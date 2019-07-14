Джанаев стал игроком «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с клубом.
Подписали контракт с Джанаевым на два года.
Ранее интерес к игроку также проявлял ЦСКА.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с клубом.
Подписали контракт с Джанаевым на два года.
Ранее интерес к игроку также проявлял ЦСКА.
Что, в Игоря уже не верят???
Что, в Игоря уже не верят???
Зениту в следующем туре сладко не будет.
Нервы потреплют,ребята все взрослые,серьёзные.
Все всё умеют,и доказать есть что.
Зениту в следующем туре сладко не будет.
Нервы потреплют,ребята все взрослые,серьёзные.
Все всё умеют,и доказать есть что.
"...раз косяк, два косяк и ворота на замке..."..:))
"...раз косяк, два косяк и ворота на замке..."..:))