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«Зенит» обыграл «Тамбов», забив 2 гола за 2 минуты

14 июля 2019, 20:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче 1-го тура РПЛ.

Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»

«Зенит» - «Тамбов» 2:1 (0:0)
Голы: Ерохин 46, Дзюба 48 - Муйва 71

«Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Смольников, Иванович, Дуглас Сантос, Жирков (Вильмар Барриос 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин 66), Азмун (Ригони 88), Дзюба, Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Карасев, Маркелов (Кулик 74), Чуперка, Килин (Муйва 56), Мамтов (Костюков 53), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Ракицкий 61, Вильмар Барриос 80, Аппаев 81, Таказов 88

Судья: Еськов Алексей.

В другом матче дня «Крылья Советов» обыграли ЦСКА.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:35
Дебютировали все новички Зенита и даже Сутормин! Тамбову однозначно респект за этот поединок против действующего чемпиона России. А Дзюбу поздравляю с победным голом) Нет, ему не нужно уезжать за рубеж. Всех преданных болельщиков сине-бело-голубых с победным началом нового сезона РПЛ!
Fleischjager
Fleischjager
   436 / 802
вчера в 16:37
45 на Кирова игра красотища как и с Локо свиньи пердивные даже в свои купленные годы а таком и мечтать не могли позор судейской командишке пищевик
Ron09
Ron09
вчера в 14:30
Заболотный хочет в Тамбов чики чики чикита
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Absinthe5
   285 / 802
вчера в 14:30
С Бней-Иегудой, конечно, будут захватывающие матчи)
Скажи это Легии, Санкт-Галлену, Аеку и еще куче всякому шлаку))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   331 / 802
вчера в 13:29
Тамбов не подарок, судя по первой игре
pomor45
pomor45 ответил Рожден в СССР
   118 / 802
вчера в 12:53
некоторые болезни не лечатся
Маниакальная ненависть, например.
pomor45
pomor45 ответил GreeM
   118 / 802
вчера в 12:40
Такой Тамбов от свиней мокрого места не оставит. С победой Зенит.
Такой Тамбов не только Спартаку, но и ЦСКА, волк.
pomor45
pomor45 ответил dimarik_86
   118 / 802
вчера в 12:37
В лч Тамбовы и лазурные судьи не играют.скоро начнется веселье)))
В ЛЧ нашим судьи в принципе помочь не могут.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Бутсы
   73 / 802
вчера в 12:13
Именно так -только Спартак, в основном, и интересен. Сразу хайп, куча хейтеров, обратная связь. А новости о ЦСКА и Зените читают только их фаны по большей части. Да и,кстати, кони проиграли по делу. Зенит, благодаря связям Дюкова и Миллера ,гнобить не станут-Тамбову рта не дадут открыть. А вот покусать Спартак -дело святое.
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
вчера в 11:17
Хорошая была игра!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   289 / 802
вчера в 10:21
РПЛ приобрела два хороших крепких клуба в этом сезоне
Надеюсь спонсирование этих клубов будет на должном уровне и они задержатся в высшей лиге
А если в следующем сезоне в фнл будет играть спартак, так и вообще наша высшая лига будет мощная
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ruslik1982
   289 / 802
вчера в 10:18
тамбовский волк Зениту не товарищ, втоптали в грязь на его же арене на глазах у 45 000 фанатов. Хорошо что Газпром почерпнул урок из прошлого сезона, когда они пытались точечно заносить судьям и проигрывали аутсайдерам, в этом году сразу судейский абонемент купили на все матчи
Это написал свин, чья команда отскочила от Сочи благодаря судье, специально закрывшему глаза на нарушение жигоLO во время гола?
ekliziast
ekliziast ответил Гавроша
   298 / 802
вчера в 10:00
Нам главное первые 10 туров продержаться, из-за постчемпионского синдрома. А потом чемпионы отходят и снова начинают рулить. Надо еще одно Золото!
Нашёл проблему, золото. Денег валом, судьи все у вас харчуются, Дюков ваш в доску, Миллер тоже. Можно и кубок УЕФА проплатить. ЛЧ конечно вам ни кто не отдаст, рылом не вышли , а Ле можно купить.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 09:33
Тамбов.... Размочили и это дорогого стоит.
Ruslik1982
Ruslik1982
   154 / 802
вчера в 09:23
тамбовский волк Зениту не товарищ, втоптали в грязь на его же арене на глазах у 45 000 фанатов. Хорошо что Газпром почерпнул урок из прошлого сезона, когда они пытались точечно заносить судьям и проигрывали аутсайдерам, в этом году сразу судейский абонемент купили на все матчи
Бутсы
Бутсы ответил Правдин Семён
   37 / 802
вчера в 09:16
Хотел проигнорить.Но подумал :вдруг достучусь до здравого смысла?
Горохом об стену - эффекта больше будет.

