Джанаев: «Мог оказаться в „Легии“»

Голкипер рассказал о переходе в «Сочи».

Посмотрите на рынок – сегодня все команды из первой пятерки укомплектованы хорошими голкиперами. Играют ребята здорово. Ну и зачем кого-то покупать?

Вариант с ЦСКА ? Вот тут без комментариев.

Мог оказаться в «Легии», например. Входил в шорт-лист, общался с руководством. Но надо было подождать. Сначала клуб должен продать молодого вратаря, на которого появился спрос.Еще вел переговоры с турками, но этот тот же случай, что и в «Легии». Вопрос решился бы не раньше середины августа. А тут конкретное предложение из России. Я съездил на сборы с «Сочи» и подписал контракт на два года.