«Зенит» обыграл «Тамбов», забив 2 гола за 2 минуты

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче 1-го тура РПЛ.
Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»
«Зенит» - «Тамбов» 2:1 (0:0)
Голы: Ерохин 46, Дзюба 48 - Муйва 71
«Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Смольников, Иванович, Дуглас Сантос, Жирков (Вильмар Барриос 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин 66), Азмун (Ригони 88), Дзюба, Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.
«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Карасев, Маркелов (Кулик 74), Чуперка, Килин (Муйва 56), Мамтов (Костюков 53), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.
Предупреждения: Ракицкий 61, Вильмар Барриос 80, Аппаев 81, Таказов 88
Судья: Еськов Алексей.
В другом матче дня «Крылья Советов» обыграли ЦСКА.
Надеюсь спонсирование этих клубов будет на должном уровне и они задержатся в высшей лиге
А если в следующем сезоне в фнл будет играть спартак, так и вообще наша высшая лига будет мощная
Надеюсь спонсирование этих клубов будет на должном уровне и они задержатся в высшей лиге
А если в следующем сезоне в фнл будет играть спартак, так и вообще наша высшая лига будет мощная
Мне интересно другое. Почему СМИ не трубят о вчерашнем позоре коней? Где новости о позорном отскоке Зенита и судействе Еськова? Или СМИшникам интересен только Спартак?
Мне интересно другое. Почему СМИ не трубят о вчерашнем позоре коней? Где новости о позорном отскоке Зенита и судействе Еськова? Или СМИшникам интересен только Спартак?
1. "Пятихаточка"-это 500. Такое может случится только в твоем воображении, и то если его простимулировать тяжелыми наркотиками.
2. Крупные победы Зенита над Спартаком уложились в весьма малое количество лет,чтобы говорить о "многолетней привычке".
Теперь моя очередь задавать вопросы.Кто ты?Что с твоей самооценкой? Если болельщик/фанат Зенита,то почему в нике Спартак? Психологическая травма?Может принадлежность к Зениту указывает аватарка? На ней сбг-фаны? А может лично ты?Или картинка очень нравится?
1. "Пятихаточка"-это 500. Такое может случится только в твоем воображении, и то если его простимулировать тяжелыми наркотиками.
2. Крупные победы Зенита над Спартаком уложились в весьма малое количество лет,чтобы говорить о "многолетней привычке".
Теперь моя очередь задавать вопросы.Кто ты?Что с твоей самооценкой? Если болельщик/фанат Зенита,то почему в нике Спартак? Психологическая травма?Может принадлежность к Зениту указывает аватарка? На ней сбг-фаны? А может лично ты?Или картинка очень нравится?