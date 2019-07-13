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Форвард сборной Швеции перешел в «Краснодар»

13 июля 2019, 14:42

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании нападающего Маркуса Берга, последним клубом которого был «Аль-Аин» из ОАЭ

Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Aртем Зюзькин
   74 / 802
14 июля в 08:38
Головин ведущий игрок Сб. России. Вряд ли кто из играющих в РПЛ даже приближается к его уровню. Разве только миранчук
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин ответил Ваня лучший
   275 / 802
14 июля в 07:59
Хорошо бы, что бы эти ребята , как и Жигулев, Голубев, и отличный парень защитник (фамилию забыл, рослый и крепкий) не затерялись. Последний молодой , кто выстрелил был Головин. Хотелось бы , чтобы каждый год 2-3 таких появлялись.
Головин до сих пор в Монако стреляет, все в предив не попадет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   151 / 802
13 июля в 22:28
В этом сезоне буду болеть только за "Краснодар". Только бы не подвели.
pomor45
pomor45
   118 / 802
13 июля в 21:23
По внешности Заболотный № 2.
Charlie Scene
Charlie Scene
   234 / 802
13 июля в 21:21
хлам , накер Галицкий его подписал?
Конь 666
Конь 666
   403 / 802
13 июля в 19:18
Староват, но раньше норм был..
Groove000
Groove000
   156 / 802
13 июля в 19:08
Такого опытного, на один год, да ещё и бесплатно... Круть
radist_21
radist_21 ответил Ваня лучший
   245 / 802
13 июля в 18:17
Хорошо бы, что бы эти ребята , как и Жигулев, Голубев, и отличный парень защитник (фамилию забыл, рослый и крепкий) не затерялись. Последний молодой , кто выстрелил был Головин. Хотелось бы , чтобы каждый год 2-3 таких появлялись.
Не переживай,10 000 пацанов в академии,еще будут и имена,и таланты,никто толковый не затеряется,именно для этого Галицкий и создал академию,но,пока без легов,это нереально,спасибо за хороший диалог!
Правдин Семён
Правдин Семён
   73 / 802
13 июля в 18:03
Раньше был хорош. Каши не испортит.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил radist_21
   74 / 802
13 июля в 18:00
А разве кто то говорит,что эти ребята не будут играть?Сафонов застолбил место в воротах,Шапи,после его голов Байеру и Валенсии игрок основы,Голубев прогрессирует,Игнатьнв в стороне не останется,просто эти ребята будут себя чувствовать поувереннее в компании грандов.А про Комличенко-он просто по стилю игры не подошел Краснодару,но очень подошел чехам,и я за него очень рад.
Хорошо бы, что бы эти ребята , как и Жигулев, Голубев, и отличный парень защитник (фамилию забыл, рослый и крепкий) не затерялись. Последний молодой , кто выстрелил был Головин. Хотелось бы , чтобы каждый год 2-3 таких появлялись.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Крутой камерунец
   15 / 802
13 июля в 17:52
да))) футбольной образованностью ты не блещешь,а как же дерзко,умно,прям с отличием "сострил" про Аек))) только если бы перед тем как писать знал бы что в Афинах не один Аек,и тот, 2016 был Ларнака, а не Афины, ноу куда там))) главное ведь "сострить" а что пишу, кому пишу,неважно, главное Спартак приплести))) и куда там Роше до бесконечных Цаллаговых да Новосельцевых)) которые в очередной фарм клуб перешли. я уже молчу об угольках навроде Эрнани,которым зенит платит зп народных денег,и которых сам клуб в виду аренд то и не видит)))
Ну всё...всё...
Зенит плохой...Спартак хороший...убедил...
radist_21
radist_21 ответил Ваня лучший
   245 / 802
13 июля в 17:49
Не прав. Клуб назову. В ЦСКА в прошлом году, когда многие уши в основе играло сразу 7 человек 20-летних. И ничего. В ЛЧ набрали 7 очков, заработали деньги для клуба. А у Краснодара уже есть молодые и обстрелянные ребята. Сафонов, Жигулев, Игнатьев, Шапи, Уткин. Надо им больше доверять. Здесь такая штука. Главное не передержать на лавке. Кстати, я ничего не имею против Вандерсона, Классона, Рамиреса, Спаича в силу их возраста. Но Берг??? Мне это непонятно. Под ЛЧ ? Возможно, но не фаект.
