«Дженоа» хочет приобрести полузащитника «Спартака»

Хавбек «Спартака» Фернандо может вернуться в Италию.
На 27-летнего бразильца претендует «Дженоа». Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере. Ранее москвичи отказались продавать экс-футболиста «Сампдории» в Китай за 10 млн евро.
В минувшем сезоне игрок провел 20 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Зе Луиш и Куинси команде Семака
Зе Луиш и Куинси команде Семака
Продажа бразильца будет означать полную перестройку команды
Продажа бразильца будет означать полную перестройку команды