«Ахмат» поставил цель попасть в еврокубки

Президент «Ахмата» Магомед Даудов озвучил задачу на сезон 2019/20. Руководитель клуба надеется, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам чемпионата.

Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные. Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата.