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Клопп: «Я не покину „Ливерпуль“ до истечения срока контракта»

сегодня, 06:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не собирается продлевать контракт с мерсисайдцами, но намерен отработать его до конца. Договор Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Я не уйду из клуба до истечения срока контракта. Это моя позиция, и в этом весь смысл контракта.

У нас будет достаточно времени для принятия решений по этому вопросу. Нет необходимости делать это сейчас. Слишком рано беспокоиться за три года до истечения срока.

Руководству нравится то, что я делаю. А мне нравится то, что делают они. Я люблю эту команду, эти игроки великолепны. С нетерпением жду открытия новой тренировочной базы и всего остального.

Затрагивая тему трансферов, Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может тратить по 200-300 млн фунтов в год, как это делают «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   167 / 803
сегодня в 13:37
если по завершению контракта, продлит то будет Легенда! Например большинство тренеров спешат заранее продлить,пока дела идут хорошо, помним Жозефину из португалии,в МЮ быстро придумал что переходит в ПСЖ и розовые мешки быстро на коленях приползли,а он их и наказал.
Но немцы конечно не такие прохвосты,пунктуальные и Клопп видать не беспокоится за своё будущее,так как он творит настоящее. Всё таки надо отдать должное,что трижды с ЛФК был в финалах Еврокубков и пусть при помощи ручного балканца - стал обладателем долгожданного трофея,который всё таки заслужил. Потому что всякий кто выбивает Барсу с полуфинала,заслуживает автоматически быть Триумфатором.
ЮЗИК
ЮЗИК
   178 / 803
сегодня в 12:56
Радостная новость
Ice van Reed
Ice van Reed
   137 / 803
сегодня в 11:23
Юрген Клопп человек - праздник, куда приходит на той улице и праздник! «Бору́ссия» До́ртмунд при нем переживала исторический период, теперь очередь за Ливерпулем!!! 2 года -2 финала ЛЧ, 1 победный старт дан!!!
stavr74
stavr74
   452 / 803
сегодня в 11:20
а что мешает тратить??? )))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   541 / 803
сегодня в 11:05
Значит успеет выйграть Апл и еше раз лч.
Don trambon
Don trambon
   55 / 803
сегодня в 09:29
ещё не раз унизит баварку в лч гыгыгы
dzvinka
dzvinka
   125 / 803
сегодня в 09:19
таких людей реально не много в современном футболе.
Клубу стоит в одностороннем порядке повысить оклад по действующему контракту уже, в знак благодарности.
Atist
Atist
   531 / 803
сегодня в 08:55
Пока Ливерпуль самый лучший вариант.
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 803
сегодня в 08:18
Но зарплату стоит повысить.
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 08:16
правильный человек на правильном посту
RUPRICHT
RUPRICHT
   570 / 803
сегодня в 07:56
ВРЕМЯ ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА！ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ МНОГО РАЗ！ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ УЙТИ！？
Colchoneros
Colchoneros
   150 / 803
сегодня в 07:45
Respect!
Caniggia
Caniggia
   68 / 803
сегодня в 07:32
Удачи Клоппу. Надеюсь, успеет выиграть АПЛ.
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