А разве кто то говорит,что эти ребята не будут играть?Сафонов застолбил место в воротах,Шапи,после его голов Байеру и Валенсии игрок основы,Голубев прогрессирует,Игнатьнв в стороне не останется,просто эти ребята будут себя чувствовать поувереннее в компании грандов.А про Комличенко-он просто по стилю игры не подошел Краснодару,но очень подошел чехам,и я за него очень рад.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил radist_21
   74 / 802
13 июля в 17:39
Отчасти ты прав,но назови еще хоть один клуб в РПЛ,где такому количеству молодежи дают игровое время за основу.А опытные леги-это под ЛЧ.Ведь если молодежь облажается в отборе ЛЧ,вы же будете здесь глотку драть,что Галицкий пожалел денег на опытных легов!Я не прав?
Не прав. Клуб назову. В ЦСКА в прошлом году, когда многие уши в основе играло сразу 7 человек 20-летних. И ничего. В ЛЧ набрали 7 очков, заработали деньги для клуба. А у Краснодара уже есть молодые и обстрелянные ребята. Сафонов, Жигулев, Игнатьев, Шапи, Уткин. Надо им больше доверять. Здесь такая штука. Главное не передержать на лавке. Кстати, я ничего не имею против Вандерсона, Классона, Рамиреса, Спаича в силу их возраста. Но Берг??? Мне это непонятно. Под ЛЧ ? Возможно, но не фаект.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Jeck Denielse
   32 / 802
13 июля в 17:35
Любите вы про АЕКи вспоминать.....))) Прям не можете..... Ну ладно...коль просишь.... 4 августа 2016 Спартак М 0 : 1 АЕК ....... А на счёт молодости это ты верно.... Один молодой ...Понсе...закончил скитаться по арендам...после 4-х лет ненужности...обретя гавань...))) Второй ....Педро Роша....только начал свой 4-х летний путь аренд и скитаний...))
да))) футбольной образованностью ты не блещешь,а как же дерзко,умно,прям с отличием "сострил" про Аек))) только если бы перед тем как писать знал бы что в Афинах не один Аек,и тот, 2016 был Ларнака, а не Афины, ноу куда там))) главное ведь "сострить" а что пишу, кому пишу,неважно, главное Спартак приплести))) и куда там Роше до бесконечных Цаллаговых да Новосельцевых)) которые в очередной фарм клуб перешли. я уже молчу об угольках навроде Эрнани,которым зенит платит зп народных денег,и которых сам клуб в виду аренд то и не видит)))
radist_21
radist_21 ответил Ваня лучший
   245 / 802
13 июля в 17:29
не горячись. Я лично поклонник Краснодара, не фанат, но поклонник. Увлечение Галицкого легами мне непонятно. Тем более Берг - фактически едущий с ярмарки, да еще из ОАЭ. Почему бы не сделать ставку на Игнатьеве, Шапи, да Ари еще не сказал последнего слова. А есть еще Вандерсон. ЦСКА сделали ставку на молодежь и теперь у них перспективная команда с потенциальным ростом.. Может быть даже Комличенко лучше было вернуть. Не знаю, но мне не по душе этот трасфер .
Отчасти ты прав,но назови еще хоть один клуб в РПЛ,где такому количеству молодежи дают игровое время за основу.А опытные леги-это под ЛЧ.Ведь если молодежь облажается в отборе ЛЧ,вы же будете здесь глотку драть,что Галицкий пожалел денег на опытных легов!Я не прав?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Крутой камерунец
   15 / 802
13 июля в 17:22
что то это покупка напоминает маркизу))) тот тоже "опытный и возрастной" был,и как бомжы на каждом углу трубили о его величии))) а на выходе дикий обтёк))) правда галицкий не такой 14ок,и платить 7 млн. лички не будет) у него в отличие от газ-проекта свои деньги а не народа))) зы. а понсе ты не трогай,он молодой и ещё и игры не провёл.и раз уж начал помелом трясти то про надо и про аек договаривать)))
Любите вы про АЕКи вспоминать.....)))
Прям не можете.....
