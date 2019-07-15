«Ростов»: «Почему матчи „Краснодара“ начинаются раньше? Они еще южнее»

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, объяснившего позднее время начала домашних матчей дончан тем, что в противном случае пришлось бы играть по жаре.
Уважаемый господин Созин, тогда ответьте на один простой вопрос: почему же матчи «Краснодара» начинаются в 16:30 и в 19:00? Они ведь еще южнее нас.
Понимаем, сетка вещания. Ладно бы мы с ними чередовались, но «Краснодар» играет в строго удобное для болельщиков «быков» время, а нашим зрителям (особенно тем, кто из области) приходится смотреть футбол по телевизору.
Объясните нам этот феномен?
👏👏👏— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июля 2019 г.
Уважаемый господин Созин, тогда ответьте на один простой вопрос: почему же матчи «Краснодара» начинаются в 16:30 и в 19:00? Они ведь еще южнее нас😉 pic.twitter.com/lzdxwbsWVx
Ранее свою позицию объяснила и РПЛ.
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Возьмите статистику и убедитесь, что Ростов в любое время года и суток смотрит футбол преимущественно по телевизору, причём совершенно добровольно.
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Возьмите статистику и убедитесь, что Ростов в любое время года и суток смотрит футбол преимущественно по телевизору, причём совершенно добровольно.