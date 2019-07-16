Карпин: «Может, Клопп на меня похож?»

Рулевой «Ростов» не считает, что он похож внешне на наставника «Ливерпуля» .

Очки? Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

Слышали про сравнение с Клоппом? Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.