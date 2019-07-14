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Джанаев стал игроком «Сочи»

14 июля 2019, 15:56

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с клубом.

Подписали контракт с Джанаевым на два года.

Ранее интерес к игроку также проявлял ЦСКА.  

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
14 июля в 19:51
    Dominators
    Dominators
       327 / 802
    14 июля в 19:24
    Сочи собирает серебрянный Ростов . В команде уже Джанаев , Кудряшов , Полоз ,Маргасов , на подходе Нобоа . Не удивлюсь , что скоро там и Курбан появится .И присосется к Газовой трубе . .
    BZ2315
    BZ2315
       134 / 802
    14 июля в 18:44
    Хорошо, что не в ЦСКА, а то бы уже позорился.
    Indian
    Indian
       779 / 802
    14 июля в 18:43
    Вот так, без спонсоров, без академий, в городе с убыточной спортивной инфраструктурой за два года появляется команда РФПЛ. Игроков в такую команду словно командируют. Спортивный принцип? Не, не слышали...
    борька
    борька ответил Брулин
       94 / 802
    14 июля в 18:42
    Джанаев с Сафоновым еще вытеснят Гильерме и Лунева из сборной!когда усы надежды покинут сборную.
    Усы будут лет десять бороду искать! Пока печально!
    jilbar
    jilbar
       29 / 802
    14 июля в 17:27
    Свиньям трудно будет остаться в высшей лиге с такой конкуренцией, несмотря на бригаду иуд москалевых, гадящих в чемпионате.
    Брулин
    Брулин
       45 / 802
    14 июля в 17:03
    Джанаев с Сафоновым еще вытеснят Гильерме и Лунева из сборной!когда усы надежды покинут сборную.
    OLESOCC
    OLESOCC
       206 / 802
    14 июля в 16:36
    Хороший и надёжный вратарь! А кто не ошибался?!.
    ДАША Д
    ДАША Д
       179 / 802
    14 июля в 16:32
    По сути Сочи купил новую команду.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил Морозовский
       577 / 802
    14 июля в 16:27
    "газпрём" ради "зени" сдержит лазурный приют в РПЛ! Ты это знаешь.
    Да брось ты, не переживай. С таким судейством, как вчера, у Спартака конкурентов нет. Им главное на поле выйти, остальное судьи сделают.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       376 / 802
    14 июля в 16:26
    Джанаев хочет играть, вот и будет играть, пускай в Сочи, там море солнце, приятно играть))
    Аксинья
    Аксинья ответил Владимир_Спартак
       17 / 802
    14 июля в 16:25
    А еще второй Заболотный прийдет. Вот кранты то будут😖
    Второго Болотного вот уже месяц никак от лавки оторвать не могут, корни намертво пустил...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       307 / 802
    14 июля в 16:25
    А зачем ЦСКА интерес проявлял?
    Что, в Игоря уже не верят???
    Zenit_84
    Zenit_84
       111 / 802
    14 июля в 16:24
    Усиление
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       43 / 802
    14 июля в 16:19
    А еще второй Заболотный прийдет. Вот кранты то будут😖
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       41 / 802
    14 июля в 16:19
    Нормальная балда подбирается.
    Зениту в следующем туре сладко не будет.
    Нервы потреплют,ребята все взрослые,серьёзные.
    Все всё умеют,и доказать есть что.
    Sergey Z
    Sergey Z
       254 / 802
    14 июля в 16:18
    Хорошее усиление!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 802
    14 июля в 16:15
    Вовремя народные свои 3 очка выцепили. Сочи будет не подарок...
    particular
    particular
       4 / 802
    14 июля в 16:14
    Перефразируя одного персонажа (кф Бригада), можно дунуть следующее:
    "...раз косяк, два косяк и ворота на замке..."..:))
    oFANATo
    oFANATo
       39 / 802
    14 июля в 16:11
    Вот и хорошо.
    Морозовский
    Морозовский ответил ПерекатиПоле
       3 / 802
    14 июля в 16:06
    д-мо Ленинград подписывают игроков бесплатно или недорогих, но зарплату то они получают солидную. Вопрос, откуда деньги то?
    "газпрём" ради "зени" сдержит лазурный приют в РПЛ! Ты это знаешь.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       55 / 802
    14 июля в 16:06
    Жарю Спартачей
    Жарю Спартачей
       135 / 802
    14 июля в 16:06
    вот это составчик подобрался))
    mangoх12
    mangoх12 ответил ПерекатиПоле
       34 / 802
    14 июля в 16:03
    д-мо Ленинград подписывают игроков бесплатно или недорогих, но зарплату то они получают солидную. Вопрос, откуда деньги то?
    Роттенберг их купил
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 802
    14 июля в 16:03
    Джанаев бездарно распорядился своей футбольной деятельностью.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 802
    14 июля в 16:03
    Кони зря вчера смеялись...Сочи им явно пришпорит репутацию...и не только им)...кроме зенита само собой)...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       21 / 802
    14 июля в 16:02
    д-мо Ленинград подписывают игроков бесплатно или недорогих, но зарплату то они получают солидную. Вопрос, откуда деньги то?
    drug01
    drug01
       198 / 802
    14 июля в 16:01
    Это хорошо!
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    14 июля в 16:01
    Вообщем это усиление.
    Террпсихора
    Террпсихора
    14 июля в 15:58
    циркач
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