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Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

вчера, 20:39

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что хочет перебраться в Европу.

После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Мне тоже хочется себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.

Я бы выбрал средний клуб в Испании и игру в основе, чем топ-клуб Англии и место на скамейке запасных.  

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
   720 / 794
сегодня в 03:31
Езжай, езжай. Заодно много о себе поймешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил dino-hsv
   16 / 794
сегодня в 03:26
вполне адекватная мечта: играть в нормальный футбол в одной из сильнейших лиг, против сильнейших мировых футболистов, в стране с прекрасным климатом. несколько игр в сезоне против реала и барселоны легко заменят 2-6 матчей еврокубков в год вместе с локомотивом. а титулы... за победу в чемпионате крыма тоже титулы дают какие-то, но разве они заменят настоящий футбол?
Ну "съездили" ещё недавно "чтоб потом не жалеть" Кержаков,Билелятдинов,Семак, Павлюченко и пр. в "нормальный футбол".....и что ??
Стали легендами новых клубов ?? Резко разбогатели ??Вышли на пик карьеры ??
Два-три года из карьеры ....не более...
(не беру в пример более ранний период...с преимуществом ещё постсоветской школы подготовки игроков позволившей феерить на западе Мостовому.Шалимову,Кирьякову,Канчельскису,Аленичеву,Карпину и пр...)

Рад буду ошибаться...
Если решится...пусть у него всё получится...

Если "талантище" - то "язык и культура" - не преграда..(Андрей Шевченко уезжал младше по возрасту)....
А если просто "попробовать" ради "чтоб не жалеть" - тут уж надо опираться на свои амбиции, готовность к конкуренции,увеличению нагрузок а не просто пребыванию в стране с "прекрасным климатом"......

Удачи если уедет !!! ....завсегда с интересом наблюдать успехи наших в европах....
Но я против отъезда из нашей Лиги хороших игроков......

И так не думаю что Лига стала смотрибельней с отъездом в последние годы Халков,Витселей,Мусс,Думбий,Вальбуэн,Ниясс,Промесов,Понтусов и пр........а тут если и "наши"в европы ломануться хором - тут только и останется с утра до ночи "судейство обсуждать"...к чему мы судя по первому туру и стремимся...)))
graf34
graf34
сегодня в 03:08
Надо сейчас - после будет поздно...
амурец
амурец
   55 / 794
сегодня в 02:18
а что пусть попробует
armeec_♞
armeec_♞ ответил Владимир_Спартак
   97 / 794
сегодня в 02:10
Найти свою команду просто надо. И не имеет значение в России, Китае или Европе.
Это смотря что ты хочешь!
Быть Королем скажем в Китае, или Локо. а другое дело поверить себя с Лучшими футболистами. Если ты мастер, ты в любом месте себя зарекомендуешь, а если такое себе, то 15 мест сменишь.ища свое место)))
Bладимиp
Bладимиp
   69 / 794
сегодня в 01:24
Неужели победа наз Зенитом так мозги повела, ничего ЛЧ все исправит.
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
сегодня в 01:20
В Валенсию к Черышеву.
Tostao
Tostao
   42 / 794
сегодня в 01:19
"Алексей Миранчук признался, что хочет перебраться в Европу."
--------------------------------------
А сейчас он что, в Африке играет? В Западной Европе - другое дело! Уже как попки повторяют друг за другом, не вникая в суть.
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
сегодня в 01:11
Таких как Миранчук, у нас были сотни, некоторых сейчас даже не помнят.
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
сегодня в 00:53
Средний клуб Испании. Как в своё время Карпин с Мостовым.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   280 / 794
сегодня в 00:50
Если только помогать Головину в Монако.
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   18 / 794
сегодня в 00:37
Переходи в Зенит. Оттуда проще себя показать в Европе. Гыгыгы
Окромя уцененных латиносов из Зенита только в Сочи и Китай!))) Если же в нормальный клуб, то со скидкой в 50% как Витсель!)))
drug01
drug01
   220 / 794
сегодня в 00:04
Главное играй хорошо!
Морозовский
Морозовский ответил Литейный 4
   3 / 794
вчера в 23:37
Переходи в Зенит. Оттуда проще себя показать в Европе. Гыгыгы
    scikuni
    scikuni
       674 / 794
    вчера в 23:32
    жалеть? ну прямо человек измученный сухиновскими пендалями
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 794
    вчера в 23:23
    Заболотный :
    - В гостях хорошо , а в Зените лучше!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 794
    вчера в 23:22
    Ты в среднем клубе рпл с миллионами на карте
    minai
    minai
       258 / 794
    вчера в 23:10
    Закинутый чувак, а с виду не скажешь.
    Doping87
    Doping87
       235 / 794
    вчера в 23:10
    Всё, звездой стал...
    bsww
    bsww
       761 / 794
    вчера в 22:48
    Для прогресса лучше трансфер в Испанию, в клуб "второго звена", борьба за 4 место в ЛаЛиге и "постоянное" участие в ЛЕ
    добавлено, из-за не полного комментария. А для аренды на полгода лучше выбрать Англию и топ-клуб, да будешь в запасе, но зато поймёшь свой уровень, а то и повысишь, если кого-то вытолкнешь, если хорошо себя проявишь
    pomor45
    pomor45
       93 / 794
    вчера в 22:45
    Запрос слабенький. У братца куда шибче - Барселона, а Алексею лишь бы в Европе пожить. Но оба останутся в России пожизненно.
    JackNorz
    JackNorz ответил Питер Ман
       167 / 794
    вчера в 22:39
    И кого Питер развил? Кокошу?
    борька
    борька
       87 / 794
    вчера в 22:36
    Уачи парню, дерзай! Либо в Сизо отправят!
    Indian
    Indian
       772 / 794
    вчера в 22:34
    Как-то неуважительно по отношению к Кайрату высказался. Ни слова, ни полслова...
    Морозовский
    Морозовский ответил Питер Ман
       3 / 794
    вчера в 22:30
    Один уже перешел, в итоге чуть в пердив не вылетел. Российские таланты должны развиваться в России, желательно, в Питере
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 794
      вчера в 22:21
      Средние клубы Испании выстроились в очередь, топ-клубы Англии кусают локти.
      dino-hsv
      dino-hsv ответил Jeck Denielse
         138 / 794
      вчера в 22:00
      Несколько странная мечта играть в середняке Испании.... После 5-ти титулов за 4 года в России.... Попробовать конечно стоит.....ибо отсутствие конкуренции ведёт к неминуемой потери мотивации и остановке прогресса... Но не думаю чтоб попасть в поле зрения агентов топ-клубов проще играя в середняке Испании .....чем ежегодно играя в ЛЧ с Локомотивом....
      вполне адекватная мечта: играть в нормальный футбол в одной из сильнейших лиг, против сильнейших мировых футболистов, в стране с прекрасным климатом. несколько игр в сезоне против реала и барселоны легко заменят 2-6 матчей еврокубков в год вместе с локомотивом. а титулы... за победу в чемпионате крыма тоже титулы дают какие-то, но разве они заменят настоящий футбол?
      alexando1974
      alexando1974
         709 / 794
      вчера в 22:00
      Буду жалеть, если останусь в России» Конечно будешь когда уедишь из росии и сядешь там на банку! )))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         41 / 794
      вчера в 21:52
      Найти свою команду просто надо. И не имеет значение в России, Китае или Европе.
      yrasikos22
      yrasikos22
         665 / 794
      вчера в 21:52
      Судя по той игре которую Миранчуки показывали в прошлом году в Лч то в Европе им делать нечего,их удел средний клуб уровня Лиги Европы типа Бормута.
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