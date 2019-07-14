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«Зенит» с «Тамбовом» сыграет в лазурной форме

14 июля 2019, 11:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что в матче 1-го тура РПЛ против «Тамбова» команда будет выступать в лазурной форме. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 15:14
Питушиный лазурятник! Фу!
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:40
Кто бы в этом сомневался! Бесспорно Зенит одержит победу на классе.
LOpp
LOpp ответил Лакшери
   13 / 802
14 июля в 12:23
Нет.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 12:05
Ясно одно, Зенит сегодня не допустит такой позорной "победы", которую вчера показали свиньи. Вся страна клеймит их позором. Гыгыгы
RussianMango
RussianMango ответил Павел Амурский
   63 / 802
14 июля в 12:01
Твой хлеб не будем отбирать.
RussianMango
RussianMango
   63 / 802
14 июля в 12:00
Голубая так голубая...под стать зениту.

Тамбову победы.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   258 / 802
14 июля в 11:54
Позорники
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   15 / 802
14 июля в 11:48
Опять подмена понятий. Опять голубой цвет называют лазурным. Опять негров называют южными славянами.
Подмены были вчера.....
Спартак называли "фаворитом"....
А Москалёва "футбольным судьёй".....

Сегодня всё нормально.....
Лакшери
Лакшери ответил LOpp
   57 / 802
14 июля в 11:45
Ты обиделся ?(
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 11:45
Степка, ты хоть перед тем как дизл ставить хоть читай что в комменте написано (ведь про Зенит ничего плохого в них нет) или ты только на авки реагируешь...
LOpp
LOpp
   13 / 802
14 июля в 11:41
Опять подмена понятий. Опять голубой цвет называют лазурным. Опять негров называют южными славянами.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 11:41
Удачи лазурным!
Igo0rek
Igo0rek
   219 / 802
14 июля в 11:40
Хмммм, в какой же форме мог сыграть Зенит, В СВОЕМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ?!
jilbar
jilbar
   29 / 802
14 июля в 11:37
Зениту сегодня победы!
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
14 июля в 11:36
Сейчас ростовские клоны напишут одно и то же под разными никами, создавая видимость популярности пердивщика.
Аксинья
Аксинья ответил Jeck Denielse
   17 / 802
14 июля в 11:34
Ну вот действительно "Главные новости" пошли..... А то Неймар...Икарди и пр....
А ведь можно было написать один раз на сезон что Зенит каждую домашнюю игру и выездные которые не совпадают цветом с хозяйским будет проводить в лазурной форме...Хотя что это я - тогда Соккеру вообще писать будет не о чем...
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 11:31
Надо бы было в красной - красная тряпка на тамбовских волков панику наводит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 11:31
Ну вот действительно "Главные новости" пошли.....
А то Неймар...Икарди и пр....
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
14 июля в 11:30
Удачной игры Зениту!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   98 / 802
14 июля в 11:29
5-0,не больше и не меньше.)))
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
14 июля в 11:24
Зениту только победы!
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 11:20
Кто бы сомневался .
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