Мне интересно другое. Почему СМИ не трубят о вчерашнем позоре коней? Где новости о позорном отскоке Зенита и судействе Еськова? Или СМИшникам интересен только Спартак?
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Т34
   73 / 802
вчера в 09:08
Хотел проигнорить.Но подумал :вдруг достучусь до здравого смысла?
dok66
dok66
   452 / 802
вчера в 08:54
Первый тур сразу задал массу вопросов : ЦСКА , Краснодар , Зенит , Спартак ... Что-то сегодня покажет Локомотив ?
Т34
Т34 ответил Правдин Семён
   160 / 802
вчера в 08:40
Не мог ответить вчера,т.к. покинул сайт. 1. "Пятихаточка"-это 500. Такое может случится только в твоем воображении, и то если его простимулировать тяжелыми наркотиками. 2. Крупные победы Зенита над Спартаком уложились в весьма малое количество лет,чтобы говорить о "многолетней привычке". Теперь моя очередь задавать вопросы.Кто ты?Что с твоей самооценкой? Если болельщик/фанат Зенита,то почему в нике Спартак? Психологическая травма?Может принадлежность к Зениту указывает аватарка? На ней сбг-фаны? А может лично ты?Или картинка очень нравится?
И интересно тебе с клоном диалог вести? Аватарка это признак принадлежности принадлежности хозяина этого клона к некой группе людей, которая у нас не приветствуется, а всё остальное, а всё остальное, что связано с ним, это отсутствие не только фантази, но кое-чего более важного для жизнедеятельности нормального человека.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил FROLL 001
   362 / 802
вчера в 08:14
Стыдно за Спартак и весь судейский корпус, харчующийся у Федуна. Сегодня у Еськова ничего не получилось, пришлось матч по честному отработать. Гыгыгы
Как не получилось?) Что врёшь то?) Я честно отработал миллеровский гонорар!) А кто закрыл глаза на 100% пенальти в ворота Зенита? Ты что-ли?
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Venezuela
   362 / 802
вчера в 08:12
Достойно начали.
Конечно достойно!) И волки сыты, и овцы целы) И карман набит) И пенальти, я конечно не поставил!) Зачем портить победу? И одного мяча достаточно! Ха! 8 тамбовские!)
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Братья за Спартак
   73 / 802
вчера в 07:21
Не мог ответить вчера,т.к. покинул сайт.
1. "Пятихаточка"-это 500. Такое может случится только в твоем воображении, и то если его простимулировать тяжелыми наркотиками.
2. Крупные победы Зенита над Спартаком уложились в весьма малое количество лет,чтобы говорить о "многолетней привычке".
Теперь моя очередь задавать вопросы.Кто ты?Что с твоей самооценкой? Если болельщик/фанат Зенита,то почему в нике Спартак? Психологическая травма?Может принадлежность к Зениту указывает аватарка? На ней сбг-фаны? А может лично ты?Или картинка очень нравится?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
вчера в 07:13
А кому щас легко?
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
вчера в 06:49
Отскок Зеньки от мощного Тамбова!
shlomo
shlomo
   139 / 802
вчера в 06:37
Ожидаемо.....Зеня с Победой!
Fleischjager
Fleischjager ответил pele1981
   436 / 802
вчера в 05:37
Так это не мысли, а набор слов. Причем без связных.
а с чего ты взял что я с тобой разговор веду может скажешь сам что то связное
pele1981
pele1981 ответил Fleischjager
   802 / 802
вчера в 05:30
если тебе нужен синтаксис пунктуация то твое место не здесь а в нациграммар или где вы там собираетесь если не понимаешь простых выражений мысли я по простому тебе скажу спартак был чемпионом что в девяностых что сейчас только благодоря своим примазаным к системе старперам и симоняну в том числе и семерка это число фамилии симоняна 7 0
Так это не мысли, а набор слов. Причем без связных.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 04:17
Зенит с первой победой в чемпионате!
mortid
mortid ответил Гавроша
   477 / 802
вчера в 03:45
А как там запах в тарасовке?
Да жуткий, бомжи приехали с болот, от них прёт, ужас как :D
ОПС
ОПС
   321 / 802
вчера в 03:19
Не очень то
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