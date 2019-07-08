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ПСЖ: «Неймар не явился в клуб. Мы примем меры»

сегодня, 20:29

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар должен был сегодня прибыть в расположение клуба, чтобы начать подготовку к следующему сезону, но не явился. Парижане опубликовали официальное заявление, сообщив о том, что Неймар будет наказан.

В понедельник, 8 июля, Неймар да Силва Сантос-младший должен был вернуться к предсезонной подготовке с основным составом «Пари Сен-Жермен». Игрок не явился в указанное место в оговоренное время, хотя не получал на это разрешение клуба.

Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и поэтому примет соответствующие меры.

СМИ ранее сообщали, что Неймар не намерен возвращаться в Париж, поскольку желает летом перейти в «Барселону».

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Все комментарии
борька
борька
   62 / 737
сегодня в 22:15
Оередная утка
Caniggia
Caniggia
   50 / 737
сегодня в 22:12
Беспредельщик совсем страх потерял!
Верг
Верг
   176 / 737
сегодня в 21:56
Неймар с Антуаном обнимается на лазурном берегу, гризманн полиции не настучит если его бразилец изнасилует!
Gahi
Gahi
   173 / 737
сегодня в 21:50
Бежал от Месси за золотым мячом и понял Неймар что он раздут, опять назад бежать ко Льву пока не лопнулся пузырь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 737
сегодня в 21:47
Неймар от жадности забыл за какой клуб играет.....
Сейчас увидит это сообщение от ПСЖ...и вернётся...
ошалевший
ошалевший ответил foxcon
   200 / 737
сегодня в 21:45
Чтоб таких ситуаций не было в контракте игрока нужно прописать огромный штраф и возможно игрок задумается о последствиях.
такие контракты и подписывать не будут
drug01
drug01
   104 / 737
сегодня в 21:44
Какие меры штраф?
Культурист Семенович
Культурист Семенович ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 21:42
10-го наконец объявят о подписании Гризманна и эта сага наконец закончится. И все силы будут брошены чтобы вернуть неймара. Понятное дело что ему придётся выкупить часть своего трансфера как Антуану. Чтобы играть в лучшем клубе надо идти на жертвы и доказать своё право играть там. Дембеле или Коутиньо будет продан.
Лучшие клубы финалы ЛЧ выигрывают, а не проигрывая 4:0 с треском вылетают, не попадая в финал
FERIS
FERIS
   121 / 737
сегодня в 21:40
Ещё один петух,выёживается следом за Гризманом.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил juvenale
   257 / 737
сегодня в 21:40
гей рвется к плаксе-гному хаххаа
    foxcon
    foxcon
       631 / 737
    сегодня в 21:40
    Чтоб таких ситуаций не было в контракте игрока нужно прописать огромный штраф и возможно игрок задумается о последствиях.
    No problem
    No problem
       40 / 737
    сегодня в 21:39
      дурман
      дурман
         256 / 737
      сегодня в 21:38
      Неймар не с теми связался, у ПСЖ денег немеренно, поэтому будут жестко прессовать, скоро извиняться будет.
      МамкинАналитик
      МамкинАналитик
         553 / 737
      сегодня в 21:38
      дембеле тоже бунтовал, рвался в барсу...итог мы все видим.так же будет и с гризи и с неймаром
      Ice van Reed
      Ice van Reed
         223 / 737
      сегодня в 21:37
      ПСЖ: «Неймар не явился в клуб. Мы примем меры»
      Faustello
      Faustello ответил RamonCSKA
         7 / 737
      сегодня в 21:33
      может его опять изнасиловали?
      Или грубо срубили по дороге )))
      football_
      football_
         422 / 737
      сегодня в 21:29
      а что они сделают? посадят на лавку с з.п. в 35 лямов? и нового не купят ни кого, потому что ффп, хоть они его обходят, но всему есть предел.
      zubila
      zubila
      сегодня в 21:24
      Руководство ПСЖ само виновато во всем
      juvenale
      juvenale
         56 / 737
      сегодня в 21:22
      гей рвется к плаксе-гному хаххаа
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         138 / 737
      сегодня в 21:21
      Шейхи выражают вулканическое недоумение.
      Спагетти
      Спагетти
         196 / 737
      сегодня в 21:19
      Будет смазан и наказан;)))
      KaiserRM
      KaiserRM
         372 / 737
      сегодня в 21:17
      Давай Хелафи,или как тебя там,твой выход,сгнои этого петушка в дубле.
      Sergey Z
      Sergey Z
         235 / 737
      сегодня в 21:14
      Это его решение!
      Zely
      Zely
         737 / 737
      сегодня в 21:11
      Клуб(владельцы) и игрок друг друга достойны. Пущай парниша там и остается, это его место
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         33 / 737
      сегодня в 21:10
      Слишком официально его по имени -отчеству. Скоро интерпол подключат, ибонех работу прогуливать...
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         72 / 737
      сегодня в 21:03
      может его опять изнасиловали?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         1 / 737
      сегодня в 21:00
      Пускай пример с Дани Алвеса берет, иначе закончится скоро
      lobsterdam
      lobsterdam ответил BAHbKA BCTAHbKA
         271 / 737
      сегодня в 20:59
      Когда подписываются контракты, со стороны игрока также присутствуют люди умеющие прогнуть клуб. С другой стороны не исключено что юрист в клубе олень, поэтому много чего упущено в контракте и игроки вьют верёвки.
      "оленей" там попросту не бывает, не водятся. Там с вашими мерками мало что понятно будет.
      Жарю Спартачей
      Жарю Спартачей
         199 / 737
      сегодня в 20:55
      накажите как следует)
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA ответил lawr19730
         112 / 737
      сегодня в 20:51
      Когда подписываются контракты, со стороны игрока также присутствуют люди умеющие прогнуть клуб.
      С другой стороны не исключено что юрист в клубе олень, поэтому много чего упущено в контракте и игроки вьют верёвки.
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