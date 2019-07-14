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Сенегал вышел в финал КАН-2019 благодаря автоголу

14 июля 2019, 21:33
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Сборная Сенегала в дополнительное время обыграла Тунис в полуфинальном матче Кубка Африканских Наций-2019.

Вторую путевку в финал сегодня разыграют Алжир и Нигерия.

Сенегал - Тунис 1:0 (0:0)

Гол: Бронн 100 (автогол)

Нереализованные пенальти: Сэве 79 - Сасси 73

Сенегал: Гомис, Кулибали, Куяте, Сабали, Гассама (Ваге 109), Гейе, Сэве, Н'Диайе (Сане 82), Ньянг (Дианье 64), Мане, Диатта (Сарр 68)
Главный тренер: Сиссе Алиу.

Тунис: Ассен, Мерия, Бронн, Хаддади, Дрэгер, Бен Мохамед, Шкири, Сасси (Бадри 106), Мсакни (Слити 46), Хенисси (Шауа 117), Хазри
Главный тренер: Канзари Махер.

Предупреждения: Хазри 64, Кулибали 73, Слити 76

Судья: Бамлак Тессема.

В предыдущем раунде Сенегал обыграл Бенин, а Тунис разгромил Мадагаскар.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 802
вчера в 12:37
Эх бляхо муха. Сами Туницы сопровождали зузул финала кубко африке.Как хотели увидеть их финале. Увы.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 12:24
Алжир
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 11:21
Бронн красавец! 👍
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
вчера в 09:14
Откуда у Сенегала футболисты ?
Там же нет ни стадионов, ни тренеров , ни денег ?
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 08:41
Ждём Финал....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   331 / 802
вчера в 08:28
Интересный финал намечается.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 06:49
если Сенегал победит, то Мане становится претендент на золотой мяч
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 04:19
Кубок возьмёт Алжир.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
вчера в 02:55
Они еще и пенальти бить не умеют, финалисты, млин...
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 02:10
Сенегал с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 23:58
Да ужжж!!! Марез - это вам не Обляков!!! Влупил как полагается!!!
В финале будет что посмотреть!!!
parallels
parallels
   5 / 802
14 июля в 23:09
Бронн забил? 😄
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   638 / 802
14 июля в 22:59
победят точно нигеры)))
Agamaga
Agamaga ответил Шишанутый
   313 / 802
14 июля в 22:50
Эхх, жаль Марроко не играет в финале
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 22:32
сине и ниге будет жесткий файноли но мане... пусть мане ЗМ возьмет а не защитник дейк
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 22:21
не круто
свиноспартач
свиноспартач
   205 / 802
14 июля в 22:17
Генич сегодня зажигал, когда Сасси бил пенальти
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
14 июля в 22:14
ювентус лучше сенегала
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 22:01
Удачи в финале !!!!!
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
14 июля в 21:59
Сенегал с выходом в финал!
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 21:51
С победой .
Apsny
Apsny
   227 / 802
14 июля в 21:43
Вратарь от героя до антигероя вышел.
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
14 июля в 21:41
Мои фавориты вылетают,жаль(((
League1
League1
   75 / 802
14 июля в 21:39
Синегол победит.
Klaus-S
Klaus-S
   589 / 802
14 июля в 21:39
Рад за Мане. Болел за Сенегал из-за него.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 21:38
Сколько же моментов обе команды загубили, не забили по пенальти, а в итоге все решил автогол - откровенный дурачок залетел!!!
Ждем второго полуфинала!!!
Сливки общества
Сливки общества
   356 / 802
14 июля в 21:38
Тунис явно кто-то сглазил.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   448 / 802
14 июля в 21:38
Сенегал вымучили это победу, посмотрим, кто будет их соперником по финалу.
Шишанутый
Шишанутый
   86 / 802
14 июля в 21:37
Сенегал провел очередной не внятный матч. Игры нет у команды но доползли кое как до финала. Видимо завоюют вторые в своей истории серебреные медали!! Тунис был по интереснее но забили сами очередной глупый автогол.
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
14 июля в 21:34
Ожидаемо.
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