ЦСКА не проигрывал в стартовом туре чемпионата с 2001 года

ЦСКА начал сезон-2019/20 с выездного поражения от «Крыльев Советов» (0:2).
В последний раз «армейцы» проигрывали в стартовом туре РПЛ в 2001 году, когда сильнее оказался новороссийский «Черноморец» (2:0).
Как показывает история, ЦСКА ни разу не смог завершить турнир выше пятого места, когда начинал чемпионат с поражения.
А что по модерам проходиться? Работа у них такая и переходить на личности это не красиво, тем более что этим ничего кроме пермача не добьёшься и выставишь себя плохим человеком(ну ты понял, слово на Б и заканчивается на О, от греха подальше).
А что по модерам проходиться? Работа у них такая и переходить на личности это не красиво, тем более что этим ничего кроме пермача не добьёшься и выставишь себя плохим человеком(ну ты понял, слово на Б и заканчивается на О, от греха подальше).
Так что прежде чем на других пальцем тыкать с себя начни.
Так что прежде чем на других пальцем тыкать с себя начни.
Отличный исход! Жаль, что невское не поддержало их тренд...
))
Отличный исход! Жаль, что невское не поддержало их тренд...
))
Как игра пошла так и идёт. Угадал с составом и тактикой - хорошо, победа, не угадал поражение. По ходу матча он и замены то делает поздно либо не впопад.
Как игра пошла так и идёт. Угадал с составом и тактикой - хорошо, победа, не угадал поражение. По ходу матча он и замены то делает поздно либо не впопад.
и да это не 1 поражение, а игра начиная со 2й половины того сезона.
и не нужно быть гвардиолой, что бы понять, что ставить в защиту игрока который проводит 3ю игру (1ю официальную) с подобием на защитника васиным.
так что не нужно мне писать. ведь пермач не от большого ума получил, так что почитай сам для начала, а потом другим советы раздавай. Ок?
и да это не 1 поражение, а игра начиная со 2й половины того сезона.
и не нужно быть гвардиолой, что бы понять, что ставить в защиту игрока который проводит 3ю игру (1ю официальную) с подобием на защитника васиным.
так что не нужно мне писать. ведь пермач не от большого ума получил, так что почитай сам для начала, а потом другим советы раздавай. Ок?