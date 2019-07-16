«Дженоа» хочет приобрести полузащитника «Спартака»

вчера, 23:44

Хавбек «Спартака» Фернандо может вернуться в Италию.

На 27-летнего бразильца претендует «Дженоа». Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере. Ранее москвичи отказались продавать экс-футболиста «Сампдории» в Китай за 10 млн евро.