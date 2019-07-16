ГлавнаяНовости

Спортивный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

вчера, 09:26

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси необходимо извиниться перед КОНМЕБОЛ в связи с высказанным мнением о коррумпированности организации. Об этом сказал член Высшего спортивного суда Аргентины Густаво Абреу.

32-летний Месси может получить двухлетний запрет на выступления за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции КОНМЕБОЛ. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к ЧМ-2022 года в Катаре.

7 июля сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд - Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт прилетел в Турин
Сегодня, 00:05 ФотоВидеоКомментарии4
Рэп-исполнитель GUF встретится с болельщиками «Рубина»
Вчера, 13:06 Комментарии5
Зидан вернулся в расположение «Реала»
Вчера, 12:12 Комментарии2
Неймар прибыл в расположение ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии10
Комличенко начал новый сезон чемпионата Чехии с победного гола
14 июля Комментарии9
Завтра состоится презентация Рэмзи в «Ювентусе»
14 июля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Agamaga
   116 / 794
сегодня в 01:12
Эм какой кассы? Гному что ли? Все матчи с полупустыми трибунами, даже по телеку мало смотрел, а аргов даже в Аргентине не смотрели, потому что всем пофиг на этот дворовый турнир, с слабыми сборными уровня сан марино и кипра
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Капитан Врунгель
сегодня в 00:48
Я глубоко убеждён, что Месси - это распиаренный продукт современной эпохи. Он не заиграл бы ни в 80-х, ни в 90-х, а ещё раньше он бы вовсе в футбол не играл, потому как гормонов роста ещё не было изобретено в то время. Только настоящее время позволило ему заиграть, да и то есть ограничения - играть он может лишь окружённый партнёрами самого высокого класса, лучшими в мире. Дай ему талантливых, но чуть похуже - всё, уже от него толка нет. Да и судьи, за малейший контакт против Месси, сразу дают штрафной, а тридцать лет назад ему бы ноги переломали в первом же матче. Пиар и искусственное оберегание - вот причина успеха Месси. На самом деле, в истории футбола, его кощунственно ставить не то, что в первую десятку игроков, а вообще в сотню включать. Это не выдающийся футболист. Мне, честно говоря, стыдно за тех, у кого язык вообще поворачивается его с великими сравнивать.
Ахаах, как у тебя бомбит от упоминания ВЕЛИЧАЙШЕГО МЕССИ))))
Agamaga
Agamaga
   375 / 794
вчера в 23:58
Нет, никаких извинений. СУДЬЯ, который бегал с красной пусть приносит свои жалкие извинения КОНМЕБОЛУ.
ЭТО ИМ нужен Месси для сбора кассы, а не ему они.
Пригласите следующий раз Португалию со своим нарциссом, очаровывать бабушек на трибунах.
рус фан
рус фан
   155 / 794
вчера в 20:57
Леонель высказал свое мнение, никаких извинений, пускай хоть здесь поведет себя как капитан.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил da da da 1
   116 / 794
вчера в 20:38
И что? У терри тоже есть и? Эт ему мешало? Тем более гном без хави и иньесты ничего не может, так что факт что ассистировали и забивали ей они, пока гному забивал Педро
League1
League1
   79 / 794
вчера в 19:32
Вообще это очень хороший предлог избавить сборную Аргентины от алчного гнома. Давно уже пора ему закрыть вход в сборную.
da da da 1
da da da 1 ответил Bavaria_M
   472 / 794
вчера в 19:15
А ты уверена? Как раз таки у гнома семья фальш, жена прикрытие, а дети от хави и иньесты, пока гномеу развлекался на мальчишнике где небыло ни одной женщины, а лишь бускетсы и педры, так что такое
у Хави и Иньесты тоже есть жены и дети.)
lawr19730
lawr19730
   248 / 794
вчера в 17:31
Алчный карлик ставит себя выше всех и вся,хотя на деле пшик.Самодур ещё тот.Где это видано,чтобы мерзкий игрочишко рулил и клубом,который скоро в банк побежит за кредитом,чтоб рыжая борода получала больше всех в мире,и сборной,где из-за его личных предпочтений тренеры набирают состав.Да фига с два он будет извиняться,он же-МЕССИЯ)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил da da da 1
   116 / 794
вчера в 16:43
А ты уверена? Как раз таки у гнома семья фальш, жена прикрытие, а дети от хави и иньесты, пока гномеу развлекался на мальчишнике где небыло ни одной женщины, а лишь бускетсы и педры, так что такое
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
вчера в 16:37
Надеюсь он извенится унизится, а его все равно дисквалифицируют пожизненно, тогда у аргов будет шанс выйграть дома копу,и не опозориться на ЧМ, арги ток выйграют от этого, Ну если тренера нормального возьмут
Juventus_Z
Juventus_Z
   60 / 794
вчера в 16:24
позорный гномик
амурец
амурец ответил da da da 1
   55 / 794
вчера в 16:14
некоторые это кто?
da da da 1
da da da 1 ответил амурец
   472 / 794
вчера в 16:09
Лео мужчина? Это лучшая шутка сегодня
ну вот жена и дети у него явно не искусственные в отличие от некоторых
амурец
амурец ответил da da da 1
   55 / 794
вчера в 16:07
Лео мужчина? Это лучшая шутка сегодня
da da da 1
da da da 1
   472 / 794
вчера в 16:05
Лео мужчина,и не будет извиняться за свои слова,в отличие плюшевого Зидана.
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
вчера в 16:03
Да и не стоит извиняться. Пусть играют свой дворовый кубок америки из ноунеймов. Месси там доказывать нечего, произвол судейский в матче с бразилией был, с таким сумашедшим составом весь плейофф провели мутно. А арги провели лучший свой матч за последние пару лет. За такой футбол не стыдно, предлагаю аргентине вообще сняться с соревнования кубка америки.
Да и со сборной можно уже завязывать Месси. Он никому ничего не должен доказывать, великий игрок. А хейтеры они всегда будут, в основном это те кто зарабатывает по 20-30 тысяч в месяц, оброс пузом, неудачник по жизни, который сам ничего не добился но всех поливает грязью
амурец
амурец ответил Знатог
   55 / 794
вчера в 16:01
зато какой он забил второй гол, такого больше никто не делал
abramjan
abramjan ответил abrek123
   159 / 794
вчера в 15:48
Месси бог футбола 21 века, что-бы боженька извинялся где такое видано... Я хз насчет Марадонны у меня к нему не ахти, в его времена не жил но глянул статистику да в каком-то аргентийском клубе начинал забил там голов неплохо потом что-то не блестал и только в наполи из 259 матчей забил 115 голов в тойже севилье 29 матчей и всего 7 голов лигу чемпионов не смог выйиграть ну да со сборной 86 году смог победить руки бога но там такой футбол и судейство что хоть стой хоть падай в те года))Месси провел 908 игр забил 716 голов 630 голевых передачь этому Мародонне с его 300 голами макс за карьеру как-то не впечатляют его показатели, да повезло со сборной стал победителем ЧМ но лигу чемпионов не мог выйиграть с клубами....
Все бы ничего только для всех должны быть равные правила но только меся жрет саматропин а остальным за это дисква
abramjan
abramjan
   159 / 794
вчера в 15:45
И клоунесси конечно извинится так как дисквалификация повлечет потерю бабла от спонсоров а бабло жадный пешеход больше всего любит
амурец
амурец
   55 / 794
вчера в 15:44
Будем большой глупостью отстранить Месси, не заслужила пока Аргентина побед, а без Месси Аргентина и ЧМ может выиграть
Шишанутый
Шишанутый
   81 / 794
вчера в 15:38
Да пусть гном играет и позорится дальше! Не надо его отстранять, посмеемся с его истерик от поражений и дальше в сборной Аргентины.)
БарсV
БарсV
   317 / 794
вчера в 15:05
    БарсV
    БарсV
       317 / 794
    вчера в 15:02
    Как найти НГУШУ)) ищи фамилию Месси всегда найдёшь НГУШУ))
    NGYRZ
    NGYRZ
       27 / 794
    вчера в 14:41
    Одно дело указать судейские ошибки, а когда человек обвиняет организацию в коррупции, это уже подсудное дело за клевету.

