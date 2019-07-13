Форвард сборной Швеции перешел в «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании нападающего Маркуса Берга, последним клубом которого был «Аль-Аин» из ОАЭ.
Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год.
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании нападающего Маркуса Берга, последним клубом которого был «Аль-Аин» из ОАЭ.
Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год.
Зенит плохой...Спартак хороший...убедил...
Зенит плохой...Спартак хороший...убедил...
Прям не можете.....
Ну ладно...коль просишь....
4 августа 2016
Спартак М 0 : 1 АЕК .......
А на счёт молодости это ты верно....
Один молодой ...Понсе...закончил скитаться по арендам...после 4-х лет ненужности...обретя гавань...)))
Второй ....Педро Роша....только начал свой 4-х летний путь аренд и скитаний...))
Прям не можете.....
Ну ладно...коль просишь....
4 августа 2016
Спартак М 0 : 1 АЕК .......
А на счёт молодости это ты верно....
Один молодой ...Понсе...закончил скитаться по арендам...после 4-х лет ненужности...обретя гавань...)))
Второй ....Педро Роша....только начал свой 4-х летний путь аренд и скитаний...))
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зы. а понсе ты не трогай,он молодой и ещё и игры не провёл.и раз уж начал помелом трясти то про надо и про аек договаривать)))
зы. а понсе ты не трогай,он молодой и ещё и игры не провёл.и раз уж начал помелом трясти то про надо и про аек договаривать)))