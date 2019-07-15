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«Ростов»: «Почему матчи „Краснодара“ начинаются раньше? Они еще южнее»

вчера, 21:29

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, объяснившего позднее время начала домашних матчей дончан тем, что в противном случае пришлось бы играть по жаре.

Уважаемый господин Созин, тогда ответьте на один простой вопрос: почему же матчи «Краснодара» начинаются в 16:30 и в 19:00? Они ведь еще южнее нас.

Понимаем, сетка вещания. Ладно бы мы с ними чередовались, но «Краснодар» играет в строго удобное для болельщиков «быков» время, а нашим зрителям (особенно тем, кто из области) приходится смотреть футбол по телевизору.

Объясните нам этот феномен?

Ранее свою позицию объяснила и РПЛ

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   98 / 802
вчера в 23:27
Позднее время конечно,людям добираться еще надо домой,на местах еще надо транспорт организовать по всем направлениям,с детьми проблема.
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил cska1948
   108 / 802
вчера в 23:24
Разговор про жару напомнил старый анекдот. Космонавты получают задание лететь к Солнцу. "Но мы же сгорим!"- возмущаются космонавты. Ответ из Центра:"Летите ночью!". Так что растовчане скажите спасибо, что не ночью играете.
Матч завершается около двенадцати. А это разве не полночь?! Да и стадион не в "центре города", а через мост за Доном. Возвращаться уже за полночь. В Ростове метро нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 23:23
Не мешайте Канделаке копить на виноградники!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил LOpp
   108 / 802
вчера в 23:13
Я против, что матчи начинаются так поздно (21:30) но Ростов слишком много внимания уделяет этой теме.
Интересно, а если в столицах такая ситуация возникнет, все промолчат и тихо "утрутся"?
LOpp
LOpp
   13 / 802
вчера в 23:04
Я против, что матчи начинаются так поздно (21:30) но Ростов слишком много внимания уделяет этой теме.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   108 / 802
вчера в 22:55
Действительно, Краснодар расположен почти строго на юг от Ростова, по прямой 249 км. На карту полезно смотреть, прежде чем писать. Болельщиков несправедливо дискриминировали, а также команду, естественно, лишили прямых доходов от посещаемости. Это чиновничий произвол!
cska1948
cska1948
   80 / 802
вчера в 22:49
Разговор про жару напомнил старый анекдот. Космонавты получают задание лететь к Солнцу. "Но мы же сгорим!"- возмущаются космонавты. Ответ из Центра:"Летите ночью!". Так что растовчане скажите спасибо, что не ночью играете.
Faustello
Faustello ответил VIPded
   10 / 802
вчера в 22:48
В принципе, вполне резонный ответный вопрос.
Вот нытики )))
Юрий Петрович
Юрий Петрович
вчера в 22:44
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       242 / 802
    вчера в 22:37
    Краснодар обнаглел просто и всё.
    161регион
    161регион
       77 / 802
    вчера в 22:36
    Проэктнобомжатский заговор начальничков рфс и рпл
    d_haus
    d_haus
       582 / 802
    вчера в 22:29
    Не трогать Краснодар!!!
    nautilus163
    nautilus163
       190 / 802
    вчера в 22:27
    Что вы хотите? Это мафия! А она всесильна!
    pomor45
    pomor45
       118 / 802
    вчера в 22:10
    а нашим зрителям (особенно тем, кто из области) приходится смотреть футбол по телевизору.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Возьмите статистику и убедитесь, что Ростов в любое время года и суток смотрит футбол преимущественно по телевизору, причём совершенно добровольно.
    VIPded
    VIPded
       81 / 802
    вчера в 22:10
    В принципе, вполне резонный ответный вопрос.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 802
    вчера в 22:10
    Бакланы должны дома играть только в 21:30 !!! У них крыша, кроме питерян зеня никому и нахрен не нужна! После игры на МетрЕ легко до дома доберутся! Но, они ж бакланы...
    spartach091
    spartach091
       95 / 802
    вчера в 21:57
    Ростов прав. Пусть гнут линию! Уважуха
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 802
    вчера в 21:42
    Галицкий богаче, он и прав.
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    вчера в 21:36
    Волерик: ЗАГОВОР!
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    вчера в 21:32
    Гнобят Краснодар . Не дают привыкнуть к графику ЛЧ .
    Питер Ман
    Питер Ман
       18 / 802
    вчера в 21:31
    Ахаха, перевели стрелки на краснодар
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