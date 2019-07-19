Павлюченко спросил Ван дер Сара, помнит ли он матч с Россией на Евро-2008

Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Дмитрий Торбинский, встретив на пляже бывшего вратаря сборной Голландии Эдвина ван дер Сара, поинтересовались, помнит ли он их.
По словам самого Павлюченко, по началу голландец замешкался, но после напоминания о пропущенном от Романа голе вспомнил и сказал, что у России тогда была классная команда.
В 1/4-й Евро-2008 Россия победила Голландию 3:1.
"Помнишь, мы бегали невдалеке лет 11 назад ?"
не задался денёк у звезды !
"Помнишь, мы бегали невдалеке лет 11 назад ?"
не задался денёк у звезды !
ни ...себе ни ... себе
ни ...себе ни ... себе
А тут...
Сто пудов сменит туристическое агенство.....
А тут...
Сто пудов сменит туристическое агенство.....