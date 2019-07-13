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Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

13 июля 2019, 11:08

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.

Этот сезон 36-летний ветеран проведет в «Крыльях Советов». 

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   151 / 802
13 июля в 22:20
Выходя в составе "Зенита" в прошедшем сезоне как в основе, так и на замену, нисколько не портил игры, а потому я был удивлен, когда узнал, что Александр закончил карьеру. Преданный футболу на все сто, пусть еще поиграет годик, хотя и в другой команде. Желаю удачи!
lobsterdam
lobsterdam ответил Ваня лучший
   260 / 802
13 июля в 21:34
Ты хочешь сказать, что у Зенита в РЛ теперь три клиента : Оренбург, Сочи и КС? Возможно , у нас все возможно.18 очков у Зенита в кармане. Свой человек в КС это круто!
ну, некоторым здесь это очень нравится, они его поздравляют и желают успехов! Вот теперь думаю, чьи престарелые кости восстанут, чтобы обеспечить родному клубу место под солнцем?
maiklvizit
maiklvizit
13 июля в 21:01
...Отдать должное ,не захотел сидеть за деньги,а решил играть и принести пользу команде!!!! УВАЖУХА и РЕСПЕКТ.
OLESOCC
OLESOCC ответил Absinthe5
   206 / 802
13 июля в 19:37
Рибалта так увлёкся всяким шлаком, что с испугу Анюкова пристроил. К сентябрю продаст Тимощука в Парму, а Семака отдаст в аренду в ПСЖ))
Ну ты умный!!!
KLINSI
KLINSI
   500 / 802
13 июля в 18:08
Интересный поворот.
Есть ещё значит порох...
Ну тогда здоровья тебя Саня!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 18:04
Ванюш, а если учесть, что перечисленные команды сделают по минус 18 внутриМКАДным, то считай что Зенит чемпион...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 17:50
Вполне способен усилить Крылышки. Сил у него еще будь здоров...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил lobsterdam
   74 / 802
13 июля в 17:21
и в штабе тренером (в одном клубе), и на поле игроком (в другом клубе) - многостаночник! Типа, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик! Поздравляю, но налицо - конфликт интересов!
Ты хочешь сказать, что у Зенита в РЛ теперь три клиента : Оренбург, Сочи и КС? Возможно , у нас все возможно.18 очков у Зенита в кармане. Свой человек в КС это круто!
berda2003
berda2003
   430 / 802
13 июля в 16:48
правильно, молодец.
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 802
13 июля в 16:31
Здоровья в норме. Почему не побегать ещё.Игрок танного типа.Он усилит оборонительной линии.
Novograd
Novograd
   435 / 802
13 июля в 16:28
кому нужен етот бред 3 ето писат ваще
морозз
морозз
   24 / 802
13 июля в 16:17
Вернулся к истокам, один из той плеяды топ футболистов Зенита...которые подняли Зенит с колен! Удачи и долголетия в нашем футболе!
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 16:06
Удачи!
Cremen
Cremen
   210 / 802
13 июля в 15:41
С Анюковым КС пойдут вверх.
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
13 июля в 15:16
Рибалта так увлёкся всяким шлаком, что с испугу Анюкова пристроил. К сентябрю продаст Тимощука в Парму, а Семака отдаст в аренду в ПСЖ))
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
13 июля в 15:13
Саша вернулся туда, где и начал играть в профессиональный футбол! Принцип бумеранга сработал на все 100 %)
Z. Kramer
Z. Kramer
   177 / 802
13 июля в 14:43
Потрясающе... берегись сборная - скоро и Игорь передумает
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   193 / 802
13 июля в 14:41
Средь самарских лопухов вырос Саня Анюков ! Спасибо Сашок за всё и удачи в родных краях!
iri13
iri13
   351 / 802
13 июля в 14:34
.вот так так...Анюков в КС..к родным истокам..жаль по человечески..а так понять можно..удачи, кэп!
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
13 июля в 14:29
Ветераны Зенита достойно работают, свиные ветераны уходят униженными.
Vadik
Vadik
   361 / 802
13 июля в 14:23
Отличный ход! Ушел туда, откуда начал!!! Удачи ему и Крыльям!!!!
lobsterdam
lobsterdam
   260 / 802
13 июля в 14:15
и в штабе тренером (в одном клубе), и на поле игроком (в другом клубе) - многостаночник! Типа, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик! Поздравляю, но налицо - конфликт интересов!
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
13 июля в 14:14
правильный ход , откуда начал там и закончил , хоть помнить на родине будут
Морозовский
Морозовский ответил Шуnя771
   3 / 802
13 июля в 13:52
Оренбург - 6 баллов, Сочи - 6. Крылья - 6... Нам такой футбол нужен?)
Урал - 6 баллов У них даже форма теперь лазурятная!
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
13 июля в 13:33
Пусть будет так .
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 802
13 июля в 13:26
Удачи Анюкову, за него никогда не было стыдно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 13:21
Отличный ход....чуствующего в себе силы ветерана....
Признаться думал скорей Жирков верётся в родной Тамбов, чем Александр в родную Самару....

Здоровья,успехов в Самаре !!!

Возраст у настоящих футболистов не помеха для новых задач....
Лучшим футболистом Кубка Америки-2019 признан тоже 36-ти летний игрок Дани Алвес...

Давай Саня жги !!!
memphis
memphis
   332 / 802
13 июля в 13:19
Случилось то чего ждала вся Самара! Очень красивый жест! Саня, давай как в 2004!
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 13:13
Удачи ,Александру)))
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 13:11
После развала свиным тихоновым команды, нужно поднимать крылышек из днища.
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