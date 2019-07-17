Аргентина подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за бронзовые медали Кубка Америки.
Федерация направила письмо руководству КОНМЕБОЛ, в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси должен был получить только желтую, а не красную карточку, также говорится, что рефери матча за третье место не воспользовался системой VAR после спорного эпизода. Отмечается, что вместе с этим документом будет отправлено письмо от самого нападающего.
7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки.
Переиграют турнир???
Признают Месси лучшим игроком турнира????
Матч за 3-е место признают финалом???
Отдадут Месси ЗМ вместо Ван Дейка???
....Когда же сами аргентинцы поймут что Месси со всеми своими бзиками и гномоотводами от сборной хороших игроков - есть тот Якорь что не дает процветать сборной Аргентины....
....Апелляцию они подали....))))
Переиграют турнир???
Признают Месси лучшим игроком турнира????
Матч за 3-е место признают финалом???
Отдадут Месси ЗМ вместо Ван Дейка???
....Когда же сами аргентинцы поймут что Месси со всеми своими бзиками и гномоотводами от сборной хороших игроков - есть тот Якорь что не дает процветать сборной Аргентины....
....Апелляцию они подали....))))
От Короля Осасун многочисленные поклонники ждут только голов и не простят его, если он перестанет доминировать над испанскими банкротами.
От Короля Осасун многочисленные поклонники ждут только голов и не простят его, если он перестанет доминировать над испанскими банкротами.