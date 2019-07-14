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ЦСКА не проигрывал в стартовом туре чемпионата с 2001 года

14 июля 2019, 19:48
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА начал сезон-2019/20 с выездного поражения от «Крыльев Советов» (0:2).

В последний раз «армейцы» проигрывали в стартовом туре РПЛ в 2001 году, когда сильнее оказался новороссийский «Черноморец» (2:0).

Как показывает история, ЦСКА ни разу не смог завершить турнир выше пятого места, когда начинал чемпионат с поражения.

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Don trambon
Don trambon ответил Мишаня Дмитриев
   107 / 802
вчера в 18:58
у КБ нет клонов окстись, есть новые акки потомучто пермачи раздаются направо и налево, ведь соккер.ру "ПроСпартаковский" сайт, ага щас. а то что по модеру прошелся, так достало в корень, что не напиши - лови бан за физрасправу или оскорбление, а то что КБ свиньями называют это норм - двойные стандарты никто ж не отменял
А ты не думал что дело в тебе всё же?) Я по началу то же отлетал и на сутки и на недели, сейчас же крайне редко, раз в пару месяцев на сутки, за то же странные *угрозы*.

А что по модерам проходиться? Работа у них такая и переходить на личности это не красиво, тем более что этим ничего кроме пермача не добьёшься и выставишь себя плохим человеком(ну ты понял, слово на Б и заканчивается на О, от греха подальше).
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Don trambon
   27 / 802
вчера в 17:45
Создать аккаунт, блеснуть своим воспитанием(а точнее его отсутствием) получив пермач (а его дают за оскорбление модеров и что то такое похожее) похуже чем клонов разводить, да и посмотри на своих товарищей КБ, у каждого почти по 2-3 клона. Так что прежде чем на других пальцем тыкать с себя начни.
у КБ нет клонов окстись, есть новые акки потомучто пермачи раздаются направо и налево, ведь соккер.ру "ПроСпартаковский" сайт, ага щас. а то что по модеру прошелся, так достало в корень, что не напиши - лови бан за физрасправу или оскорбление, а то что КБ свиньями называют это норм - двойные стандарты никто ж не отменял
Don trambon
Don trambon ответил Мишаня Дмитриев
   107 / 802
вчера в 15:32
не запасной а новый если что, я не конебомж чтоб клонов плодить
Создать аккаунт, блеснуть своим воспитанием(а точнее его отсутствием) получив пермач (а его дают за оскорбление модеров и что то такое похожее) похуже чем клонов разводить, да и посмотри на своих товарищей КБ, у каждого почти по 2-3 клона.

Так что прежде чем на других пальцем тыкать с себя начни.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Don trambon
   27 / 802
вчера в 14:17
и мне это пишет чувак у которого акк в пермаче а этот запасной? очень смешно) и да это не 1 поражение, а игра начиная со 2й половины того сезона. и не нужно быть гвардиолой, что бы понять, что ставить в защиту игрока который проводит 3ю игру (1ю официальную) с подобием на защитника васиным. так что не нужно мне писать. ведь пермач не от большого ума получил, так что почитай сам для начала, а потом другим советы раздавай. Ок?
не запасной а новый если что, я не конебомж чтоб клонов плодить
galem72
galem72
   186 / 802
вчера в 10:02
"...цска начал сезон-2019/20 с выездного поражения от Крыльев Советов..."

Отличный исход! Жаль, что невское не поддержало их тренд...
))
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 05:15
Самолюбование и самовосхваление дает плоды.
papic337
papic337
   230 / 802
вчера в 00:11
Посмотрел турнирную таблицу после первого тура. ЦСКА на 16 месте. Приятно.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 23:35
Круто - 18 лет!
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   13 / 802
14 июля в 22:21
Я не скажу что прям плохой. Но судя по всему не учится на своих ошибках. Как игра пошла так и идёт. Угадал с составом и тактикой - хорошо, победа, не угадал поражение. По ходу матча он и замены то делает поздно либо не впопад.
может нет игроков которые могли бы усилить игру по ходу матча.
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   107 / 802
14 июля в 22:16
Гончаренко разве плохой тренер?
Я не скажу что прям плохой. Но судя по всему не учится на своих ошибках.

Как игра пошла так и идёт. Угадал с составом и тактикой - хорошо, победа, не угадал поражение. По ходу матча он и замены то делает поздно либо не впопад.
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   13 / 802
14 июля в 22:13
С таким тренером и 5е будет в радость.
Гончаренко разве плохой тренер?
Союзник противников
Союзник противников
   174 / 802
14 июля в 22:10
Гончар и на то способен.
Don trambon
Don trambon ответил Мишаня Дмитриев
   107 / 802
14 июля в 22:09
сразу вижу "истинного" болельщика - Гончар лучший кто мог бы вас учить играть но 1-но поражение и все уже не тот? иди книжки почитай которые на лето задали
и мне это пишет чувак у которого акк в пермаче а этот запасной? очень смешно)

и да это не 1 поражение, а игра начиная со 2й половины того сезона.

и не нужно быть гвардиолой, что бы понять, что ставить в защиту игрока который проводит 3ю игру (1ю официальную) с подобием на защитника васиным.

так что не нужно мне писать. ведь пермач не от большого ума получил, так что почитай сам для начала, а потом другим советы раздавай. Ок?
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:43
похоже, их укусил Реал, который проигрывает всем подряд..
Ruslik1982
Ruslik1982
   154 / 802
14 июля в 21:30
Витя верим!
161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 21:22
Ну вот и коням подфартило.....уха ха ха
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 21:08
В 90-е ЦСКА был слаб поэтому редко поднимался выше пятого. Сейчас ситуация другая одно поражение ничего не значит.
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 20:58
Всякое бывает!!!!!
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
14 июля в 20:50
С каждым бывает) Столько лет Гинер успевал с чемоданом... Мог человек опоздать? Ну и судьям упрек. Знают же, что по любому занесут. В кредит поработали бы чтоли... В общем, негодование коней, я понимаю)
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
14 июля в 20:42
По делом кабинетным, теперь бы ещё и реЗИНовых опустить.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 20:40
Теперь пятое место за счастье.
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 20:34
С почином, ребята...
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
14 июля в 20:18
ну вот и приехали... блин
Заратустра
Заратустра
   173 / 802
14 июля в 20:13
Кони очень слабы нынче. Такой цска хотелось бы видеть и в дальнейшем.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
14 июля в 20:08
Негативную статистику тоже нужно обновлять.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 802
14 июля в 20:02
Всё когда то прерывается, не будем это забывать. Сезон только начался, сюрпризы ещё будут у всех команд.
isamsn
isamsn
   316 / 802
14 июля в 19:59
Главное чтобы в последующих матчах и концовке чемпионата играл хорошо и результативно...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Don trambon
   27 / 802
14 июля в 19:54
С таким тренером и 5е будет в радость.
сразу вижу "истинного" болельщика - Гончар лучший кто мог бы вас учить играть но 1-но поражение и все уже не тот? иди книжки почитай которые на лето задали
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 19:52
так потом одно время у женьки гинера бабла было много а сейчас нет, чалый все равно уже одной ногой в мс или в барсе7 или рона из юве подопрет?
Don trambon
Don trambon
   107 / 802
14 июля в 19:51
С таким тренером и 5е будет в радость.
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