ГлавнаяНовости

Хубулов вернулся в «Енисей»

вчера, 11:31

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что полузащитник Арсен Хубулов вернулся в красноярский клуб. Игрок, который находился в качестве свободного агента, подписал контракт на два сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноДовбня перешел в «Арсенал»
Вчера, 17:22 Комментарии7
ОфициальноДжанаев стал игроком «Сочи»
14 июля Комментарии30
Новый скандинав в «Краснодаре»
13 июляСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
ОфициальноФорвард сборной Швеции перешел в «Краснодар»
13 июля Комментарии61
ОфициальноАнюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»
13 июля Комментарии81
Официально«Оренбург» подтвердил трансферы Аюпова и Фамейе
13 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 17:58
А как насчёт помочь вновь возрождённой Алании?
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
вчера в 13:22
Удачи!
Faustello
Faustello ответил Kresi frok
   14 / 794
вчера в 12:18
Такого игрока загубили, а вообще Хубулов выше уровня ФНЛ.
Вообще не понимаю такого регресса в карьере, когда он только появился я думал будет крепким и ярким игроком в составе клубов верхней части таблицы.
Имхо, возможно у него от денюжек крыша съехала и он забил на футбол и дисциплину.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 794
вчера в 12:08
Лучше вариантов не нашел.
Kresi frok
Kresi frok
   204 / 794
вчера в 11:36
Такого игрока загубили, а вообще Хубулов выше уровня ФНЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100