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РПЛ выступила с заявлением о проведении матчей в позднее время

вчера, 19:41
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Пресс-служба РПЛ отреагировала на жалобу болельщиков и представителей ФК «Ростов». Матч дончан против «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата из-за позднего начала (21:30) собрал гораздо меньше зрителей, чем в среднем было у команды в прошлом сезоне.

В связи с обращениями болельщиков по итогам первого тура РПЛ сезона 2019/20 Российская Премьер-Лига разъясняет порядок назначения времени начала матчей.

В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).

Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

- допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

- необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;

- температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

- возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;

Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.  

Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.

Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона.

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Все комментарии
fantazior
fantazior
   753 / 802
сегодня в 01:31
Лучший способ что-то доказать этим Кю, это перестать смотреть матчи после 21:00. Там понимают только когда в кошельке меньше шуршит
Leningrad 84
Leningrad 84
   655 / 802
сегодня в 00:06
Зенит - Краснодар, 3 августа, начало в 21.30.
Ну вот какого ...на?
Как людям из пригородов добираться после матча домой?
Все только ради бабла для "основного вещателя"...
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
сегодня в 00:00
вообще этот позор не надо показывать лучше во двор выйти и посмотреть как дети мяч пинают
cevin цigan
cevin цigan ответил Absinthe5
   614 / 802
вчера в 23:58
РПЛ, как обычно, подумав о деньгах, забыла подумать о болельщиках. Люди хотят смотреть футбол, ходить на стадионы и на следующий день не опаздывать на работу. Но матчи Цска, особенно в ЛЧ, нужно показывать глубокой ночью, когда дети спят, и по специальным каналам с паролем)
на что там смотреть второсортная лига
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
вчера в 23:43
РПЛ, как обычно, подумав о деньгах, забыла подумать о болельщиках. Люди хотят смотреть футбол, ходить на стадионы и на следующий день не опаздывать на работу.
Но матчи Цска, особенно в ЛЧ, нужно показывать глубокой ночью, когда дети спят, и по специальным каналам с паролем)
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил NoKerzhNoParty
   286 / 802
вчера в 22:50
Ты где уже так напился? Небось самогонки ушатал глушаковской?
да нет, тут посерьезней самогонки
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Мишаня Дмитриев
   289 / 802
вчера в 22:29
Объясняю в последний раз - АПЛ и 4 лиги ниже - стадионы до отказа, кампноу и сантьяго бернабеу + лалига в купе - стадики подзавязку, Бундес лига 1 серия А - нет смысла намекать - что у нас в РПЛ? - бесплатные билеты на распил арене чебуреки и галочка "посещаемости" на всех остальных , тех кто не Москва и не Спартак, по скольку на Спартак ходили и будут ходить везде, наср...ь и будем гнобить и возвеличивать, что проект это клуб всех времен и народов реал с барсой пшли вон, мы через власть поскольку мы газпром еще и в СМИ залезем чтоб удобнее было а народ не мог бы ходить смотреть футбол нигде как на распиле баклановой . стыдно за рпл и Зенит
Ты где уже так напился?
Небось самогонки ушатал глушаковской?
борька
борька
   94 / 802
вчера в 22:18
В рпл одни 56ы, и не стесняются городить такую чушь!
По просьбе трудящихся! Коммуняги, вы уже больше ста лет издеваетесь над народом!
minai
minai
   348 / 802
вчера в 22:15
А для меня - чем позже, тем лучше.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
вчера в 22:01
Объясняю в последний раз - АПЛ и 4 лиги ниже - стадионы до отказа, кампноу и сантьяго бернабеу + лалига в купе - стадики подзавязку, Бундес лига 1 серия А - нет смысла намекать - что у нас в РПЛ? - бесплатные билеты на распил арене чебуреки и галочка "посещаемости" на всех остальных , тех кто не Москва и не Спартак, по скольку на Спартак ходили и будут ходить везде, наср...ь и будем гнобить и возвеличивать, что проект это клуб всех времен и народов реал с барсой пшли вон, мы через власть поскольку мы газпром еще и в СМИ залезем чтоб удобнее было а народ не мог бы ходить смотреть футбол нигде как на распиле баклановой . стыдно за рпл и Зенит
