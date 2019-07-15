РПЛ выступила с заявлением о проведении матчей в позднее время

Пресс-служба РПЛ отреагировала на жалобу болельщиков и представителей ФК «Ростов». Матч дончан против «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата из-за позднего начала (21:30) собрал гораздо меньше зрителей, чем в среднем было у команды в прошлом сезоне.

В связи с обращениями болельщиков по итогам первого тура РПЛ сезона 2019/20 Российская Премьер-Лига разъясняет порядок назначения времени начала матчей.

В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).

Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

- допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ , закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

- необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;

- температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

- возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;

Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.

Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.

Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона.