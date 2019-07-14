«Ростов» - РПЛ: «Как часто будем играть в 21-30?»

Пресс-служба «Ростова» обратилась в Твиттере к РПЛ с претензией из-за поздних стартов игр на домашней арене. Напомним, что матч первого тура РПЛ «Ростов» - «Оренбург» начался в 21-30.
Пресс-служба «Ростова» обратилась в Твиттере к РПЛ с претензией из-за поздних стартов игр на домашней арене. Напомним, что матч первого тура РПЛ «Ростов» - «Оренбург» начался в 21-30.
В чем нытье )
В чем нытье )
То, что лимит только убивает футбол, это понятно. Он автоматически повышает цену российских игроков и делает невыгодным их отъезд за рубеж, потому что у нас платят в 1.5-2 раза выше сходным по классу российским игрокам, и тут уже дискутировать нет смысла.
И искать тут долго не надо, Прядкин фактически самый крупный агент российских футболистов в России, его компании формально оформлены на сына Цорна и других людей. Ему не нужны в России много легов со своими агентами, которые оттеснят его от кормушки.
Это раз. Два (насчет календаря) - уверен, что календарь сбалансирован вокруг "Спартака", "Зенита" и ЦСКА, а на остальные команды плевать, именно поэтому он такой. Их владельцы - самые влиятельные люди, а Прядкину нужна поддержка, чтобы при его коррупционных интересах оставаться во власти. Легко увидеть это даже по первому туру - все трое играют с завзятыми аутсайдерами, а у "Краснодара", где сидящий на выезде Галицкий - сложнейший матч с "Ахматом" на выезде.
Да чтобы увидеть, что Прядкин клоун и вор, не надо даже далеко ходить, сначала он подписывает копеечный контракт с Матч-ТВ, по которому они могут ставить матчи хоть ночью, потом на это же жалуется.
То, что лимит только убивает футбол, это понятно. Он автоматически повышает цену российских игроков и делает невыгодным их отъезд за рубеж, потому что у нас платят в 1.5-2 раза выше сходным по классу российским игрокам, и тут уже дискутировать нет смысла.
И искать тут долго не надо, Прядкин фактически самый крупный агент российских футболистов в России, его компании формально оформлены на сына Цорна и других людей. Ему не нужны в России много легов со своими агентами, которые оттеснят его от кормушки.
Это раз. Два (насчет календаря) - уверен, что календарь сбалансирован вокруг "Спартака", "Зенита" и ЦСКА, а на остальные команды плевать, именно поэтому он такой. Их владельцы - самые влиятельные люди, а Прядкину нужна поддержка, чтобы при его коррупционных интересах оставаться во власти. Легко увидеть это даже по первому туру - все трое играют с завзятыми аутсайдерами, а у "Краснодара", где сидящий на выезде Галицкий - сложнейший матч с "Ахматом" на выезде.
Да чтобы увидеть, что Прядкин клоун и вор, не надо даже далеко ходить, сначала он подписывает копеечный контракт с Матч-ТВ, по которому они могут ставить матчи хоть ночью, потом на это же жалуется.
Тогда вопрос: А НА КАКОЙ ЛЯД ВЫ НУЖНЫ??????
Тогда вопрос: А НА КАКОЙ ЛЯД ВЫ НУЖНЫ??????
в прошлом году они вроде второе место по посещаимости имели а теперь какой то чиновник им перекрыл кислород
в прошлом году они вроде второе место по посещаимости имели а теперь какой то чиновник им перекрыл кислород