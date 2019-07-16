Спортивный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

вчера, 09:26

Нападающему сборной Аргентины необходимо извиниться перед КОНМЕБОЛ в связи с высказанным мнением о коррумпированности организации. Об этом сказал член Высшего спортивного суда Аргентины Густаво Абреу.

32-летний Месси может получить двухлетний запрет на выступления за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции КОНМЕБОЛ . Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к ЧМ -2022 года в Катаре.