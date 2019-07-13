Новый скандинав в «Краснодаре»

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«Краснодар» без шума и пыли провел любопытный трансфер. «Соккер.ру» - о Маркусе Берге, который стал «быком».

Обычно трансферам предшествует масса слухов, домыслов, разговоров и предположений. Но иногда сделки проворачиваются практически мгновенно – неожиданно для всех. Таким трансфером стал переход Маркуса Берга в «Краснодар». «Быки» вообще на рынке действуют максимально решительно и быстро, без лишнего шума.

Тот же переход Тонни Вилены был оформлен стремительно, без размазывания слухов. Хотя предварительная информация появлялась. А вот по Бергу ничего такого не было – до официального объявления «Краснодара». 32-летний швед подписал с клубом контракт на один год, достался «быкам» бесплатно, поскольку был свободным агентом.

Берг никогда не был большой звездой, однако всегда оставался на виду. Во многом благодаря игре в крепких средних европейских клубах и в сборной Швеции, где состав не такой богатый, чтобы разбрасываться игроками – там Берг играет важную роль. Хотя все равно часто воспринимается теперь как футболист замены. Всего за сборную Швеции Берг провел 71 матч, забил 19 мячей.

Понятно, что там всю голевую статистику на себя брал Златан Ибрагимович. Клубную карьеру Маркус начал в «Гетеборге», в чемпионате Швеции, где любят закупаться голландские клубы. Так что Бергу пришлось поскакать на нескольких трамплинах. Выступление в Швеции было первым таким. Он успел сыграть 23 матча, забил в них 18 мячей и тут же был куплен голландским «Гронингеном», который заплатил даже многовато для такого скромного клуба – 4 миллиона евро. Это было в 2007 году.

А через два года Берг достиг своего максимума стоимости. Как раз на пике «Гронинген» его продал в «Гамбург», опередивший топовые голландские клубы, но для этого пришлось заплатить 10 миллионов евро. К тому времени в «Гронингене» он провел 69 матчей, забил 44 мяча и сделал 11 передач, показав, что результативность по сравнению со шведским периодом не снизилась. В то время Берг щеголял среди перспективных и потенциальных звезд.

Но в «Гамбурге» прогресс застопорился. Видимо, уровень чемпионата Германии уже вытаскивать не получалось. В 70 матчах он забил всего 13 мячей – не на это рассчитывали в «Гамбурге», глядя на предыдущую результативность. Поэтому Берга в аренду взял ПСВ , в составе которого провел 41 матч, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Ключевой роли и там Маркус не смог сыграть, выкупать его клуб из Эйндховена не стал. Так что Бергу пришлось снова искать команду и чемпионат по себе. Таким стал «Панатинаикос». Странным образом скандинав нашел себя в горячей греческой обстановке, где закрепился и стал своим. За четыре года, проведенных в «Панатинаикосе», Берг отыграл 151 матч, забил 95 мячей, сделал 28 голевых передач – легендарные для клуба показатели.

Кстати, учитывая успешность Берга в «Гронингене» и «Панатинаикосе», можно спрогнозировать и хорошую результативность в «Краснодаре» - ведь его цвета основные тоже зеленые. Но это скорее для любителей совпадений и мистики. В 2017 году Бергу захотелось в места потеплее и поприбыльнее, поэтому он выбрал «Аль-Аин» из ОАЭ , куда перешел за 3,3 миллиона евро и за который выступал два года и выиграл чемпионат и кубок страны.

Надо отметить, что в ОАЭ он дурака не валял, старался играть, выкладываться, но нужно иметь в виду, что речь о доминирующей силе в стране. Поэтому в 60 матчах за «Аль-Аин» он забил 46 мячей, сделал 12 голевых передач, то есть практически в каждом матче он отличился результативным действием. Статистика впечатляющая, пусть речь всего лишь об ОАЭ .

Как известно, многие туда и в подобные страны уезжают на заработки, но окончательно перестают выкладываться и предъявлять к себе требования, снижая результативность до безобразия. Берг старался держать себя в тонусе. Хотя определенные проблемы в игре в более интенсивном режиме уже видны, конечно. Маркуса не хватает на полный матч, так что очевиден расчет «Краснодара» на Берга в качестве джокера, в качестве игрока, который способен потенциально выйти на поле в любой необходимый момент и усилить. Как делает это в сборной.

Может возникнуть вопрос о том, зачем «Краснодару» 32-летний швед из «Аль-Аина». Но резоны вполне понятны. Он достался клубу бесплатно, у него богатейший опыт, контракт всего на год. Он явно не рассматривается как безусловный игрок стартового состава, поскольку есть Ари, есть Сулейманов и Игнатьев.

Однако Берг придаст составу и глубины, и разнообразия. К тому же «Краснодар» рассчитывает на игру на нескольких фронтах, без потерь может не обойтись – всегда нужна подстраховка. И Берг в этом качестве выглядит более надежным вариантом, чем, например, некий Малкольм Баду в небезызвестной команде. Берга звали в Турцию и Грецию, но он предпочел «Краснодар». Тут, наверное, не обошлось без связей «быков» со шведами.

Ведь есть Виктор Классон, был Андреас Гранквист, который оставил самые теплые воспоминания о себе в «Краснодаре». Возможно, с ними Берг советовался при переходе. Для тех условий, в которых и при которых Маркус перешел в «Краснодар», сделку можно считать выгодной. Даже если не «взлетит», «быки» вряд ли что-то сильно потеряют. А для выхода на новый уровень нужен опытный человек с каким-никаким именем в Европе.