ЦСКА не проигрывал в стартовом туре чемпионата с 2001 года

14 июля 2019, 19:48

ЦСКА начал сезон-2019/20 с выездного поражения от «Крыльев Советов» (0:2).

В последний раз «армейцы» проигрывали в стартовом туре РПЛ в 2001 году, когда сильнее оказался новороссийский «Черноморец» (2:0).