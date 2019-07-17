Аргентина подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

сегодня, 12:07

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего в матче за бронзовые медали Кубка Америки.

Федерация направила письмо руководству КОНМЕБОЛ , в котором попросило отменить решение судьи того матча и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Утверждается, что в федерации настаивают на том, что Месси должен был получить только желтую, а не красную карточку, также говорится, что рефери матча за третье место не воспользовался системой VAR после спорного эпизода. Отмечается, что вместе с этим документом будет отправлено письмо от самого нападающего.

7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки.