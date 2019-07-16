Хубулов вернулся в «Енисей»

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что полузащитник Арсен Хубулов вернулся в красноярский клуб. Игрок, который находился в качестве свободного агента, подписал контракт на два сезона.
Пресс-служба «Енисея» сообщает, что полузащитник Арсен Хубулов вернулся в красноярский клуб. Игрок, который находился в качестве свободного агента, подписал контракт на два сезона.
Имхо, возможно у него от денюжек крыша съехала и он забил на футбол и дисциплину.
Имхо, возможно у него от денюжек крыша съехала и он забил на футбол и дисциплину.