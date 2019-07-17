Де Лигт приехал в «Ювентус» для прохождения медицинского обследования

Пресс-служба «Ювентуса» показала фотографии с защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом, который приехал в Турин для прохождения медицинского обследования.
19-летний футболист в скором времени пройдет медицинские тесты, а затем поставит подпись под контрактом с туринцами.
Он перешёл туда, потому что Барса не захотела его купить.
Он перешёл туда, потому что Барса не захотела его купить.
Свой финал у Ливерпуля Ювентус выиграл. Так что дышите ровно)
А в финале, который выиграл для вас Скомина, Ливерпуля не должно было быть, ибо вас из группы в поединке с Наполи вытянул всё тот же Скомина.
А что касается силы чемпионата, так это точно не про АПЛ, там любительская лига и если к беготне добавить мозгов, то даже скромный Лестер может выиграть этот любительский турнир. Что и подтвердил Раньери. А вот мерсисайдский мешок уже 30 лет буксует и ещё ни разу АПЛ не выиграл)
Свой финал у Ливерпуля Ювентус выиграл. Так что дышите ровно)
А в финале, который выиграл для вас Скомина, Ливерпуля не должно было быть, ибо вас из группы в поединке с Наполи вытянул всё тот же Скомина.
А что касается силы чемпионата, так это точно не про АПЛ, там любительская лига и если к беготне добавить мозгов, то даже скромный Лестер может выиграть этот любительский турнир. Что и подтвердил Раньери. А вот мерсисайдский мешок уже 30 лет буксует и ещё ни разу АПЛ не выиграл)
А что касается конкуренции, так в Италии Ювентус сложнее берёт титулы, чем Барселонаа с ручными судьями в Ла-Лиге. А в ЛЧ без Айтекинов, Эвребе, Штарков и Буззак барсуков даже сквозера 4:0 нагибают.
хе-хе
А что касается конкуренции, так в Италии Ювентус сложнее берёт титулы, чем Барселонаа с ручными судьями в Ла-Лиге. А в ЛЧ без Айтекинов, Эвребе, Штарков и Буззак барсуков даже сквозера 4:0 нагибают.
хе-хе