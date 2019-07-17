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Де Лигт приехал в «Ювентус» для прохождения медицинского обследования

сегодня, 10:07

Пресс-служба «Ювентуса» показала фотографии с защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом, который приехал в Турин для прохождения медицинского обследования. 

19-летний футболист в скором времени пройдет медицинские тесты, а затем поставит подпись под контрактом с туринцами. 

 

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Верещагин
   374 / 809
сегодня в 23:12
В Италии сложнее выиграть чемпионат? Поэтому зебра без напряг 8 раз подряд выиграла? И когда же они последний раз выиграли ЛЧ? Ручные судьи и договорняки были у Юве, за что их и наказали. Фанатам Юве на эту тему вообще лучше молчать.
Он перешёл туда, потому что Барса не захотела его купить.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
   466 / 809
сегодня в 23:02
да-да)))Ювентус играл в сильнейшем чемпионате с 80-х,до середины 2000х))и много чего выиграл,а твой клуб в бей-беги ,даже когда блэкберны и лестреы выигрывали,ничего не взял
В 80-е Ливерпуль был сильнейшим клубом Англии, а выиграть лигу при МЮ Фергюсона в 90-е смог только Блэкберн, с тренером Далглиш, который Кубок чемпионов, как игрок выигрывал больше чем весь Юве, и не факт, что в бей беги, Юве бы попал бы в топ 4, как и Ла Лиге, но у вас же сильнейший чемпионат, в котором победитель известен уже в январе.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Верещагин
   466 / 809
сегодня в 22:46
Если бы, да кабы) Свой финал у Ливерпуля Ювентус выиграл. Так что дышите ровно) А в финале, который выиграл для вас Скомина, Ливерпуля не должно было быть, ибо вас из группы в поединке с Наполи вытянул всё тот же Скомина. А что касается силы чемпионата, так это точно не про АПЛ, там любительская лига и если к беготне добавить мозгов, то даже скромный Лестер может выиграть этот любительский турнир. Что и подтвердил Раньери. А вот мерсисайдский мешок уже 30 лет буксует и ещё ни разу АПЛ не выиграл)
Свой финал с Ливерпулем для Юве выиграл швейцарский рефери. В АПЛ Сити выиграл второй раз подряд, но до этого лет 10 никто не выигрывал АПЛ два раза подряд, это говорит о высокой конкурентоспособности, а Лестер и Блэкберн Роверс это исключение из правил, но вот в Сериа А даже Наполи, не может выиграть у Юве , проигрывая последним -30 очков. Где Скомина помог Ливерпулю с Наполи? Удаление за игру в мяч не дают, для многих судей это вообще не фол. А про финал вообще смешно, это был финал лч по футболу, а не волейболу, или теперь полевым игрокам можно играть руками, как вратарю? А Юве сами проиграли Аяксу, которых даже Тоттенхем Хотспурс обыграл.
juvenale
juvenale ответил Слава Геббельс
   71 / 809
сегодня в 21:44
ювеанале, не питай иллюзий, единственное превосходство джувки на Барсой - это готовность первых платить огромные бабки коту в мешке
про коутиньо напиши и дембеле хахахаа
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
   71 / 809
сегодня в 21:44
Ну хотя бы раз в 10 лет, а у Юве уже почти за 30 лет нет побед в лч, интересно на Юве было бы посмотреть в сильном чемпионате, а не Сериа А где соперники сами сливаются к середине чемпионата, небось лет 50 без чемпионства бы сидели, лол.
да-да)))Ювентус играл в сильнейшем чемпионате с 80-х,до середины 2000х))и много чего выиграл,а твой клуб в бей-беги ,даже когда блэкберны и лестреы выигрывали,ничего не взял
Верещагин
Верещагин ответил Слава Геббельс
   92 / 809
сегодня в 21:22
ювеанале, не питай иллюзий, единственное превосходство джувки на Барсой - это готовность первых платить огромные бабки коту в мешке
Передавай фюреру привет. И заодно почитай статейку на соккере, где написано, что Барселона это главный мешок современности.)
Верещагин
Верещагин ответил Kirill Erokhin
   92 / 809
сегодня в 21:21
Ну хотя бы раз в 10 лет, а у Юве уже почти за 30 лет нет побед в лч, интересно на Юве было бы посмотреть в сильном чемпионате, а не Сериа А где соперники сами сливаются к середине чемпионата, небось лет 50 без чемпионства бы сидели, лол.
Если бы, да кабы)
Свой финал у Ливерпуля Ювентус выиграл. Так что дышите ровно)
А в финале, который выиграл для вас Скомина, Ливерпуля не должно было быть, ибо вас из группы в поединке с Наполи вытянул всё тот же Скомина.
А что касается силы чемпионата, так это точно не про АПЛ, там любительская лига и если к беготне добавить мозгов, то даже скромный Лестер может выиграть этот любительский турнир. Что и подтвердил Раньери. А вот мерсисайдский мешок уже 30 лет буксует и ещё ни разу АПЛ не выиграл)
Слава Геббельс
Слава Геббельс ответил juvenale
   529 / 809
сегодня в 21:18
парень хочет выигрывать трофеи каждый год,а скомина раз в 10 лет помогает ,но в своем болоте 30 лет пустышка
ювеанале, не питай иллюзий, единственное превосходство джувки на Барсой - это готовность первых платить огромные бабки коту в мешке