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 21:59
Доля правды в его словах есть, почему сейчас просыпаются...
номер 12
номер 12 ответил Мишаня Дмитриев
   353 / 802
вчера в 21:59
чем проект пострадал каким местом пострадал???? прежде чем клона создавать ты бы мысли научился бы в кучу складывать и аргументировать, а так я вижу набор букв не более, книжки все прочитал за лето?
Клон? Хаха. Сам то как давно на соккере? С июля?
А по поводу матчей я уже писал ниже, у Зенита тоже есть матчи в 21:30.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил номер 12
   27 / 802
вчера в 21:47
Хаха, так Зенит тоже пострадал от матчей в 21:30. Сначала подумай головой, а потом пиши
чем проект пострадал каким местом пострадал???? прежде чем клона создавать ты бы мысли научился бы в кучу складывать и аргументировать, а так я вижу набор букв не более, книжки все прочитал за лето?
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 802
вчера в 21:47
Да нет проблем, пусть телеканал Матч оплачивает следующий день всем работодателям Ростова, Грозного, Краснодара и Сочи, делая тем самым выходной населению и никаких претензий не будет. А то это не забота о людях, а набивание кармана получается.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   307 / 802
вчера в 21:38
Выездные матчи Зенита в воскресенье в 19 часов - тоже нонсенс!
Домой ведь к началу рабочего дня понедельника очень тяжело вернуться будет!
PrizraK27
PrizraK27
   510 / 802
вчера в 21:37
Ну ладно бы в угоду Матч ТВ а это какой то задрипанный Матч Премьер изза котрого люди теперь и по телевизору смотреть футбол не могут, теперь взялись желание отбивать ходить на стадионы! Кто таких юродивых бизнесменов до власти допускает без нашего ведома???
номер 12
номер 12
   353 / 802
вчера в 21:36
"В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер»".
Дальше можно не читать, идут одни отговорки. Сразу было понятно, что это сделано на благо Канделаки, а не футбольных клубов.
номер 12
номер 12 ответил Мишаня Дмитриев
   353 / 802
вчера в 21:35
дааа проект крепко взялся за ростов, и рплкой крутят как хотят, скоро все неугодные исчезнут, а останутся кони локо быки и Спартак а также проект и его адепты
Хаха, так Зенит тоже пострадал от матчей в 21:30. Сначала подумай головой, а потом пиши
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 21:33
Как всегда, все в угоду свиньям. (Только не говорите аксинье, а то ругаться будет.)
номер 12
номер 12
   353 / 802
вчера в 21:33
Тогда вопрос: почему Зенит - Краснодар в 21:30???? Питер - южный город? Там жарко летом? Или это не матч "повышенного интереса"?
Правдин Семён
Правдин Семён
   73 / 802
вчера в 21:25
Кто бы сомневался)
EAGinLE
EAGinLE ответил Воин666
   36 / 802
вчера в 21:13
Так-то так , но .....😍🤩😋
RIR68
RIR68
   125 / 802
вчера в 21:11
всем понятно, что документ уже подписан. а когда его принимали, каким местом думали?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
вчера в 21:10
дааа проект крепко взялся за ростов, и рплкой крутят как хотят, скоро все неугодные исчезнут, а останутся кони локо быки и Спартак а также проект и его адепты
Воин666
Воин666 ответил EAGinLE
   339 / 802
вчера в 21:09
Разве Тула чем-то возмущалась ? Для транспортной системы Тулы матч с Оренбургом будет хорошей проверкой перед началом игр в группе ЛЕ .
А Арсенал уже попал в группу ЛЕ? Я думал им ещё 3 раунда квалификации проходить.
EAGinLE
EAGinLE ответил pomor45
   36 / 802
вчера в 21:06
Разве Тула чем-то возмущалась ?
Для транспортной системы Тулы матч с Оренбургом будет хорошей проверкой перед началом игр в группе ЛЕ .
pomor45
pomor45 ответил Брулин
   118 / 802
вчера в 21:02
Всё в угоду грошовому телевидению. Народ - побоку.
Народ тоже грошовый - обожает халяву ... и обязательно в самое удобное для халявщиков время.
pomor45
pomor45 ответил EAGinLE
   118 / 802
вчера в 21:00
Матч Арсенал - Оренбург начнется в 21:30 по Москве . Кто его в Оренбурге будет смотреть ?
Когда нужно Оренбургу, Туле не подойдёт. Замкнутый круг. На вас ворчунов равнятся, так лучше совсем не показывать.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 20:57
Футболисты будут выбегать на поле под мелодию "Спокойной ночи малыши".
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 20:55
Надо играть утром....
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