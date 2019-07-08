ПСЖ: «Неймар не явился в клуб. Мы примем меры»

сегодня, 20:29

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар должен был сегодня прибыть в расположение клуба, чтобы начать подготовку к следующему сезону, но не явился. Парижане опубликовали официальное заявление, сообщив о том, что Неймар будет наказан.

В понедельник, 8 июля, Неймар да Силва Сантос-младший должен был вернуться к предсезонной подготовке с основным составом «Пари Сен-Жермен». Игрок не явился в указанное место в оговоренное время, хотя не получал на это разрешение клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и поэтому примет соответствующие меры.