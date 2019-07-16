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Карпин: «Может, Клопп на меня похож?»

вчера, 17:41

Рулевой «Ростов» Валерий Карпин не считает, что он похож внешне на наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Очки? Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове. 

Слышали про сравнение с Клоппом? Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю. 

Ранее тренер признался, что донской клуб стал для него родным. 

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Все комментарии
311
311
   43 / 794
вчера в 23:02
Валерген Карпп
Dominators
Dominators
   168 / 794
вчера в 22:25
Валера стильный , все не как Гаврош , в грязном и оборванным клифте ..И за словом в карман не лезет , рубит правду матку , причем все по делу . Пусть таким и остается .
Ganymed1
Ganymed1
вчера в 21:05
мал клоп да вонюч
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 794
вчера в 21:02
Валера всегда был весельчаком.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 19:25
Семак: "Может Луческа с Манчиной на меня похожи"?
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 794
вчера в 19:04
Еще один клоун свиной решил народ позабавить.
VIPded
VIPded
   48 / 794
вчера в 19:04
Юрген Карпин. Валера Клопп.
DXTK
DXTK
   201 / 794
вчера в 18:50
А Зимой надо будет одеть пуховик как у Венгера..........
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 18:42
В своё время во время Карпин успел из "Спартака" слинять, не успел его испортить "великий" тренер Романцев.
Insanely cool
Insanely cool
вчера в 18:38
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
Карпину до Клоппа как пешком до Китая
Аксинья
Аксинья
   17 / 794
вчера в 18:29
Насчет одежды Валера желаю после второго тура носить трофейный пиджак...
Footbolista
Footbolista
   1 / 794
вчера в 18:26
А на кого похож Клопп без очков?)...правильно...на Валеру...
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 18:19
Тут я заступлюсь за волерона, он красавчик по сравнению с фрицем.
ermak6848
ermak6848
   153 / 794
вчера в 18:19
Валера русский - Значит лучше чем этот ...
Ruslik1982
Ruslik1982
   158 / 794
вчера в 18:09
Валера покажет мешкам в этом сезоне
Twisted
Twisted
вчера в 17:55
Смехота)
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 794
вчера в 17:49
Или ты на Клопа?)
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 17:44
Ну и... )))
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