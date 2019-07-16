Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что хочет перебраться в Европу.
После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Мне тоже хочется себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.
Я бы выбрал средний клуб в Испании и игру в основе, чем топ-клуб Англии и место на скамейке запасных.
Стали легендами новых клубов ?? Резко разбогатели ??Вышли на пик карьеры ??
Два-три года из карьеры ....не более...
(не беру в пример более ранний период...с преимуществом ещё постсоветской школы подготовки игроков позволившей феерить на западе Мостовому.Шалимову,Кирьякову,Канчельскису,Аленичеву,Карпину и пр...)
Рад буду ошибаться...
Если решится...пусть у него всё получится...
Если "талантище" - то "язык и культура" - не преграда..(Андрей Шевченко уезжал младше по возрасту)....
А если просто "попробовать" ради "чтоб не жалеть" - тут уж надо опираться на свои амбиции, готовность к конкуренции,увеличению нагрузок а не просто пребыванию в стране с "прекрасным климатом"......
Удачи если уедет !!! ....завсегда с интересом наблюдать успехи наших в европах....
Но я против отъезда из нашей Лиги хороших игроков......
И так не думаю что Лига стала смотрибельней с отъездом в последние годы Халков,Витселей,Мусс,Думбий,Вальбуэн,Ниясс,Промесов,Понтусов и пр........а тут если и "наши"в европы ломануться хором - тут только и останется с утра до ночи "судейство обсуждать"...к чему мы судя по первому туру и стремимся...)))
Стали легендами новых клубов ?? Резко разбогатели ??Вышли на пик карьеры ??
Два-три года из карьеры ....не более...
(не беру в пример более ранний период...с преимуществом ещё постсоветской школы подготовки игроков позволившей феерить на западе Мостовому.Шалимову,Кирьякову,Канчельскису,Аленичеву,Карпину и пр...)
Рад буду ошибаться...
Если решится...пусть у него всё получится...
Если "талантище" - то "язык и культура" - не преграда..(Андрей Шевченко уезжал младше по возрасту)....
А если просто "попробовать" ради "чтоб не жалеть" - тут уж надо опираться на свои амбиции, готовность к конкуренции,увеличению нагрузок а не просто пребыванию в стране с "прекрасным климатом"......
Удачи если уедет !!! ....завсегда с интересом наблюдать успехи наших в европах....
Но я против отъезда из нашей Лиги хороших игроков......
И так не думаю что Лига стала смотрибельней с отъездом в последние годы Халков,Витселей,Мусс,Думбий,Вальбуэн,Ниясс,Промесов,Понтусов и пр........а тут если и "наши"в европы ломануться хором - тут только и останется с утра до ночи "судейство обсуждать"...к чему мы судя по первому туру и стремимся...)))
Быть Королем скажем в Китае, или Локо. а другое дело поверить себя с Лучшими футболистами. Если ты мастер, ты в любом месте себя зарекомендуешь, а если такое себе, то 15 мест сменишь.ища свое место)))
Быть Королем скажем в Китае, или Локо. а другое дело поверить себя с Лучшими футболистами. Если ты мастер, ты в любом месте себя зарекомендуешь, а если такое себе, то 15 мест сменишь.ища свое место)))
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А сейчас он что, в Африке играет? В Западной Европе - другое дело! Уже как попки повторяют друг за другом, не вникая в суть.
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А сейчас он что, в Африке играет? В Западной Европе - другое дело! Уже как попки повторяют друг за другом, не вникая в суть.
- В гостях хорошо , а в Зените лучше!!!
- В гостях хорошо , а в Зените лучше!!!
добавлено, из-за не полного комментария. А для аренды на полгода лучше выбрать Англию и топ-клуб, да будешь в запасе, но зато поймёшь свой уровень, а то и повысишь, если кого-то вытолкнешь, если хорошо себя проявишь
добавлено, из-за не полного комментария. А для аренды на полгода лучше выбрать Англию и топ-клуб, да будешь в запасе, но зато поймёшь свой уровень, а то и повысишь, если кого-то вытолкнешь, если хорошо себя проявишь