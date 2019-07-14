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«Ростов» - РПЛ: «Как часто будем играть в 21-30?»

14 июля 2019, 14:54

Пресс-служба «Ростова» обратилась в Твиттере к РПЛ с претензией из-за поздних стартов игр на домашней арене. Напомним, что матч первого тура РПЛ «Ростов» - «Оренбург» начался в 21-30. 

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СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
вчера в 09:11
Что за ерунда? Меньше поддержка и меньше шансов у провинциальной команды набрать очков ? РПЛ смешно!!!
nik_59
nik_59
   750 / 802
14 июля в 19:38
Правы. Слишком поздно. Оптимально 18-30-19-00.
3ton
3ton
   427 / 802
14 июля в 18:44
Ну Владивостоку удобней и ночью матч проводить ))
В чем нытье )
Apsny
Apsny
   227 / 802
14 июля в 17:34
А этим все не так и все не то.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
14 июля в 17:19
Матчи из ростова можно перенести в Песчанокопское на более раннее время проведения, разницы не увидите.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   376 / 802
14 июля в 16:28
в 18:30 было бы норм если честно, солнце упало нестемнело еще :(
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Gloomy59
   78 / 802
14 июля в 16:19
Они нам говорят, что будет развиваться детский футбол, они борятся и выискивают вариант лимита, они кричат, какая у нас сборная, а самого простого составить календарь не могут!!! Тогда вопрос: А НА КАКОЙ ЛЯД ВЫ НУЖНЫ??????
Где они борятся? Они приняли еще более жесткий лимит, чем был. 8 + 15 - это реально 5-6 + 15, потому что это идеальный вариант - когда все 8 легов самые сильные в команде, все они не травмированы, все они на топе физы и т.п.

То, что лимит только убивает футбол, это понятно. Он автоматически повышает цену российских игроков и делает невыгодным их отъезд за рубеж, потому что у нас платят в 1.5-2 раза выше сходным по классу российским игрокам, и тут уже дискутировать нет смысла.

И искать тут долго не надо, Прядкин фактически самый крупный агент российских футболистов в России, его компании формально оформлены на сына Цорна и других людей. Ему не нужны в России много легов со своими агентами, которые оттеснят его от кормушки.

Это раз. Два (насчет календаря) - уверен, что календарь сбалансирован вокруг "Спартака", "Зенита" и ЦСКА, а на остальные команды плевать, именно поэтому он такой. Их владельцы - самые влиятельные люди, а Прядкину нужна поддержка, чтобы при его коррупционных интересах оставаться во власти. Легко увидеть это даже по первому туру - все трое играют с завзятыми аутсайдерами, а у "Краснодара", где сидящий на выезде Галицкий - сложнейший матч с "Ахматом" на выезде.

Да чтобы увидеть, что Прядкин клоун и вор, не надо даже далеко ходить, сначала он подписывает копеечный контракт с Матч-ТВ, по которому они могут ставить матчи хоть ночью, потом на это же жалуется.
Gloomy59
Gloomy59
   474 / 802
14 июля в 16:01
Они нам говорят, что будет развиваться детский футбол, они борятся и выискивают вариант лимита, они кричат, какая у нас сборная, а самого простого составить календарь не могут!!!
Тогда вопрос: А НА КАКОЙ ЛЯД ВЫ НУЖНЫ??????
Gloomy59
Gloomy59
   474 / 802
14 июля в 15:59
А давай тграть круглосуточно, смотришь, так недельки за две ичемпионат проведем!
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 15:42
А сегодня в Грозном тоже в 21-30...
ДСА
ДСА
   131 / 802
14 июля в 15:30
Надо бы в 23-30 иногда матчи начинать, тогда у кого в 21-30 будут радоваться.
cska plus
cska plus ответил AmIIIeR89
   7 / 802
14 июля в 15:28
У меня лично другой вопрос к РПЛ - какого х... летние матчи проводят в южном регионе?
Я охреневаю, Краснодар - Сочи проводят в самый разгар лета, это два южных города, которые могут принимать северные команды у себя предположим в конце октября, или Краснодар - Ахмат в следующем туре.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:24
Вообщем сумсшествие наших чинуш и функционеров продолжается, это такой сброд людей, которых такое впечатление, что всех их родила одна мама, они ничем непробиваемы, словом Россию умом не понять.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил AmIIIeR89
   166 / 802
14 июля в 15:22
У меня лично другой вопрос к РПЛ - какого х... летние матчи проводят в южном регионе?
И вопрос очень актуальный, кстати !
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Морозовский
   220 / 802
14 июля в 15:18
Надо все домашние игры "Зенита начинать через два часа после закрытия Метро в Питере! Тогда на эту проблему лазурная РПЛ быстро обратит внимание!
питерские любят сами себя подставлять же)))
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 15:11
я была в ростове раньше мне там понравилось на набережной тусили но быдланов правда много но их везде много
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 15:07
ростов город большой и выгодней будет проводить матч в 18-00 трибуны будут полные и довольные а перед матчем и после матча зрители много денег потратят и приятно проведут время
в прошлом году они вроде второе место по посещаимости имели а теперь какой то чиновник им перекрыл кислород
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 15:01
Действительно - почему так поздно???
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   88 / 802
14 июля в 14:59
У меня лично другой вопрос к РПЛ - какого х... летние матчи проводят в южном регионе?
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 14:58
Надо все домашние игры "Зенита начинать через два часа после закрытия Метро в Питере! Тогда на эту проблему лазурная РПЛ быстро обратит внимание!
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