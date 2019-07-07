Колмогоров бы плакал. Любопытная интрига РПЛ-2019/20

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«Соккер.ру» изучает аномалию: есть фаворит совсем без поражений против целого ряда небезуспешных клубов.

Василий Уткин пошутил, что за неделю до старта РПЛ «Зенит» лидирует с 12 очками, а «Сочи» и «Оренбург» замыкают таблицу – у них «по нулям» после 4 виртуальных матчей на двоих. Посмотрим, как получится в реальности, ведь возникновение массовой партии «Отдаем очки петербуржцам в 100 % случаев» точно вредит РПЛ . Тем более у странного открытого общества есть еще одна особенность – отношения с другими клубами топ-5.

Соперники совсем без побед

Андрей Николаевич Колмогоров – знаменитый российский математик, который внес большой вклад в теорию вероятностей и помог придать ей современный вид, будь он жив в 21 веке, с интересом наблюдал бы за одной статистической диковинкой РПЛ .

В лиге есть клуб «А», который играет против клубов «Б», «В» и «Г», и при этом в рамках РПЛ у него с этими клубами ни одного поражения. Ни разу. Выборка уже немалая – 26 поединков нового века. При этом все эти клубы имеют определенные футбольные успехи.

А сама команда «А» провалила по своим меркам оценки три чемпионата из четырех последних. Речь, конечно же, идет о «Зените». А зашифрованы под другими буквами команды из Оренбурга, Уфы и Екатеринбурга. Всего четыре ничьи на три команды, но сразу 22 поражения в 21 веке.

«Уфа» и «Зенит» сыграли между собой 10 раз в РПЛ и трижды команда, которую раньше тренировал Семак, отбирала очки у фаворита. Три ничьи были сыграны в пяти первых встречах, и тогда две победы «Зенита» получились скромными – по 1:0. Также напомним, что однажды «Уфа» сыграла 1:1 в домашней игре… в Санкт-Петербурге.

Фавориту для чемпионства хватало ничьей, и чтобы не портить людям красивый праздник, середняк согласился оба матча сезона сыграть на севере. Отыгрались в концовке, но ничья полностью устраивала «Зенит». А вот дальше видим серию из пяти побед подряд. Причем даже в случаях, когда петербуржцы играли так себе, а у «Уфы» все получалось.

А «Урал» в 16 матчах в рамках чемпионатов России с «Зенитом» получил лишь 2 ничьи без единой победы. Первый раз в 1992 году, когда назывался «Уралмаш» - в эту серию поединок включать было бы глупо, а второй – в августе 2017-го. С 2013 года команды сыграли между собой 12 матчей, и в 11 победил «Зенит», хотя за это время успел провалить не один сезон в РПЛ .

А «Оренбург» пока провел четыре поединка против фаворита и четыре раза уступил. Получается, команда Семака в будущем сезоне сыграет против тройки соперников, у которых была возможность забрать у фаворита 78 пунктов, а они вместо этого отвоевали всего 8 – ничьими, причем три из них на счету одной «Уфы», а у «Оренбурга» - ни одной.

Кусают главных конкурентов

Можно предположить, что «Оренбург» - 7-я команда прошлого сезона, «Урал» - двукратный финалист Кубка России, или «Уфа» - участник Лиги Европы прошлого года, просто не умеют играть в футбол. Поэтому для «Зенита» не проблема их обыгрывать, ведь дело строго в разнице в классе.

Но в таком случае конкуренты Семака тоже должны всех названных без видимого труда обставлять, ведь «Зенит» буквально в прошлом году был пятым в таблице, а серия не прерывалась. Но у «Спартака» как-то с «Уфой» не клеится: 4 поражения и 2 ничьи в 10 последних играх. Тому же «Зениту» «красно-белые» чуть реже уступают, чем уфимцам - 5 ничьих, 2 победы и всего 3 поражения.