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
   466 / 809
сегодня в 20:33
парень хочет выигрывать трофеи каждый год,а скомина раз в 10 лет помогает ,но в своем болоте 30 лет пустышка
Ну хотя бы раз в 10 лет, а у Юве уже почти за 30 лет нет побед в лч, интересно на Юве было бы посмотреть в сильном чемпионате, а не Сериа А где соперники сами сливаются к середине чемпионата, небось лет 50 без чемпионства бы сидели, лол.
dok66
dok66
   385 / 809
сегодня в 19:10
Та ладно . Парень молодой . Нужно учиться жизни . Юве поможет
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   71 / 809
сегодня в 18:20
Гомес слишком хрустальный ,нужен сильный зашитник переспективный,Де лигт был идеальным вариантом на пару с Ван дейком.
парень хочет выигрывать трофеи каждый год,а скомина раз в 10 лет помогает ,но в своем болоте 30 лет пустышка
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   71 / 809
сегодня в 18:19
Был бы он нужен бармалею, до Турина бы не доехал. В чем привлекательность Юве перед Барсой? Стать чемпионом без конкуренции? Или устраивать договорные матчи как они это делали раньше. Чистейший клуб без вопросов.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Steven Gerrard 008
       518 / 809
    сегодня в 16:54
    Гомес слишком хрустальный ,нужен сильный зашитник переспективный,Де лигт был идеальным вариантом на пару с Ван дейком.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответил Верещагин
       239 / 809
    сегодня в 16:19
    Кокс дольше выходит из организма))
    Верещагин
    Верещагин ответил CSKA2012
       92 / 809
    сегодня в 16:15
    Эпопея заключается в том, что он месяц ждал когда из крови трава уйдет))
    Ерёменко дольше ждал, но не помогло)
    Верещагин
    Верещагин ответил Agamaga
       92 / 809
    сегодня в 16:14
    Был бы он нужен бармалею, до Турина бы не доехал. В чем привлекательность Юве перед Барсой? Стать чемпионом без конкуренции? Или устраивать договорные матчи как они это делали раньше. Чистейший клуб без вопросов.
    В Италии всегда играли лучшие защитники. Там отличная школа.
    А что касается конкуренции, так в Италии Ювентус сложнее берёт титулы, чем Барселонаа с ручными судьями в Ла-Лиге. А в ЛЧ без Айтекинов, Эвребе, Штарков и Буззак барсуков даже сквозера 4:0 нагибают.
    хе-хе
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan
       295 / 809
    сегодня в 14:26
    Ливерпуль не нужен этот распиаренный косячник, когда есть талантливый Д. Гомес и набравший отличную форму Ж. Матип
    калач
    калач
    сегодня в 13:55
    погнался в мешок за бабками. Ничего еще прибежит в Барсу не будет на сборы ехать к Юве, откажется играть ну и все как обычно
    CSKA2012
    CSKA2012
       239 / 809
    сегодня в 13:26
    Эпопея заключается в том, что он месяц ждал когда из крови трава уйдет))
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       343 / 809
    сегодня в 13:04
    он очень крут. Если такими же темпами будет прогрессировать, будет великим!
    ошалевший
    ошалевший ответил Ми Ша
       207 / 809
    сегодня в 12:58
    Юве молодцы, не имея статуса фаворита, всё-таки вырвали этот трансфер, а сумма отступных сгладит возможный уход голландца в недалёком будущем.
    тут агент думаю не малую роль сыграл в выборе,как по мне идеальный вариант для голландца для роста именно юве
    Agamaga
    Agamaga ответил BOSSHUGOBOSS
       374 / 809
    сегодня в 11:55
    Был бы он нужен бармалею, до Турина бы не доехал. В чем привлекательность Юве перед Барсой? Стать чемпионом без конкуренции? Или устраивать договорные матчи как они это делали раньше. Чистейший клуб без вопросов.
    cska plus
    cska plus
       10 / 809
    сегодня в 11:23
    Де лигт пошёл в туалет, де Лигт помыл руки с мылом, де Лигт сел обедать и т.д.
    Artuom
    Artuom ответил fanliverpoolfan
       104 / 809
    сегодня в 11:22
    Выбрал кабинетные медали,перешел бы в Ливерпуль хоть лч выйграл бы.
    Проблема в том что Ливерпуль видимо не собирается покупать ЦЗ... хотя надо бы второго сильного в пару к Ван Дейку.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       377 / 809
    сегодня в 11:14
    лучше бы в Барселону перешел.
    Камелошка
    Камелошка ответил fanliverpoolfan
       117 / 809
    сегодня в 11:03
    Выбрал кабинетные медали,перешел бы в Ливерпуль хоть лч выйграл бы.
    а что, скамина и в этом сезоне за вас играть будет?
    Ми Ша
    Ми Ша
       379 / 809
    сегодня в 11:00
    Юве молодцы, не имея статуса фаворита, всё-таки вырвали этот трансфер, а сумма отступных сгладит возможный уход голландца в недалёком будущем.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       518 / 809
    сегодня в 10:56
    Выбрал кабинетные медали,перешел бы в Ливерпуль хоть лч выйграл бы.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       140 / 809
    сегодня в 10:52
    Пруфы есть?
    ОПС
    ОПС
       283 / 809
    сегодня в 10:40
    Молодой еще.
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