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Арустамян: «В Казани Кварацхелию не завалили деньгами»

вчера, 22:48

Известный комментатор Нобель Арустамян объяснил переход полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Локомотива» в «Рубин».

«Локомотив» обвиняет игрока и его агента в желании получить больше денег. Сёмин очень хотел оставить Кварацхелию в команде, клуб же вел переговоры без особого энтузиазма. «Рубин» предложил игроку 5-летний контракт, который защищал его будущее. Плюс казанцы включили в контракт пункт, по которому не будут чинить препятствий футболисту в случае выгодного предложения из другого клуба.

Насколько я знаю, интерес к нему есть в Бельгии, Португалии и Германии. Поэтому по-человечески выбор Кварацхелии понять можно. В Казани его не завалили деньгами, как могут посчитать некоторые. Да, предложение «Рубина» оказалось чуть выгоднее того, что делал «Локомотив», но речь идет о сопоставимых суммах.

Если в будущем в «Рубин» придет предложение по Кварацхелии из той же Германии, клуб не будет вставлять палки в колеса. Это тоже важный момент в принятии решения со стороны игрока.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   162 / 794
сегодня в 04:07
Как обычно у Нобеля,много букв,а смысла нету.Как Локо может обвинять игрока если он выбрал деньги???Это дело каждого,кто-то выбирает деньги, кто-то разве как футболиста.Хвича пошел тем путем,что ему интереснее.Про пунк в контракте ,это вообще смех да и только....Если поступает выгодное предложение,то никто никого удерживать не будет,просто потому,что не удержишь.А что ему в этом контексте предложил???Поступает игроку предложение,Рубин расторгает с ним сотрудничество и Хвичи уходит свободным агентом?Что-то я сильно сомневаюсь...
jilbar
jilbar
   30 / 794
сегодня в 00:27
Убегать соберется, завалят.
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 794
вчера в 22:53
Значит в Локо палки в колеса втыкали
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