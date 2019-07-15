«Ростов»: «Почему матчи „Краснодара“ начинаются раньше? Они еще южнее»

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, объяснившего позднее время начала домашних матчей дончан тем, что в противном случае пришлось бы играть по жаре.

Уважаемый господин Созин, тогда ответьте на один простой вопрос: почему же матчи «Краснодара» начинаются в 16:30 и в 19:00? Они ведь еще южнее нас.

Понимаем, сетка вещания. Ладно бы мы с ними чередовались, но «Краснодар» играет в строго удобное для болельщиков «быков» время, а нашим зрителям (особенно тем, кто из области) приходится смотреть футбол по телевизору.

Объясните нам этот феномен?