Де Лигт приехал в «Ювентус» для прохождения медицинского обследования

сегодня, 10:07

Пресс-служба «Ювентуса» показала фотографии с защитником «Аякса» , который приехал в Турин для прохождения медицинского обследования.

19-летний футболист в скором времени пройдет медицинские тесты, а затем поставит подпись под контрактом с туринцами.