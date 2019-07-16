Спортивный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси необходимо извиниться перед КОНМЕБОЛ в связи с высказанным мнением о коррумпированности организации. Об этом сказал член Высшего спортивного суда Аргентины Густаво Абреу.
32-летний Месси может получить двухлетний запрет на выступления за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции КОНМЕБОЛ. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к ЧМ-2022 года в Катаре.
7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд - Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
ЭТО ИМ нужен Месси для сбора кассы, а не ему они.
Пригласите следующий раз Португалию со своим нарциссом, очаровывать бабушек на трибунах.
ЭТО ИМ нужен Месси для сбора кассы, а не ему они.
Пригласите следующий раз Португалию со своим нарциссом, очаровывать бабушек на трибунах.
Да и со сборной можно уже завязывать Месси. Он никому ничего не должен доказывать, великий игрок. А хейтеры они всегда будут, в основном это те кто зарабатывает по 20-30 тысяч в месяц, оброс пузом, неудачник по жизни, который сам ничего не добился но всех поливает грязью
Да и со сборной можно уже завязывать Месси. Он никому ничего не должен доказывать, великий игрок. А хейтеры они всегда будут, в основном это те кто зарабатывает по 20-30 тысяч в месяц, оброс пузом, неудачник по жизни, который сам ничего не добился но всех поливает грязью
Но если игрока, за просто извинение простят, то вот это точно "коррупция". Это так каждому клеветнику может сходить с рук его преступление, стоит только извениться.
Никарагуанцу и так уже нагло скосили срок за оскорбление судьив 2016 году с 4 матчей до 1...и вот снова РЕЦЕДИВ у этой истерички.
Но если игрока, за просто извинение простят, то вот это точно "коррупция". Это так каждому клеветнику может сходить с рук его преступление, стоит только извениться.
Никарагуанцу и так уже нагло скосили срок за оскорбление судьив 2016 году с 4 матчей до 1...и вот снова РЕЦЕДИВ у этой истерички.
Не согласиться с моей фразой - «Он не ратует за справедливость как таковую, он просто обиделся, что вылетел из-за каких-то, по его мнению, неверных решений арбитра. Если бы он действительно был за справедливость, то начал бы с себя - с матча против Парагвая.» - мог только предвзятый читатель, априори настроенный на правоту Месси, а не за реальную справедливость, именно поэтому я с Вами диалог прекратил...
Дважды не прощаюсь, привет питерским, которые довели страну до этого :)))
Не согласиться с моей фразой - «Он не ратует за справедливость как таковую, он просто обиделся, что вылетел из-за каких-то, по его мнению, неверных решений арбитра. Если бы он действительно был за справедливость, то начал бы с себя - с матча против Парагвая.» - мог только предвзятый читатель, априори настроенный на правоту Месси, а не за реальную справедливость, именно поэтому я с Вами диалог прекратил...
Дважды не прощаюсь, привет питерским, которые довели страну до этого :)))
Я хз насчет Марадонны у меня к нему не ахти, в его времена не жил но глянул статистику да в каком-то аргентийском клубе начинал забил там голов неплохо потом что-то не блестал и только в наполи из 259 матчей забил 115 голов в тойже севилье 29 матчей и всего 7 голов лигу чемпионов не смог выйиграть ну да со сборной 86 году смог победить руки бога но там такой футбол и судейство что хоть стой хоть падай в те года))Месси провел 908 игр забил 716 голов 630 голевых передачь этому Мародонне с его 300 голами макс за карьеру как-то не впечатляют его показатели, да повезло со сборной стал победителем ЧМ но лигу чемпионов не мог выйиграть с клубами....
Я хз насчет Марадонны у меня к нему не ахти, в его времена не жил но глянул статистику да в каком-то аргентийском клубе начинал забил там голов неплохо потом что-то не блестал и только в наполи из 259 матчей забил 115 голов в тойже севилье 29 матчей и всего 7 голов лигу чемпионов не смог выйиграть ну да со сборной 86 году смог победить руки бога но там такой футбол и судейство что хоть стой хоть падай в те года))Месси провел 908 игр забил 716 голов 630 голевых передачь этому Мародонне с его 300 голами макс за карьеру как-то не впечатляют его показатели, да повезло со сборной стал победителем ЧМ но лигу чемпионов не мог выйиграть с клубами....