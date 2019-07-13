Форвард сборной Швеции перешел в «Краснодар»

13 июля 2019, 14:42

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании нападающего , последним клубом которого был «Аль-Аин» из ОАЭ .

Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год.