наверное не понял немного, Глушаков не говорил плохо об Ахмате, он своей жене говорил, что его примут в клубе по его желанию, поставят мизирную зарплату, ребенок будет получать копейки и ей ничего не светит, в добавок ребята именно чечены с ней разберутся! Писал культурно в нете запись ужас мат через слово.
Вот о чём речь! За такие слова о ребёнке и о женщине его должны не допускать к такому клубу, где это уважают!!!
Но если его взяли, то какое может быть уважение?
Да Кокорина и Мамаева Кадыров готов взять на перевоспитание, я это понимаю, но Глушакова взяли не так и тем более после таких слов!
Брулин
Брулин ответил За адекватность
   45 / 802
14 июля в 16:02
Кто просветит? (как то пропустил). УЕФА дал добро на проведение матчей ЕК в Грозном?. "Ахмату" удачи в сезоне, но все же ЕК лучше в Грозный привезти, чем в Москве играть, хотя все адекватные болельщики поддержат любую российскую команду выступающую в ЕК. Как обычно личное мнение.
Прядкин: УЕФА после 14 июля решит, можно ли проводить матчи еврокубков в Грозном
Багров-брат
Багров-брат
   283 / 802
14 июля в 15:27
Главное, что есть ЦЕЛЬ...)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил За адекватность
   376 / 802
14 июля в 15:11
СПС. Дай Бог разрешат. Достали просто чинуши УЕФА со своими двойными стандартами. Израилю можно, а тут обеспокоенность. Удачи "Ахмату" (Тереку") в предстоящем сезоне. По-человечески буду рад если через год матч ЕК пройдет в Грозном, полностью субъективное мнение.
ну если ему нальют, поляну поставят по-любому то может и разрешит)))
европейцев не пускают из-за того что в Грозном не то что опасно, а из-за того что выпивки нет))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 15:09
Думаю, что претендентов на ЕК будет гораздо больше, чем год назад : Ростов , Ахмат, Динамо, Урал........
Тем интереснее будет!!!
За адекватность
За адекватность ответил PATRIOT1965
   40 / 802
14 июля в 14:54
Представитель УЕФА по безопасности будет сегодня присутствовать на матче в Грозном,они вновь приехали в Грозный изучить безопасность проведения самих матчей на арене.По итогам работы всей комиссии,от увиденного ими и будет принято решение.Пока решения нет.
СПС. Дай Бог разрешат. Достали просто чинуши УЕФА со своими двойными стандартами. Израилю можно, а тут обеспокоенность. Удачи "Ахмату" (Тереку") в предстоящем сезоне. По-человечески буду рад если через год матч ЕК пройдет в Грозном, полностью субъективное мнение.
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 14:44
Учитывая, что совсем недавно в Грозном была комиссия УЕФА, и вроде как все прошло нормально... То вполне может быть.
ФОКС БАНДЮГА
ФОКС БАНДЮГА
14 июля в 14:37
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PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил За адекватность
   98 / 802
14 июля в 14:37
Кто просветит? (как то пропустил). УЕФА дал добро на проведение матчей ЕК в Грозном?. "Ахмату" удачи в сезоне, но все же ЕК лучше в Грозный привезти, чем в Москве играть, хотя все адекватные болельщики поддержат любую российскую команду выступающую в ЕК. Как обычно личное мнение.
Представитель УЕФА по безопасности будет сегодня присутствовать на матче в Грозном,они вновь приехали в Грозный изучить безопасность проведения самих матчей на арене.По итогам работы всей комиссии,от увиденного ими и будет принято решение.Пока решения нет.