    Но если игрока, за просто извинение простят, то вот это точно "коррупция". Это так каждому клеветнику может сходить с рук его преступление, стоит только извениться.

    Никарагуанцу и так уже нагло скосили срок за оскорбление судьив 2016 году с 4 матчей до 1...и вот снова РЕЦЕДИВ у этой истерички.
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил zenit_forever2014
       21 / 794
    вчера в 13:58
    Мужчины очень предсказуемые...поражения в спорах не признают никогда...что касается справедливости...проблема не в Питере...проблема России...
    Я обязательно признаю поражение...когда проиграю :)
    Не согласиться с моей фразой - «Он не ратует за справедливость как таковую, он просто обиделся, что вылетел из-за каких-то, по его мнению, неверных решений арбитра. Если бы он действительно был за справедливость, то начал бы с себя - с матча против Парагвая.» - мог только предвзятый читатель, априори настроенный на правоту Месси, а не за реальную справедливость, именно поэтому я с Вами диалог прекратил...
    Дважды не прощаюсь, привет питерским, которые довели страну до этого :)))
    Знатог
    Знатог
    вчера в 13:47
    Не думаю что Месси дадут 2 года. 2 матча может быть.
    морозз
    морозз
       25 / 794
    вчера в 13:25
    В каждом столетии есть свои легенды и кумиры футбола...на данный момент это Месси и Криштиану! Ну сказал человек сгоряча, бывает и такое, можно его за это и простить! И хочу заметить, что легенды обычно не извиняются и не просят прощения за содеянное!
    beefs
    beefs
       126 / 794
    вчера в 13:23
    Он же какое то время не играл за сборную и не умер, не умрет и сейчас...
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Капитан Врунгель
       409 / 794
    вчера в 13:20
    Я знаю одну непреложную истину - с женщиной бесполезно спорить. Поэтому просто пожелаю Вам хорошего дня, мадам :) P.S. В качестве постскриптум хочу Вас попросить, поскольку Вы из Питера и активны в том, что касается просьб о справедливости, запросить проверку честности нажитого имущества всех питерских выходцев во власти - есть ли там коррупция, всё-таки своя страна ближе к телу, как говорится, чем Месси с Аргентиной :)))
    Мужчины очень предсказуемые...поражения в спорах не признают никогда...что касается справедливости...проблема не в Питере...проблема России...
    abrek123
    abrek123
       199 / 794
    вчера в 13:08
    Месси бог футбола 21 века, что-бы боженька извинялся где такое видано...

    Я хз насчет Марадонны у меня к нему не ахти, в его времена не жил но глянул статистику да в каком-то аргентийском клубе начинал забил там голов неплохо потом что-то не блестал и только в наполи из 259 матчей забил 115 голов в тойже севилье 29 матчей и всего 7 голов лигу чемпионов не смог выйиграть ну да со сборной 86 году смог победить руки бога но там такой футбол и судейство что хоть стой хоть падай в те года))Месси провел 908 игр забил 716 голов 630 голевых передачь этому Мародонне с его 300 голами макс за карьеру как-то не впечатляют его показатели, да повезло со сборной стал победителем ЧМ но лигу чемпионов не мог выйиграть с клубами....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100