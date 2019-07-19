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Павлюченко спросил Ван дер Сара, помнит ли он матч с Россией на Евро-2008

сегодня, 00:01

Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Дмитрий Торбинский, встретив на пляже бывшего вратаря сборной Голландии Эдвина ван дер Сара, поинтересовались, помнит ли он их.

По словам самого Павлюченко, по началу голландец замешкался, но после напоминания о пропущенном от Романа голе вспомнил и сказал, что у России тогда была классная команда.

В 1/4-й Евро-2008 Россия победила Голландию 3:1.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 803
сегодня в 14:03
Глупее ничего не мог спросить?
marvel777
marvel777
   588 / 803
сегодня в 11:00
Торбинский расправил крылья как гопник)
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 06:36
подбегают на пляже два незнакомых мужика...
"Помнишь, мы бегали невдалеке лет 11 назад ?"
не задался денёк у звезды !
311
311
   41 / 803
сегодня в 01:23
Подумал, что фанаты очередные, вот и замешкался!)
Faustello
Faustello
   11 / 803
сегодня в 00:49
Листья тополя падают с ясеня
ни ...себе ни ... себе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 803
сегодня в 00:31
Ван дер Сар так хотел просто отдохнуть....
А тут...
Сто пудов сменит туристическое агенство.....
sashok52
sashok52
сегодня в 00:20
этой новости лет как баяну на антресолях
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 803
сегодня в 00:19
Испанцы дважды разгромив нас , показали истинную силу нашей сборной!!!
da da da
da da da
   368 / 803
сегодня в 00:07
думаю ВДС уже забыл кому он проиграл,это в России будут еще лет 30 вспоминать тот матч.
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