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Джанаев: «Мог оказаться в „Легии“»

вчера, 18:08

Голкипер Сослан Джанаев рассказал о переходе в «Сочи».

Посмотрите на рынок – сегодня все команды из первой пятерки укомплектованы хорошими голкиперами. Играют ребята здорово. Ну и зачем кого-то покупать?

Вариант с ЦСКА? Вот тут без комментариев.

Мог оказаться в «Легии», например. Входил в шорт-лист, общался с руководством. Но надо было подождать. Сначала клуб должен продать молодого вратаря, на которого появился спрос.Еще вел переговоры с турками, но этот тот же случай, что и в «Легии». Вопрос решился бы не раньше середины августа. А тут конкретное предложение из России. Я съездил на сборы с «Сочи» и подписал контракт на два года.

Сегодня все мои мысли связаны с ФК «Сочи».

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   265 / 794
вчера в 21:10
Какая разница где скамейку полировать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 20:56
В Сочи теплее, там море - курорт одним словом!!!
Aчиститель
Aчиститель
   82 / 794
вчера в 20:17
Удачи!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Морозовский
   203 / 794
вчера в 19:55
))))))))))))
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
вчера в 19:10
Пусть годик отдохнет.
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 19:04
Что то не понятно, то в Сочи, то ЦСКА, то опять Сочи...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 18:59
В Сочи по-любому комфортнее и зарплата побольше.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 18:46
Чё он гонит: первая пятёрка, укомплектована..., все днари, кроме Сафонова!
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 18:17
Получается Джанаев неудел.
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