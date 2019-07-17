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Аргентина подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

сегодня, 12:07

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего Лионеля Месси в матче за бронзовые медали Кубка Америки.

Федерация направила письмо руководству КОНМЕБОЛ, в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси должен был получить только желтую, а не красную карточку, также говорится, что рефери матча за третье место не воспользовался системой VAR после спорного эпизода. Отмечается, что вместе с этим документом будет отправлено письмо от самого нападающего.

7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки.

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
   386 / 809
сегодня в 20:31
80 лет назад после финала Кубка СССР была переигровка полуфинала. В КОНМЕБОЛ, наверное, об этом знают. Поэтому было решено подстраховаться и удалить Месси для того, чтобы если бы вдруг было принято решение переиграть полуфинал с Бразилией, Месси бы всё равно в нем не смог принять участие.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Jeck Denielse
   111 / 809
сегодня в 16:24
Фишка в том что сами фаны аргов ненавидят его, а мб гном шантажирует федерацию, и тем что давал всем ради компромата?
mangoх12
mangoх12
   35 / 809
сегодня в 15:48
Все правильно .Хейтеров особенно в форме надо наказывать !
311
311 ответил Jeck Denielse
   44 / 809
сегодня в 15:10
Что может поменяться после апелляции ???? Переиграют турнир??? Признают Месси лучшим игроком турнира???? Матч за 3-е место признают финалом??? Отдадут Месси ЗМ вместо Ван Дейка??? ....Когда же сами аргентинцы поймут что Месси со всеми своими бзиками и гномоотводами от сборной хороших игроков - есть тот Якорь что не дает процветать сборной Аргентины.... ....Апелляцию они подали....))))
Месси кушать не может в раздумьях о своей репутации лузера!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 809
сегодня в 14:43
Что может поменяться после апелляции ????

Переиграют турнир???
Признают Месси лучшим игроком турнира????
Матч за 3-е место признают финалом???
Отдадут Месси ЗМ вместо Ван Дейка???

....Когда же сами аргентинцы поймут что Месси со всеми своими бзиками и гномоотводами от сборной хороших игроков - есть тот Якорь что не дает процветать сборной Аргентины....

....Апелляцию они подали....))))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил BAHbKA BCTAHbKA
   19 / 809
сегодня в 13:41
Ты смотрел матч? ахахахах
Ку-ку, я здесь. Ты с чем не согласен-то, Иванушка? Какие мои слова диковинными стали для светлых очей твоих?
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил BAHbKA BCTAHbKA
   19 / 809
сегодня в 13:35
Ты смотрел матч? ахахахах
Нет, я смотрел эпизод этот - этого не достаточно чтобы по нему мнение высказать, нужно обязательно матч посмотреть? Ну надо же, опять все правила изменили :)))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Капитан Врунгель
   140 / 809
сегодня в 13:29
Ты смотрел матч? ахахахах
311
311
   44 / 809
сегодня в 13:21
Что это сейчас меняет? Тем более, что Аргентина выиграла в том матче!)
NGYRZ
NGYRZ
   26 / 809
сегодня в 13:21
Венесуэла и Парагвай тоже должны падать апеляцию на матч с Аргентиной.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 809
сегодня в 13:13
Я вот удивляюсь некоторым. А что в том эпизоде, если не красная карточка? Толкнул в спину Меделя, а потом устроил петушиные наскоки на чилийца. Что ему за этот эпизод дать нужно было? Пусть к психологу обратится, нервы подлечит, а потом на футбольное поле выходит, тогда и карточки получать не будет.
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 13:07
Надеюсь отклонят и выкинут гнома, пусть радуются что вообще им позволили выйти из группы, а они про карточку, если бы не коррупция то небыло бы катера, что и помог гному полностью опозорится
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил League1
   9 / 809
сегодня в 13:04
Обычные формальности. Все только рады, что гнома больше не будет в сборной. Даже гномоглоры и те в душе радуются, что гном больше не поедет позориться в сборную Аргентины, а сосредоточится на разгромах Леганесов и Осасун. Вечно игрок одной команды.
Конечно, Месси надо сосредоточиться на борьбе за Золотую Бутсу и отсмотреть все матчи "Леганеса", "Уэски", "Осасуны", "Эйбара" и "Леванте", чтобы найти их самые слабые стороны и деклассировать их.

От Короля Осасун многочисленные поклонники ждут только голов и не простят его, если он перестанет доминировать над испанскими банкротами.
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 13:02
Ахахах! Все смеются над гномом.
ermak6848
ermak6848
   153 / 809
сегодня в 13:00
профонация
League1
League1
   79 / 809
сегодня в 12:39
Обычные формальности. Все только рады, что гнома больше не будет в сборной. Даже гномоглоры и те в душе радуются, что гном больше не поедет позориться в сборную Аргентины, а сосредоточится на разгромах Леганесов и Осасун. Вечно игрок одной команды.
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 12:34
Это безполезно...
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 809
сегодня в 12:33
Гиблое дело.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 12:30
"Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси - космический галактический иноплатетянин, что он мог бы забить голов 5-6 и стал бы лучшим игроком турнира, если бы рефери воспользовался VAR и удалил бы пару игроков Аргентины, которые мешали Месси весь турнир, например, Агуэро и Лаутаро Мартинес."
Gelious
Gelious
   139 / 809
сегодня в 12:16
Во смеху будет, если все прогнутся под Месси. А если по существу, то Гномио вроде как использовал оскорбления и жестко так начал разборку. Уж в таком-то эпизоде точно нечего возмущаться по поводу удаления своего. (касается и оппонента его)
ДСА
ДСА
   135 / 809
сегодня в 12:16
Толку не будет.
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