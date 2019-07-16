Карпин: «Может, Клопп на меня похож?»

Рулевой «Ростов» Валерий Карпин не считает, что он похож внешне на наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Очки? Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.
Слышали про сравнение с Клоппом? Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.
Ранее тренер признался, что донской клуб стал для него родным.
Карпину до Клоппа как пешком до Китая
Карпину до Клоппа как пешком до Китая