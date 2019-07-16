Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Полузащитник «Локомотива» признался, что хочет перебраться в Европу.

После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Мне тоже хочется себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.

Я бы выбрал средний клуб в Испании и игру в основе, чем топ-клуб Англии и место на скамейке запасных.