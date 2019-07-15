РПЛ выступила с заявлением о проведении матчей в позднее время

Пресс-служба РПЛ отреагировала на жалобу болельщиков и представителей ФК «Ростов». Матч дончан против «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата из-за позднего начала (21:30) собрал гораздо меньше зрителей, чем в среднем было у команды в прошлом сезоне.
В связи с обращениями болельщиков по итогам первого тура РПЛ сезона 2019/20 Российская Премьер-Лига разъясняет порядок назначения времени начала матчей.
В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:
- допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);
- необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;
- температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);
- возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;
Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.
Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона.
Ну вот какого ...на?
Как людям из пригородов добираться после матча домой?
Все только ради бабла для "основного вещателя"...
Ну вот какого ...на?
Как людям из пригородов добираться после матча домой?
Все только ради бабла для "основного вещателя"...
Но матчи Цска, особенно в ЛЧ, нужно показывать глубокой ночью, когда дети спят, и по специальным каналам с паролем)
Но матчи Цска, особенно в ЛЧ, нужно показывать глубокой ночью, когда дети спят, и по специальным каналам с паролем)
Небось самогонки ушатал глушаковской?
Небось самогонки ушатал глушаковской?
По просьбе трудящихся! Коммуняги, вы уже больше ста лет издеваетесь над народом!
По просьбе трудящихся! Коммуняги, вы уже больше ста лет издеваетесь над народом!
А по поводу матчей я уже писал ниже, у Зенита тоже есть матчи в 21:30.
А по поводу матчей я уже писал ниже, у Зенита тоже есть матчи в 21:30.
Домой ведь к началу рабочего дня понедельника очень тяжело вернуться будет!
Домой ведь к началу рабочего дня понедельника очень тяжело вернуться будет!
Дальше можно не читать, идут одни отговорки. Сразу было понятно, что это сделано на благо Канделаки, а не футбольных клубов.
Дальше можно не читать, идут одни отговорки. Сразу было понятно, что это сделано на благо Канделаки, а не футбольных клубов.
Для транспортной системы Тулы матч с Оренбургом будет хорошей проверкой перед началом игр в группе ЛЕ .
Для транспортной системы Тулы матч с Оренбургом будет хорошей проверкой перед началом игр в группе ЛЕ .