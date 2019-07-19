Павлюченко спросил Ван дер Сара, помнит ли он матч с Россией на Евро-2008

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Бывшие игроки сборной России и Дмитрий Торбинский, встретив на пляже бывшего вратаря сборной Голландии , поинтересовались, помнит ли он их.

По словам самого Павлюченко, по началу голландец замешкался, но после напоминания о пропущенном от Романа голе вспомнил и сказал, что у России тогда была классная команда.

В 1/4-й Евро-2008 Россия победила Голландию 3:1.