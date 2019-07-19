Клопп: «Я не покину „Ливерпуль“ до истечения срока контракта»

Главный тренер «Ливерпуля» пока не собирается продлевать контракт с мерсисайдцами, но намерен отработать его до конца. Договор Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Я не уйду из клуба до истечения срока контракта. Это моя позиция, и в этом весь смысл контракта.

У нас будет достаточно времени для принятия решений по этому вопросу. Нет необходимости делать это сейчас. Слишком рано беспокоиться за три года до истечения срока.

Руководству нравится то, что я делаю. А мне нравится то, что делают они. Я люблю эту команду, эти игроки великолепны. С нетерпением жду открытия новой тренировочной базы и всего остального.