Ну ладно...коль просишь....
4 августа 2016
Спартак М 0 : 1 АЕК .......


А на счёт молодости это ты верно....
Один молодой ...Понсе...закончил скитаться по арендам...после 4-х лет ненужности...обретя гавань...)))
Второй ....Педро Роша....только начал свой 4-х летний путь аренд и скитаний...))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил radist_21
   74 / 802
13 июля в 17:16
Зависть хреновая штука,от нее в ход идут и академии,и магниты,и бог знает что еще...
не горячись. Я лично поклонник Краснодара, не фанат, но поклонник. Увлечение Галицкого легами мне непонятно. Тем более Берг - фактически едущий с ярмарки, да еще из ОАЭ. Почему бы не сделать ставку на Игнатьеве, Шапи, да Ари еще не сказал последнего слова. А есть еще Вандерсон. ЦСКА сделали ставку на молодежь и теперь у них перспективная команда с потенциальным ростом.. Может быть даже Комличенко лучше было вернуть. Не знаю, но мне не по душе этот трасфер
.
Палыч82
Палыч82 ответил Байкал-38
   279 / 802
13 июля в 17:13
Надо будет посмотреть, что это за эмиратовец. Уехал заканчивать в ОАЭ и вдруг его Краснодар подписал.
Удачи ему, особенно в ЛЧ, может обретет вторую молодость, как Фарфан, и сборную свою потянет вверх
radist_21
radist_21 ответил ПерекатиПоле
   245 / 802
13 июля в 17:08
Академию Краснодара не остановить! Мечта Галицкого о 11 воспитанниках Краснодара стала ближе на шаг!
Зависть хреновая штука,от нее в ход идут и академии,и магниты,и бог знает что еще...
spartach091
spartach091 ответил Ministri Krasnodar
   95 / 802
13 июля в 16:58
зенит из группы сразу в полуфинал выходит
radist_21
radist_21 ответил Камелошка
   245 / 802
13 июля в 16:53
Зачем нам руский? Мы подданые кетайского императора и верные его неродзурцы.
Тады вупросов нэту.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответил ПерекатиПоле
   288 / 802
13 июля в 16:42
Как и Зенит в полуфинале ЛЧ каждый год радует нас .
valt134
valt134
   136 / 802
13 июля в 16:41
Эх, поспешил Гранквист с уходом... Мог бы и задержаться на чуток. Встретил бы земляка. В ЛЧ было бы подспорье.
VIPded
VIPded
   81 / 802
13 июля в 16:35
Интересный товарисч... Будем посмотреть...
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 16:32
Скандинавы у Быков приживаются)))
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
   346 / 802
13 июля в 16:30
Шведы это потомки древних хрюкров, поэтому цвета формы у нас одинаковые. Удачи укру в Краснодаре.
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 16:30
Возрастной игрок но быки своё дело твёрдо знают.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Jeck Denielse
   32 / 802
13 июля в 16:29
Гамбург..ПСВ..Панатинаикос.........Краснодар... Свободным агентом...опытного и забивного.... Панатинаикос 99 игры - 65 голов..... Аль-Айн 41 игра - 35 голов.... ...учитесь...усилятья....поклонники Понсе...)) У которого за сезон в Гранаде 2 гола....и за сезон в Лилле 2 гола....)) Удачи шведу в Краснодаре !!!
что то это покупка напоминает маркизу))) тот тоже "опытный и возрастной" был,и как бомжы на каждом углу трубили о его величии))) а на выходе дикий обтёк))) правда галицкий не такой 14ок,и платить 7 млн. лички не будет) у него в отличие от газ-проекта свои деньги а не народа)))
зы. а понсе ты не трогай,он молодой и ещё и игры не провёл.и раз уж начал помелом трясти то про надо и про аек договаривать)))
Камелошка
Камелошка ответил radist_21
   93 / 802
13 июля в 16:28
Вам в школе русский еще не начали преподавать?Жуть!
Зачем нам руский? Мы подданые кетайского императора и верные его неродзурцы.
radist_21
radist_21 ответил Камелошка
   245 / 802
13 июля в 16:26
Типерь быстра саздаст там шведскую симью.
Вам в школе русский еще не начали преподавать?Жуть!
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