Гацкан уходит из «Ростова»

Капитан «Ростова» покидает команду. Ранее сообщалось, что 35-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Сочи».

Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.

Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за всё, Капитан!