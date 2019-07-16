Арустамян: «В Казани Кварацхелию не завалили деньгами»

Известный комментатор Нобель Арустамян объяснил переход полузащитника из «Локомотива» в «Рубин».

«Локомотив» обвиняет игрока и его агента в желании получить больше денег. Сёмин очень хотел оставить Кварацхелию в команде, клуб же вел переговоры без особого энтузиазма. «Рубин» предложил игроку 5-летний контракт, который защищал его будущее. Плюс казанцы включили в контракт пункт, по которому не будут чинить препятствий футболисту в случае выгодного предложения из другого клуба.

Насколько я знаю, интерес к нему есть в Бельгии, Португалии и Германии. Поэтому по-человечески выбор Кварацхелии понять можно. В Казани его не завалили деньгами, как могут посчитать некоторые. Да, предложение «Рубина» оказалось чуть выгоднее того, что делал «Локомотив», но речь идет о сопоставимых суммах.

Если в будущем в «Рубин» придет предложение по Кварацхелии из той же Германии, клуб не будет вставлять палки в колеса. Это тоже важный момент в принятии решения со стороны игрока.