nautilus163
nautilus163
   190 / 802
14 июля в 14:27
Думаю, что у Ахмата интересная команда и она способна побороться за место в Еврокубках. Вообще футболисты тоже люди. У них свои тараканы в голове. Может Дениска и плохой человек, не знаю, лично не знаком, но игрок то он классный! Зачем отрицать очевидное? И я не понимаю, к чему разводить полемику, типа зачем Ахмату Еврокубки! А зачем Спартаку, Зениту, Локомотиву и другим. Ахмат не хуже тех клубов, которые играли и играют от нашей страны в Еврокубках! Надо быть до конца объективным. Мы же хотим, что бы у нас была какая то конкуренция. Раньше, когда было "первенство Москвы", лучше чтоли было?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   408 / 802
14 июля в 14:26
И попробуйте не выполнить
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
14 июля в 14:10
Давите свиней, за шестое место,от них кругом один позор
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
14 июля в 14:03
Кто просветит? (как то пропустил). УЕФА дал добро на проведение матчей ЕК в Грозном?. "Ахмату" удачи в сезоне, но все же ЕК лучше в Грозный привезти, чем в Москве играть, хотя все адекватные болельщики поддержат любую российскую команду выступающую в ЕК. Как обычно личное мнение.
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 802
14 июля в 14:00
Какой солдат не хочет стат генералом. Мечты сбываются. Но! не сегодня и не завтра.Всему своё время.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Байкал-38
   98 / 802
14 июля в 13:45
Приветствую! Ну то, что я с Анжи переключюсь на Вас это заблуждение! Там совсем другая история была. К Глушакову у меня давнишняя неприязнь. Теперь объясню почему к Ахмату пропало уважение. Когда опубликовали "денискины рассказы" там конкретно говорилось про чеченский клуб и ещё кое что. Любой уважающий себя клуб такому человеку укажет на место, но Ахмат взял его к себе, значит Глушаков говорил правду и от этого уважение к таким нет!!! Можешь конечно после этого ко мне плохо относится, но я высказал своё мнение!
Даже близко не знаком с темой,где он негативно отзывается о нашем клубе. Почему я должен плохо относится к тебе,взрослые люди,нормально все.Если бы мы с тобой решали))).Знаешь,что бы я сделал? Разогнал бы весь судейский корпус,контору их перенес бы в Краснодар или Ростов.Зажрались они вдоволь,от этого страх потеряли.
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 13:07
Мечты, мечты, где ваша сладость...
Байкал-38
Байкал-38 ответил PATRIOT1965
   22 / 802
14 июля в 13:00
Глушаков не человек по твоему и что при таком же раскладе я должен потерять уважение к Локо?Это одно,но если ты решил переключиться с Анжи на нас,то это ошибка с твоей стороны.
Приветствую! Ну то, что я с Анжи переключюсь на Вас это заблуждение! Там совсем другая история была.
К Глушакову у меня давнишняя неприязнь.
Теперь объясню почему к Ахмату пропало уважение. Когда опубликовали "денискины рассказы" там конкретно говорилось про чеченский клуб и ещё кое что. Любой уважающий себя клуб такому человеку укажет на место, но Ахмат взял его к себе, значит Глушаков говорил правду и от этого уважение к таким нет!!!
Можешь конечно после этого ко мне плохо относится, но я высказал своё мнение!
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 12:45
ахмед хочет в еуропа
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
14 июля в 12:14
Команда симпатичная, но еврокубки вряд ли. Стабильный середняк, 7-8 место.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
14 июля в 11:59
Порвите быков, за вас, заГлушакова
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 11:54
Первая игра покажет обоснованность целей.
particular
particular
   4 / 802
14 июля в 11:49
Цель - это хорошо...
Осталось решить текущие задачи чемпионата и преодолеть футбольное лобби..:))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Alex-96
   98 / 802
14 июля в 11:45
))))) улыбнуло.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Байкал-38
   98 / 802
14 июля в 11:45
Случай с Тарасовым?Я молчу,это дела клуба,внутренние.
астап бендер
астап бендер
   571 / 802
14 июля в 11:44
ЮГ РОССИИ-центр футбола.ну факт!
Газпрому предлагаю кинуть Зеню-пусть, катятся в ПЕРДИВ
А с Сочи МЫ СПРАВИМСЯ !!!
Alex-96
Alex-96
   101 / 802
14 июля в 11:43
Пусть русские Арсенал или Ростов играют чем эти.
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