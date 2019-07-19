Клопп: «Я не покину „Ливерпуль“ до истечения срока контракта»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не собирается продлевать контракт с мерсисайдцами, но намерен отработать его до конца. Договор Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.
Я не уйду из клуба до истечения срока контракта. Это моя позиция, и в этом весь смысл контракта.
У нас будет достаточно времени для принятия решений по этому вопросу. Нет необходимости делать это сейчас. Слишком рано беспокоиться за три года до истечения срока.
Руководству нравится то, что я делаю. А мне нравится то, что делают они. Я люблю эту команду, эти игроки великолепны. С нетерпением жду открытия новой тренировочной базы и всего остального.
Затрагивая тему трансферов, Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может тратить по 200-300 млн фунтов в год, как это делают «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
Но немцы конечно не такие прохвосты,пунктуальные и Клопп видать не беспокоится за своё будущее,так как он творит настоящее. Всё таки надо отдать должное,что трижды с ЛФК был в финалах Еврокубков и пусть при помощи ручного балканца - стал обладателем долгожданного трофея,который всё таки заслужил. Потому что всякий кто выбивает Барсу с полуфинала,заслуживает автоматически быть Триумфатором.
Но немцы конечно не такие прохвосты,пунктуальные и Клопп видать не беспокоится за своё будущее,так как он творит настоящее. Всё таки надо отдать должное,что трижды с ЛФК был в финалах Еврокубков и пусть при помощи ручного балканца - стал обладателем долгожданного трофея,который всё таки заслужил. Потому что всякий кто выбивает Барсу с полуфинала,заслуживает автоматически быть Триумфатором.
Клубу стоит в одностороннем порядке повысить оклад по действующему контракту уже, в знак благодарности.
Клубу стоит в одностороннем порядке повысить оклад по действующему контракту уже, в знак благодарности.