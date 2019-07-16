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«Дженоа» хочет приобрести полузащитника «Спартака»

вчера, 23:44

Хавбек «Спартака» Фернандо может вернуться в Италию.

На 27-летнего бразильца претендует «Дженоа». Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере. Ранее москвичи отказались продавать экс-футболиста «Сампдории» в Китай за 10 млн евро.

В минувшем сезоне игрок провел 20 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   64 / 794
сегодня в 02:18
    Glodor
    Glodor
       118 / 794
    сегодня в 02:09
    Скука смертная смотреть тухлые матчи свиней.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       61 / 794
    сегодня в 01:33
      jilbar
      jilbar
         30 / 794
      сегодня в 01:28
      Свиньи уже до Дженоа снизошли, раньше врали про клубы посильнее.
      beefs
      beefs
         126 / 794
      сегодня в 01:23
      Кононов рулит...
      parallels
      parallels ответил Footbolista
         5 / 794
      сегодня в 01:21
      Да там и зулусов и финских хряков полно)...все равно скука...
      Footbolista
      Footbolista ответил parallels
         1 / 794
      сегодня в 01:13
        parallels
        parallels ответил Footbolista
           5 / 794
        сегодня в 01:11
        Нет, прикалываюсь...а вообще там скука смертная)...
          Footbolista
          Footbolista ответил parallels
             1 / 794
          сегодня в 01:07
          Нет, прикалываюсь...а вообще там скука смертная)...
          11-и метровый
          11-и метровый
             24 / 794
          сегодня в 01:06
          Свиньи после позора с Сочи не совсем в адеквате.
          parallels
          parallels ответил Footbolista
             5 / 794
          сегодня в 01:03
          Позор китайцам...и зениту)...сулька из финки лайкнул тебя)...
          у тебя какое-то предубеждение относительно суоми?
          2008 год
          2008 год
             255 / 794
          сегодня в 00:55
          Это черное бревно даже для ростова не пригодно.
          Zenit_84
          Zenit_84
             113 / 794
          сегодня в 00:54
          Пускай
          Footbolista
          Footbolista ответил parallels
             1 / 794
          сегодня в 00:48
          Позор китайцам...и зениту)...сулька из финки лайкнул тебя)...
          Begemott
          Begemott
             92 / 794
          сегодня в 00:32
          Если бы в Дженоа знали, что такое спартак.
          Гордецкий
          Гордецкий
             480 / 794
          сегодня в 00:26
          Вранье!!!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             6 / 794
          сегодня в 00:25
          Если возьмем чемпионство в этом году то четверть заслуг успеха будет на Цорне
          Klaksvikar Itrottarselag
          Klaksvikar Itrottarselag
             106 / 794
          сегодня в 00:24
          Болелы Сампдории при случае устроят ему "теплый" прием.
          parallels
          parallels ответил Footbolista
             5 / 794
          сегодня в 00:18
          У крешето там N16...
          сильно порадовало, что за свинарду даже китайцы давали не больше 10. прикинь, какой это позор? 😅
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил Footbolista
             6 / 794
          сегодня в 00:16
          Фернандо будет забивать команде крешето
          Зе Луиш и Куинси команде Семака
          Гавроша
          Гавроша
             49 / 794
          сегодня в 00:16
          Неужели дженоа в пердив собралась, раз им тарасовский негритенок понадобился?
          Omaxa
          Omaxa
             166 / 794
          сегодня в 00:16
          Свинья никогда не опозорит итальянский чемпионат.
          Footbolista
          Footbolista ответил Glodor
             1 / 794
          сегодня в 00:08
          У крешето там N16...
          Sully
          Sully
             44 / 794
          сегодня в 00:06
          Дженоа решила расформироваться?
          Glodor
          Glodor
             118 / 794
          сегодня в 00:04
          Вряд ли Кришито допустит свинью в своей команде.
          11-и метровый
          11-и метровый
             24 / 794
          сегодня в 00:02
          Смешно.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил Footbolista
             6 / 794
          сегодня в 00:01
          Это точно, это же не краневитер нулевой((

          Продажа бразильца будет означать полную перестройку команды
          Footbolista
          Footbolista ответил 25процентный клоун
             1 / 794
          вчера в 23:58
          Такого не найти будет...
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             6 / 794
          вчера в 23:55
          Оооох
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