«Краснодар» в 4 матчах РПЛ против «Оренбурга» четыре раза потерял очки. Три ничьи и поражение 0:1. Вот это сопротивление! ЦСКА тоже проиграл этой команде дома в предыдущем сезоне. Думаете, «Локомотиву» легко? Нет, уступили 0:1, а в первой встрече из четырех была ничья. Про «Урал» и команду Сёмина можно не начинать…

Уральцы явно не так добры к «железнодорожникам», как к другому фавориту. Достаточно взять по 12 игр их против «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака», чтобы зафиксировать разницу. С первыми набрали 1 пункт из 36, со вторыми – 9, с «быками» - 10, с «армейцами» - 2, со «Спартаком» - целых 15, настоящая катастрофа для москвичей.

Получается, если бы не команда Парфенова, то Кононов попал бы в группу ЛЕ вместо Ганчаренко? Как видим, «Урал» добреет при встрече с ЦСКА и «Зенитом», но куда опаснее, если видит их конкурентов. У «Уфы» 3 очка против клуба Семака, но против «Локомотива» - 12 пунктов. Против «Краснодара» - 10, ЦСКА – 4, а против «Спартака» - целых 14. Та же история. С «армейцами» и «Зенитом» - без побед, а всех остальных обыгрывали.

Есть метод борьбы с аномалией

Восемь побед «Зенита» над «Сочи» и названными тремя клубами, если произойдут в ближайшем сезоне, сохранят статистическую аномалию. А вот если расширить лигу до 18 клубов, то вырастет дородная вероятность, что у Гинера и Федуна получится найти себе по родной «Мордовии».

Чтобы добрая теория вероятностей играла уже ЦСКА и «Спартаку» на руку и выдавала стопроцентные результаты с середняками. 6 побед в 6 играх за три года – бальзам на душу! Также будем следить за поведением «Тамбова» с разными лидерами РПЛ , ведь денег особо нет, а жизнь – штука сложная, можно и не потянуть равные матчи с богачами.

При этом не стоит забывать, что речь лишь о совпадении. Ни в одном из случаев нельзя ставить под сомнение футбольное преимущество «Зенита». Например, команда Семака и против «Краснодара» выдала серию из четырех побед в пяти матчах, что не говорит о «быках» как коллективе, который всегда безропотно сдается при виде чемпиона.

Но фанаты часто подчеркивают разницу между удобными соперниками и безотказными. Если «Зенит» заработает в 8 поединках с «Сочи» и любимыми соперниками 24 пункта, а конкурентов эти команды встретят иначе, то Семак получит фору. «Зениту» осталось найти одну команду с похожей статистикой личных встреч, чтобы каждый третий матч в РПЛ приводил к стабильным победам.

Хотя вспомните, как «Динамо» из Санкт-Петербурга встретило «Зенит» в Кубке России – переиграли 3:2. Возможно, у клуба, переименованного в «Сочи», подход к бывшему соседу будет другим? А пока выигрывает статистическая редкость. Три клуба частенько отбирали очки у трех команд из топ-5, а у ЦСКА и «Зенита» - заметно реже.

Так что у матчей Семака против «Сочи», «Оренбурга», «Уфы» и «Урала» будет общая интрига. Потеряют ли очки хотя бы в одном случае? «Оренбург» пока забрал у «Зенита» 0 % пунктов в РПЛ . «Урал» лишь 5.5 %, а «Уфа» лучшая – целых 10 %. Для сравнения, «Ростов» в десяти последних играх против клуба Семака отвоевал 30 % возможных очков. «Анжи» - 20 %, «Рубин» - 17 %.

Как видите, удобный для «Зенита» соперник из Казани заметно опередил «Урал». Удобные «Крылья Советов», у которых новая привычка уступать фавориту постоянно, собрали 13 % очков. Во всех случаях у середняков была хотя бы одна победа над «Зенитом», а здесь 26 матчей – 0 поражений. Внушительная серия, даже ЦСКА так не умеет.

В правилах нет запрета на безуспешные серии, но если конкуренты петербуржцев сами научатся не уступать середнякам в 100 % случаев, а не терять столько пунктов, как тот же «Спартак», то защитить титул чемпиону станет сложнее. Собственные победы – единственный способ побороть влияние статистической аномалии на итоги чемпионата в новом сезоне.