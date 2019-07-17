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Гацкан уходит из «Ростова»

сегодня, 20:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.07.2019 в 21:30 Не начался

Капитан «Ростова» Александр Гацкан покидает команду. Ранее сообщалось, что 35-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Сочи»

Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу. 

Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды. 

Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за всё, Капитан!

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Все комментарии
drive45
drive45
   657 / 809
сегодня в 23:16
После такой новости, остались вопросы к руководству и тренеру команды.А дальше то ,что делать будете ?Вектор и направление футбола после ухода последнего из магиган Александра Гацкана совсем уже не те.
vovinho11
vovinho11
   622 / 809
сегодня в 22:56
кюьник свой прикрыл!
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 22:23
Печально. Было бы красиво если бы Гацкан доиграл в Ростове до конца карьеры. Но если он хочет играть, то клуб должен отпустить капитана и легенду. Хотя на скамейке бы пригодился.
Волгодон № 2
Волгодон № 2 ответил Аксинья
   625 / 809
сегодня в 22:01
Не хочет сидеть на скамейке, а конкуренцию с Норманном уже не выдерживает...
Если только в скоростях.
Норман в матче с Оренбургом наобрезал немало.
CSKA2012
CSKA2012
   239 / 809
сегодня в 21:47
Могли бы дать и доиграть, в основе можно на один тайм выпускать...странно все это)
Аксинья
Аксинья ответил Волгодон № 2
   20 / 809
сегодня в 21:34
Интересно, в чем причина ухода? В любом случае спасибо за всё, кэп! Удачи!
Не хочет сидеть на скамейке, а конкуренцию с Норманном уже не выдерживает...
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 21:28
Давно нужно было бежать из Пердивщика.
Footbolista
Footbolista
   1 / 809
сегодня в 21:24
Сочи как пылесос...
77rust77
77rust77
   458 / 809
сегодня в 21:12
Не поиму политику Ростова,Гацкан ещё пару сезонов отыграл бы на хорошем уровне, один из лучших опорников
161регион
161регион
   67 / 809
сегодня в 21:06
Нет слов,я просто в ах.....
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 21:04
Проводить нужно красиво. Отомстить за судейство в игре Спартак-Сочи...)))
Dominators
Dominators ответил Kresi frok
   107 / 809
сегодня в 20:52
Сочи это реинкарнация серебрянного Ростова .
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 20:48
Сочи серьезно отнеслась к сезону фактически новая команда....
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   625 / 809
сегодня в 20:48
Интересно, в чем причина ухода?

В любом случае спасибо за всё, кэп!
Удачи!
Морро
Морро
   288 / 809
сегодня в 20:45
Удачи Гацкану
RussianMango
RussianMango ответил Питер Ман
   69 / 809
сегодня в 20:41
Поболее тебя
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 809
сегодня в 20:35
Легендарный игрок ростова, выиграл 1 трофей за карьеру
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 20:34
Сочи, опять Сочи ?!
Dominators
Dominators
   107 / 809
сегодня в 20:34
Боец до мозга костей . Недостаток мастерства всегда компенсировал заряженностью на борьбу .Никогда не жалел ни себя , ни соперников . Спасибо тебе капитан за твою игру ...
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 809
сегодня в 20:30
Ловить в Пердивнике больше нечего.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 809
сегодня в 20:25
Давно пора бежать из Пердивщика отстойного.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 20:16
Положит парочку напоследок Спартаку и уйдёт с почётом ))
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