«Зенит» с «Тамбовом» сыграет в лазурной форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что в матче 1-го тура РПЛ против «Тамбова» команда будет выступать в лазурной форме.
Играем в лазурной форме! 💙 #ЗенитТамбов pic.twitter.com/6rqRMyEKCr
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 14, 2019
Играем в лазурной форме! 💙 #ЗенитТамбов pic.twitter.com/6rqRMyEKCr
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