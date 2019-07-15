Болельщики «Ростова» правы: РПЛ издевается

сегодня, 19:15

Начиная матчи в 21:30, лига убивает интерес к футболу в регионах. «Соккер.ру» поддерживает ФК «Ростов» и его болельщиков в борьбе против преступного недомыслия РПЛ .

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Благими недотепистыми решениями с головы до пят пропитан российский футбол. Самое печальное, что в футбольных верхах не учатся на ошибках и не учитывают уже пережитый опыт. Каждый раз, когда разгорается очередной скандал, когда кто-то выражает горячее недовольство, в РПЛ или строят невинную физиономию, или вылупляют глаза Сергея Прядкина, как будто никогда такого не было и вот опять!

Очередной жертвой режима пал «Ростов», который начинает сезон двумя домашними матчами против «Оренбурга» и «Спартака», назначенными лигой на 21:30 по местному времени. Причина столь позднего старта матчей в телевизионной сетке вещания (как вы заметили, все матчи РПЛ разведены по времени друг с другом) и в заботе о здоровье футболистов: Ростов-на-Дону на юге, на юге жарко, а вечером становится прохладнее. Давайте играть вечером! Поздним. Ночью было бы еще лучше, но как-то у нас вроде не принято пока. Все впереди.

В общем, толком не подумав о последствиях и привычно не подвергнув вопрос всестороннему изучению, РПЛ задвинула матчи первого тура в Ростове, а также в Грозном и Сочи на абсурдно позднее по российским меркам время. Сказать, что это ошибочное решение – это ничего не сказать, в южных городах, пострадавших от такой медвежьей заботы, выражаются гораздо прямее и яснее, а порой даже такими словами, что от них бумага краснеет. Поэтому лучше их не писать вовсе.

Первые горькие плоды бестактного расписания РПЛ пожал «Ростов»: матч «желто-синих» с «Оренбургом» собрал всего лишь 14584 зрителя, что более чем вдвое ниже средней посещаемости домашних матчей «Ростова» в прошлом сезоне (30189 человек). Команда Валерия Карпина недосчиталась, как минимум, десяти тысяч зрителей из-за позднего времени начала матча. А клуб недосчитался денег от продажи билетов, а ведь «Ростов» не бесплатно играет на главной арене региона: один футбольный уикенд (предыгровая тренировка + матч) обходится примерно в 5 миллионов рублей.

Никто не компенсирует «Ростову» финансовые потери, не говоря уже о поддержке, которой лишилась команда – впервые за долгое время «желто-синим» пришлось играть на полупустом стадионе. И ведь в этом сезоне хватает объективных факторов для снижения посещаемости: во-первых, выросли в цене абонементы и билеты, во-вторых, сходит на нет бум после чемпионата мира, в-третьих, «Ростов-Арена» утратила эффект новизны и модности, который помогал заманивать на трибуны даже далекую от футбола публику. Мало «Ростову» этих проблем, так РПЛ выдал добавку.

О том, почему 21:30 – неудобное время для начала матчей, уже высказались и Валерий Карпин, и президент «Ростова», а теперь и сами болельщики, обратившиеся к РПЛ .

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова»: «До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах».

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»: «Были хорошие отрезки в матче, которые мне понравились. В целом, нервозность присутствовала у всех из-за того, что первую встречу проводили в сезоне. Но игру оцениваю положительно, так как взяли три очка. Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время - это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов».

Болельщики ФК «Ростов»: «На наш взгляд, решение Лиги начинать матчи в 21:30 является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. В рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми, на матче 1-го тура розыгрыша РПЛ 19/20 детей по понятным причинам практически не было. Мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой...»

Нет ничего более утомительного, чем лицемерие и глупость. В лицо нам говорят о популяризации лиги, рассматривают возможность расширения РПЛ до 18 команд, хотят, чтобы клубы научились зарабатывать и слезли с иглы региональных бюджетов, но в реальности РПЛ ради мелочной выгоды и из-за обыкновенной управленческой неряшливости периодически с диким гоготом прыгает по своим принципам, по хорошим начинаниям и по здравому смыслу.

Если смещение матчей на 21:30 сделано из-за сетки вещания, то это грустно, да и что мешает хотя бы в летнее время в субботу и воскресенье ставить по два матча на самый ходовой слот 19:00? Всегда можно найти две встречи, чьи аудитории практически не пересекаются, да и откровенно глупо жертвовать комфортом болельщиков, готовых заполнять трибуны, ради телевизора. Или в РПЛ так заботятся о здоровье футболистов? Поверьте, особой разницы в температурном режиме между 20:00 и 21:30 нет. Да и в 19:00 начинать нормально, тут ведь самое главное не играть под прямыми солнечными лучами. Темнеет на юге рано, так что 21:30 – это через полтора часа после заката, чтобы вы понимали.

Стоит ли удивляться, что в это время на трибунах нет детей, а многие болельщики из регионов не доехали. Да, игра проходила в субботу, на следующий день у многих был выходной, однако ночевать на вокзалах, в пабах и ночных клубах – сомнительное удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Больше скажу, не доехали болельщики не только из Ростовской области, но и из некоторых спальных районов города, куда в такое время можно добраться только на такси, которое с учетом повышенного спроса запросто обойдется в два раза дороже самого дешевого билета на игру.