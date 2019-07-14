Сенегал вышел в финал КАН-2019 благодаря автоголу

Сборная Сенегала в дополнительное время обыграла Тунис в полуфинальном матче Кубка Африканских Наций-2019.
Вторую путевку в финал сегодня разыграют Алжир и Нигерия.
Сенегал - Тунис 1:0 (0:0)
Гол: Бронн 100 (автогол)
Нереализованные пенальти: Сэве 79 - Сасси 73
Сенегал: Гомис, Кулибали, Куяте, Сабали, Гассама (Ваге 109), Гейе, Сэве, Н'Диайе (Сане 82), Ньянг (Дианье 64), Мане, Диатта (Сарр 68)
Главный тренер: Сиссе Алиу.
Тунис: Ассен, Мерия, Бронн, Хаддади, Дрэгер, Бен Мохамед, Шкири, Сасси (Бадри 106), Мсакни (Слити 46), Хенисси (Шауа 117), Хазри
Главный тренер: Канзари Махер.
Предупреждения: Хазри 64, Кулибали 73, Слити 76
Судья: Бамлак Тессема.
В предыдущем раунде Сенегал обыграл Бенин, а Тунис разгромил Мадагаскар.
Там же нет ни стадионов, ни тренеров , ни денег ?
Там же нет ни стадионов, ни тренеров , ни денег ?
В финале будет что посмотреть!!!
В финале будет что посмотреть!!!
Ждем второго полуфинала!!!
Ждем второго полуфинала!!!