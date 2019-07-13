Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
Этот сезон 36-летний ветеран проведет в «Крыльях Советов».
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
Этот сезон 36-летний ветеран проведет в «Крыльях Советов».
Есть ещё значит порох...
Ну тогда здоровья тебя Саня!
Есть ещё значит порох...
Ну тогда здоровья тебя Саня!
Признаться думал скорей Жирков верётся в родной Тамбов, чем Александр в родную Самару....
Здоровья,успехов в Самаре !!!
Возраст у настоящих футболистов не помеха для новых задач....
Лучшим футболистом Кубка Америки-2019 признан тоже 36-ти летний игрок Дани Алвес...
Давай Саня жги !!!
Признаться думал скорей Жирков верётся в родной Тамбов, чем Александр в родную Самару....
Здоровья,успехов в Самаре !!!
Возраст у настоящих футболистов не помеха для новых задач....
Лучшим футболистом Кубка Америки-2019 признан тоже 36-ти летний игрок Дани Алвес...
Давай Саня жги !!!